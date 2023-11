Handball | IHF Super Globe Müde, aber glücklich: Klub-Weltmeister SC Magdeburg nach Titel-Hattrick wieder zu Hause Stand: 13.11.2023 19:30 Uhr

Mit dem dritten Triumph in Serie bei der Klub-WM hat der SC Magdeburg auf eindrucksvolle Weise seine Leistungsstärke unter Beweis gestellt. Klar, dass dieser Erfolg gefeiert werden muss - dieses Mal nicht so sehr von der Mannschaft, dafür aber von zahlreichen SCM-Fans, die ihre Helden am Montag in Magdeburg in Empfang genommen haben.

Erst tanzten die alten und neuen Klub-Weltmeister vom SC Magdeburg durch den Konfetti-Regen von Dammam in Saudi-Arabien, dann feierten sie eine kleine Kabinen-Sause - doch mehr gab es zunächst nicht. Die ganz große Party blieb nach dem dritten Klub-WM-Titel in Serie aus.

Weltmeisterlicher Empfang in Magdeburg

Warum? Für allzu große Feierlichkeiten habe man aufgrund der anstehenden Spiele in den kommenden Tagen und nach 17 Stunden Rückreise nicht wirklich Zeit, heißt es von Seiten der Erfolgsmannschaft. Und in der Tat, das Programm hat es in sich: Schon am Donnerstag geht es in der Champions League weiter, am Sonntag wartet der Liga-Alltag.

Auch wenn die Mannschaft nicht allzu groß gefeiert hat, Trainer Bennet Wiegert beispielsweise mit Cola, wollten sich die SCM-Fans da nicht einreihen. Trotz strömenden Regens empfingen viele von ihnen ihre Helden gebührend an der heimischen Getec-Arena.

Wiegert begeistert von Fans

Jubelschreie und "Die Nummer eins der Welt sind wir"-Gesänge, waren zu hören, Erinnerungsfotos mit Spielern und dem Pokal wurden eifrig geknipst. Magdeburg ist stolz auf seine Handball-Mannschaft und das bekommen natürlich auch die Spieler und der Trainer mit. "Es ist schön, diese Wertschätzung (...) zu spüren", sagte Coach Wiegert im Klub-Weltmeister-Interview gegenüber "Sport im Osten".

Kein Wunder, dass Wiegert und sein Team so beliebt sind. Die Titel-Bilanz vom 41 Jahre alten Coach ist nach dem erneuten Erfolg beachtlich. Sechs Titel konnten seine Mannschaften in den vergangenen drei Jahren gewinnen: Deutsche Meisterschaft, European League, Champions League und dreimal Klub-WM.

Klub-WM nur der Anfang?

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren, so hoffen sie in Magdeburg, soll der Triumph von Dammam zur Initialzündung einer erfolgreichen Saison werden. Denn 2022 gab es anschließend die Deutsche Meisterschaft und 2023 den Titel in der Königsklasse.

