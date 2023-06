Fußball | Bundesliga Medien: Szoboszlai wechselt von RB Leipzig zum FC Liverpool Stand: 30.06.2023 20:20 Uhr

Der offensive Mittelfeldmann reifte in den vergangenen beiden Spielzeiten bei RB Leipzig zur Führungspersönlichkeit. Jetzt zieht es Dominik Szoboszlai auf die Insel zu Kulttrainer Jürgen Klopp. Das melden mehrere Medien.

RB Leipzig muss einen weiteren Unterschiedsspieler ziehen lassen. Offensivmann Dominik Szoboszlai zieht es zum englischen Premier-League-Klub FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Der ungarische Nationalspieler durfte die Leipziger mit einer bis 30. Juni gültigen Klausel für festgeschriebene 70 Millionen Euro verlassen. Von dieser Klausel machen die Reds Gebrauch. Das melden am Freitagabend übereinstimmend Medien wie der Kicker, Sky, die Leipziger Volkszeitung und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Der Vertrag von Szoboszlai bei RB lief eigentlich noch bis 2026. Er ist nun der teuerste Transfer in der Geschichte der Rasenballer. Eine Bestätigung der Klubs gibt es noch nicht.

18. Spieler von Red Bull Salzburg in Leipzig

Szoboszlai war Anfang 2021 von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und etablierte sich nach ausgeheilter Verletzung schon in der Saison 2021/22 als Stammspieler. In der abgelaufenen Spielzeit traf der Ungar in 31 Bundesliga-Spielen sechs Mal, legte für acht Tore auf. Zudem gelangen dem 22-Jährigen im DFB-Pokal drei Treffer, auch im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt. Danach hatte er für einen Pyro-Jubel eine Geldstrafe erhalten.

32 Mal trug Dominik Szoboszlai bereits das Trikot der ungarischen Nationalmannschaft - hier gegen Deutschland im Duell mit Joshua Kimmich.

Auch Gvardiol steht vor Wechsel

Szoboszlai hatte zuletzt immer wieder ein klares Bekenntnis zu Leipzig vermieden. Der Ungar ist nach Christopher Nkunku (Chelsea) und Konrad Laimer (Bayern München) der dritte Stützpfeiler, der RBL verlässt. Und auch der Kroate Josko Gvardiol steht vor einem Wechsel, Manchester City bekundet massives Interesse.

rei/cke