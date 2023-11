Fußball | 3. Liga Dynamo- Mitgliederversammlung beschließt Satzungsänderungen und wählt neues Präsidium Stand: 19.11.2023 11:50 Uhr

Die SG Dynamo Dresden hat auf seiner Ordentlichen Mitgliederversammlung einige wichtige Entscheidungen getroffen. Neben zwei neuen Sparten, die in das Programm der SGD aufgenommen wurden, wurde auch ein neues Präsidium gewählt.

Dynamo-Eckfahne SG Dynamo Dresden

Frauen-Fußball und E-Sports

Drittligist Dynamo Dresden hat auf seiner Ordentlichen Mitgliederversammlung für die neuen Bereiche Frauen-Fußball und E-Sports abgestimmt. Die beiden Anträge zur inhaltlichen Ausgestaltung der Satzungsänderung wurden von den anwesenden 733 Mitgliedern (davon 7 nicht stimmberechtigt) angenommen.

Neues Präsidium

Die Mitgliederversammlung, die am Samstag (18. November) im Internationalen Congress Center Dresden einmal mehr die anwesenden Medienvertreter nach zwei Anträgen von der Veranstaltung ausgeschlossen hatte, wählte zudem ein neues Präsidium. Dem Gremium gehören weiterhin Holger Scholze, Michael Bürger und Ronny Rehn an. Die genauen Zuständigkeiten werden in einer konstituierenden Sitzung in Kürze erfolgen. Nachrücke-Kandidat ist Peter Krüger.

Aufsichtsrat und Geschäftsführer entlastet

Zudem wurden der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer Sport, Ralf Becker, mit jeweils deutlicher Mehrheit für den Berichtszeitraum entlastet. Dem Antrag auf Entlastung des mittlerweile ausgeschiedenen Geschäftsführers Jürgen Wehlend für die vergangenen beiden Geschäftsjahre wurde nicht zugestimmt.

Dynamo investierte weiter in den Kader

Wie schon zuvor bekannt geworden, schloss Dynamo das Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem Fehlbetrag von rund 854.000 Euro ab. Dies war der sportlichen Situation geschuldet, da nach dem Zweitligaabstieg die TV-Gelder gekürzt wurden. Dynamo investierte weiter in den Kader, um den Wiederaufstieg sicherzustellen.

Immerhin verfügt die Sportgemeinschaft über ein Eigenkapital von 9,8 Millionen Euro. Daher wird in der Prognose für die laufende Spielzeit laut Geschäftsbericht mit einem «Jahresfehlbetrag im niedrigen einstelligen Millionenbereich» geplant.

red/dpa