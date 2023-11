Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden strauchelt in Saarbrücken Stand: 19.11.2023 15:40 Uhr

Der Wettergott spielte mit, der Fußballgott jedoch nicht. Dynamo Dresden hat das Wiederholungsspiel beim 1. FC Saarbrücken knapp mit 0:1 verloren. Nach einer bescheidenen ersten Hälfte steigerte sich die SGD nach dem Wechsel, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nahm im Vergleich zum 2:3 gegen 1860 München zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für Lukas Boeder und Tim Civeja, der eine Einladung für die U21-Nationalmannschaft Albaniens erhielt, spielten Luca Kerber und Bone Uaferro von Anfang an.

Bei den Gästen wechselte Coach Markus Anfang nach dem überzeugenden 5:1 bei Viktoria Köln einmal und ließ zu Beginn Dennis Borkowski für Jakob Lemmer spielen, der zunächst auf der Bank Platz genommen hatte.

Entscheidung bereits in der ersten Hälfte

Es war sehr viel Zündstoff in dem Spiel, insgesamt verteilte der Referee neun gelbe Karten. Die Saarbrücker legten gleich ein forsches Tempo vor, die Gäste aus Dresden sondierten erst einmal die Lage. Richtig brenzlig wurde es für die Schwarz-Gelben erstmals nach neun Minuten, als sie nach einer kurz ausgeführten Ecke der Saarbrücker sehr fahrlässig verteidigten. Naifi bediente Brünker, der aus Nahdistanz haarscharf am SGD-Kasten vorbeiköpfte.

Glück für die Sachsen, die nun etwas besser in die Gänge kamen. Dresden verlagerte das Spiel so langsam aber sicher in die Hälfte der Blau-Schwarzen. Gefährlich wurde es für den FCS allerdings nicht, den Dresdnern fehlte es ganz einfach an Präzision im Abschluss. Da waren die Saarbrücker besser aufgestellt, denn in der 41. Minute gingen sie in Führung. Rizzuto flankte und fand den Kopf von Brünker, der ins lange Eck vollendete. Mit dem knappen 1:0 für die Saarländer ging es in die Pause.

Alu-Treffer Saarbrücken - Dynamo vergibt Ausgleichschance

Die Dresdner waren nach dem Wechsel präsenter. Sie holten schnell einige Ecken raus, die aber keinen Ertrag brachten. Nach einer kurzen SGD-Drangphase wurde es eher wieder ein verteiltes Spiel. Es ging auf und ab, nach einer halben Stunde hatten dann die Dynamos aber so richtig Dusel. Nach einem weiten Freistoß reagierte Keeper Drljaca zu zaghaft. Am Ende landete der Ball bei Uaferro, der die Kugel an die Latte hämmerte.

Nach dem Schreck strafften sich aber die Schwarz-Gelben wieder und legten den Vorwärtsgang ein. Nach 76 Minuten nahm Lemmer Maß, seinen satten Schuss konnte FCS-Torwart Schreiber mit einer Glanztat noch entschärfen. Nach etlichen Spielunterbrechungen ließ der Schiedsrichter zehn Minuten nachspielen, der angestrebte Ausgleich gelang Dynamo aber nicht mehr. Dank des besseren Torverhältnisses bleiben die Sachsen vor Jahn Regensburg Tabellenführer.

