Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verlängert Vertrag mit Anthony Barylla Stand: 16.11.2023 15:06 Uhr

Die vergangenen zwei Monate fehlte Anthony Barylla bei Erzgebirge Aue verletzungsbedingt. Nun will er ins Team zurück - als Motivationsschub kam eine Vertragsverlängerung der "Veilchen".

Abwehrspieler Anthony Barylla bleibt weitere drei Jahre bei Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue. Wie die "Veilchen" am Donnerstag (16.11.2023) mitteilten, hat der Klub den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 26-Jährigen bis Juni 2027 verlängert.

Seit 2021 bei Aue - seit einer Woche wieder fit

Barylla spielt seit 2021 im Erzgebirge und ist eine feste Größe in der FCE-Defensive. Bisher kam der gebürtige Geraer auf 56 Einsätze im Auer Trikot, stand dabei zumeist in der Startelf. Zweimal musste Barylla aber länger pausieren – zwischen Oktober 2022 und März 2023 wegen Knieproblemen und zuletzt zwischen Mitte September und November wegen einer Oberschenkelverletzung. Erst seit einer Woche ist der Defensivmann wieder fit.

Heidrich: "Vertrauensbeweis und Signal"

Für Aue-Sportdirektor Mathias Heidrich ist die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt und damit "unmittelbar nach seiner Verletzungspause" ein "Vertrauensbeweis und Signal, welch zentrale Rolle Anthony Barylla in unseren Planungen spielt. Er kommt gerade erst ins beste Fußballalter und ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, zudem immer verlässlich", wird der 45-Jähriger in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Barylla: 120 Drittliga-Spiele

Barylla sammelte in Aue, beim FSV Zwickau und in Saarbrücken die Erfahrung von 120 Drittliga-Spielen. In der Auer Abstiegssaison 2021/2022 spielte er zudem in 28 Zweitliga-Spielen. Jetzt will er wieder zurück auf seine angestammte Position in der Auer Innenverteidigung: "Mit dem neuen Vertrag im Rücken möchte ich mich schnellstmöglich wieder ins Team kämpfen und habe die gleichen ambitionierten Ziele wie der Verein", so Barylla in der Vereins-Mitteilung.

Aue am Freitag in Markranstädt gefordert

Die nächste Chance für Barylla ergibt sich am Freitag (17.11.2023). Im Sachsenpokal-Achtelfinale muss Aue dann im Flutlichtspiel bei Landesligist SSV Markranstädt ran.

Aue ist nach 15 Spielen in der Saison aktuell Tabellen-Siebter. Der Rückstand auf den Relegationsplatz drei beträgt fünf Punkte.

Dirk Hofmeister/pm