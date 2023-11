Handball | 1. Bundesliga Kein Mainstream-Handball: SCM-Coach Wiegert ist gespannt auf "unorthodoxen" Gegner ThSV Eisenach Stand: 17.11.2023 12:30 Uhr

Nach dem Champions-League-Spiel gegen GOG Gudme ist vor dem Ostduell gegen Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. SCM-Trainer Bennet Wiegert analysiert vor dem SpiO-Mikrofon die aktuelle Lage. Besonders freut er sich in der Bundesliga auf einen "unorthodoxen" Gegner.

Nach dem Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister GOG Gudme ist vor dem Ostduell gegen Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. So könnte man in Kurzform das aktuelle Programm des Vereinsweltmeisters SC Magdeburg beschreiben.

Es wart ein hartes Stück Arbeit, was der SC Magdeburg am Donnerstagabend (16. November) gegen den dänischen Vertreter GOG zu verrichten hatte. Am Ende gingen die Schützlinge von Trainer Bennet Wiegert als 35:27-Sieger vom Parkett, der fünfte Erfolg in der Champions-League-Gruppenphase am Stück. Damit schoben sich die Grün-Roten in der Tabelle auf Rang drei. Also alles in Butter?

"Es ist nicht so, dass man ein Spiel immer zu hundert Prozent planen kann"

Für SCM-Coach Bennet Wiegert gab es nach der Königsklassen-Partie vor dem SpiO-Mikrofon einige Punkte anzusprechen. "Es ist nicht so, dass man ein Spiel immer zu hundert Prozent planen kann", betonte der 41-Jährige und ergänzte: "Wir hatten vielleicht Glück, dass es ein Heimspiel war, um dann abrupt den Schalter umlegen zu können."

"Das hat mich genervt"

Wiegerts Aussage bezog sich auf den holprigen Start seines Teams, dass in der ersten Halbzeit so seine Probleme mit den quirligen Skandinaviern hatte. Wie auch nach dem 16:16-Pausenstand gab dann der SCM im zweiten Abschnitt zunächst "das Momentum" ab: "Mit zwei Toren hinten zu liegen, das hat mich genervt", gestand Wiegert ein.

Summa Summarum sind die Elbestädter nach dem Sieg aber auf Kurs. "Wir müssen ganz einfach unseren Job machen und sehen, ob wir noch für die Plätze eins oder zwei in Frage kommen", so Wiegert.

Wiegert zu Eisenach: "Unorthodox, kein Mainstream-Handball"

Das nächste Highlight im Bundesliga-Alltag wartet schon. Am Sonntag (19. November) empfängt der SC Magdeburg zuhause Aufsteiger ThSV Eisenach. "Ein schwieriges Spiel", wie Wiegert anmerkte, zumal der Gegner "unorthodox" auftritt. ThSV-Coach Misha Kaufmann hat aus einer jungen Mannschaft eine verschworene Truppe geformt, das beeindruckt auch Wiegert."

"Ich habe die Videovorbereitung für Eisenach sehr genossen. Weil es kein Mainstream-Handball ist, sondern sie suchen nach einer Lücke", meinte Wiegert und konkretisierte seine Beobachtung: "Da müssen wir schon gewappnet sein. Das ist ein komplett anderer Stil ist, den sie verteidigen. Den sind wir nicht gewohnt, darauf müssen wir die richtigen Antworten finden." Eins betonte Bennet Wiegert ausdrücklich: "Ich freue mich unheimlich auf das Spiel, weil ich finde, dass Eisenach einfach in diese Liga gehört."

