Eishockey | DEL 2 Internationales Eishockey-Spektakel im Skisprungstadion in Klingenthal

Internationales Eishockey-Spektakel im Skisprungstadion in Klingenthal Stand: 15.08.2023 12:49 Uhr

Es wird DAS Eishockey-Highlight des Jahres in Klingenthal: Wo sonst die Skispringer landen, wird im Februar 2024 Eishockey der Spitzenklasse zu sehen sein. Und das ein ganzes Wochenende lang. Beim Hockey Outdoor Triple 2024 finden drei Spiele im Schanzenauslauf der Vogtland Arena statt.

Eishockey im Fußballstadion gab es in der Vergangenheit schön öfter, in einer Skisprungarena wurde noch nie einem Puck hinterher gejagt. Das ändert sich im kommenden Jahr: Vom 16. bis 18. Februar 2024 wird erstmals im Schanzenauslauf in Klingenthal ein Eishockey Outdoor-Game über die Bühne gehen - besser gesagt drei. Dann stehen drei Tage im Zeichen der schnellsten Mannschaftssportart der Welt.

Fans dürfen sich auf Spektakel freuen

DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch schwärmt: "Wir hatten immer das Interesse an anderen Standorten. Die wunderschöne Skisprungschanze in Klingenthal ist ideal, um unseren Sport zu präsentieren." Die Fans werden so nah wie noch nie auf deutschem Boden bei einem Outdoor Game dabei sein, ist Rudorisch voller Vorfreude und spricht von einem "außerordentlich beeindruckendem Event".

20.000 Fans können bei jedem Spiel unterhalb des Schanzentisches dabei sein. Die DEL2 beschenkt sich und ihre Fans damit zum zehnten Geburtstag selbst. "Wir sind begeistert, dass wir das Jubiläum mit dem Hockey Outdoor Triple feiern können", so Rudorisch.

Sächsisches Derby zum Auftakt

Das Eröffnungsspiel am 16. Februar bestreiten die Eispiraten Crimmitschau und die Dresdner Eislöwen. Am Samstag laufen mit HC Energie Karlovy Vary und HC Pilsen zwei Teams der tschechischen Extraklasse auf. Zum Abschluss findet am Sonntag das DEL2-Spiel zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Regensburg statt.

Klingenthal sieht Event als Chance

Der Aufwand ein solches Event zu organisieren ist groß. "Ein bisschen verrückt sind wir alle", lacht Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal. "Mal schnell ein Eishockey-Stadion in ein Skisprungstadion reinzuzimmern, geht nicht", sagt Ziron, der aber dank "guter Partner an der Seite" voller Euphorie ist und vor allem den Mehrwert sieht: "Wir sehen dieses Eishockey-Spektakel auch als Chance uns weiterzuentwickeln und neue Gäste zu generieren." Normalerweise sind in der Vogtland-Arena die weltbesten Skispringer und Nordisch Kombinierer daheim.

Unterstützung bekommt der Sport auch aus der Politik. Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sander freut sich auf ein "wahnsinniges Wochenende" und verspricht "die ganze Region wird Kopf stehen". Sander geht von großen Nutzen für ihre Stadt und das gesamte Vogtland aus. Landrat Thomas Hennig outete sich als Eishockey-Fan, der wenn es die Zeit zu lässt, "jede Stunde bei dem Event in Klingenthal" verbringen wolle.

Wer spielt wann?

16.2.2024: Crimmitschau - Dresdner Eislöwen (DEL2, Punktspiel)

17.02.2024: Karlovy Vary - HC Pilsen (Tschechische Extra-Liga)

18.02.2024: Lausitzer Füchse - Eisbären Regensburg (DEL2, Punktspiel)

