Fußball | 3. Liga Jahresabschluss 2023: FC Erzgebirge Aue erwirtschaftet Minus von 1,5 Millionen Euro Stand: 20.11.2023 17:45 Uhr

Trotz der Konsolidierungsphase muss Drittligist FC Erzgebirge Aue in der abgelaufenen Saison einen finanziellen Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro verbuchen. Dies wurde auf der Mitgliederversammlung am vergangenben Samstag bekannt.

Der FC Erzgebirge Aue muss für das abgelaufene Geschäftsjahr ein siebenstelliges Minus hinnehmen. Wie auf der Mitgliederversammlung am Samstag (18.10.2023) bekannt wurde, wiesen die "Veilchen" am 30. Juni 2023 ein Defizit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Hauptgrund für den Fehlbetrag ist der drastische Rückgang der TV-Gelder, die auf den Abstieg aus der 2. Bundesliga zurückzuführen sind. Betrugen die Einnahmen in der Saison 2021/22 noch knappe 8,8 Millionen Euro, waren es in der letzten Spielzeit nach Angaben von liga3-online.de nur noch 850.000 Euro.

Aue plant mit aktuellem Minus von 400.000 Euro

Das Eigenkapital des Drittligisten beläuft sich auf 128.000 Euro, wobei die "Zahlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt sichergestellt" gewesen sei, hieß es in einer Vereinsmitteilung. In der aktuellen Saison kalkuliert der FCE mit einem Minus in Höhe von 400.000 Euro. Dabei "sind Kürzungen bei personellen und betrieblichen Aufwendungen bereits ausgewiesen".

Um die finanzielle Schieflage weiter zu entschärfen, werden Anstrengungen auf diversen Ebenen unternommen. Neben einer Steigerung der Erlöse im Segement Sponsoring, wurden bislang zusätzliche Einnahmen durch die laufende Crowdfunding-Kampagne zur Sicherung des Stadionnamens über 170.000 Euro generiert.

Mitgliedsbeitrag steigt

Als weitere Konsequenz der finanziellen Lücke wurde auf der Mitgliederversammlung die "Änderung der Beitragsordnung" der 313 anwesenden Mitglieder mehrheitlich beschlossen. Demnach wird der Mitgliedsbeitrag von 60 auf 96 Euro steigen, was einer Erhöhung von drei Euro monatlich entspricht.

red/pm