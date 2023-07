Fußball | Testspiele Dynamo siegt klar gegen St. Pölten Stand: 08.07.2023 18:25 Uhr

Im Trainingslager in Österreich hat die SG Dynamo Dresden im dritten Test der Vorbereitung den dritten Sieg geholt. Beim österreichischen Zweitligisten hat die SGD nach der Pause aufgedreht.

Die SG Dynamo Dresden auch den dritten Test der Vorbereitung gewonnen. Vor 400 Zuschauern in Tirol besiegte das Team von Markus Anfang den SKN St. Pölten mit 5:1 (2:1).

Dynamo ging nach acht Minuten in Führung. Neuzugang Tom Zimmerschied stellte nach Vorarbeit von Robin Meißner auf 1:0. Niklas Hauptmann, der die Kapitänsbinde trug, erhöhte für die Elbestädter (25. Minute), bevor Daniel Schütz den Anschlusstreffer kurz vor der Pause erzielte. Zur Halbzeit wechselte Markus Anfang munter durch, was dem Dresdner Spiel offensichtlich gut tat. Tony Menzel (59.) und nur kurz danach Manuel Schäffler (60.) stellten die Weichen auf Sieg. Jacob Lewald setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt.

Weiter geht es für die SGD am Donnerstag (13. Juli) mit dem Test gegen den SC Paderborn. Dynamo ist mit insgesamt 27 Spielern, darunter drei A-Jugendliche, ins Trainingslager gereist. Den Auftakt in die neue Saison bestreiten die Dresdner Anfang August mit einem Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

jar/dpa