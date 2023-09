Fußball | 3. Liga Endlich mal in Essen gewinnen – Englische Woche für Dynamo startet an der Hafenstraße Stand: 29.09.2023 16:02 Uhr

Für Dynamo Dresden beginnt eine anstrengende Englische Woche. Zwei weite Auswärtsfahrten zu Rot-Weiss Essen und 1860 München, dazwischen das Ostduell gegen den HFC: Trainer Markus Anfang blickt dem positiv entgegen.

Los geht es am Sonntag (13:30 Uhr, live im MDR FERNSEHEN und im Stream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) bei Rot-Weiss Essen. An der berühmt-berüchtigten Hafenstraße hat der aktuelle Drittliga-Spitzenreiter noch nie gewonnen. Anfang will das ändern.

Anfang erwartet emotionales Spiel

"In Essen sind die Spiele grundsätzlich emotional. Das liegt auch am Publikum, das ihre Mannschaft sehr stark unterstützt", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag (29. September). Der Trainer zeigte sich beeindruckt vom Gegner, besonders von Essens Leistung im Pokal gegen den HSV. Und auch die Erinnerungen an das letzte Spiel in Essen (1:1) nötigten ihm Respekt ab, besonders das aggressive Anlaufverhalten von RWE.



Verzichten muss Anfang auf Paul Lehmann, der nach seinem Trainingsunfall operiert wurde, und der Langzeitverletzte Lucas Cueto (Adduktoren). Kyu-hyun Park ist noch mit der südkoreanischen Nationalmannschaft unterwegs, Robin Meißner konnte nicht trainieren und fällt ebenso aus wie der gelb-rot-gesperrte Tom Berger.

Das letzte Duell zwischen RWE und Dynamo Dresden in Essen endete 1:1.

Anfang: "Unser Spiel durchbringen"

RWE ist durchwachsen in die Saison gestartet. Nach einer Niederlage gegen Halle (1:2) holte das Team von Christoph Dabrowski einen Punkt gegen Aue (1:1), spielte unentschieden bei Viktoria Köln und gegen Regensburg, gewann gegen Münster und Freiburg II. Am letzten Spieltag setzte es eine 1:2 Niederlage in Ulm. Auffällig: zuhause ist Essen noch ungeschlagen. Doch SGD-Coach Markus Anfang will sich, wie so oft, nicht am Gegner abarbeiten: "Am Ende geht es darum, wie wir unsere Inhalte auf den Platz bekommen, wie wir uns präsentieren, wie wir unser Spiel durchbringen und darauf konzentrieren wir uns."

Regeneration, Abschlusstraining und Busfahren

Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese Woche noch einmal mehr als sonst. In sechs Tagen spielt Dresden dreimal, muss nach der Rückreise aus Essen am Mittwoch (04. Oktober, 19:00 Uhr live im Ticker und Audiostream auf sport-im-osten.de und in der Spio-App) gegen Halle ran. Dann geht es per Flieger nach München und mit dem Bus zurück. "Regeneration, Abschlusstraining, Regeneration, Abschlusstraining. Ach und Busfahren, das habe ich vergessen", fasst Anfang die Trainingswoche zusammen. Ob und wie rotiert wird, hänge von den Partien ab. "Du weißt halt nie, wie die Spiele laufen." Doch was der Trainer weiß: Er will drei Punkte aus Essen mitnehmen. Erstmals in der Vereinsgeschichte der SGD.

jar