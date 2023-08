Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden stattet U19-Talent Menzel mit Profivertrag aus Stand: 01.08.2023 15:27 Uhr

Dynamo Dresden hat Eigengewächs Tony Menzel langfristig an sich gebunden. Das 18-jährige Mittelfeldtalent unterschrieb am Dienstag einen Vertrag bis 2028. Wie der Drittligist mitteilte, wird Menzel zukünftig mit der Rückennummer 24 für seine Heimatstadt auflaufen.

Menzel überzeugte bei Testspielen

"Tony hat nicht nur mit sehr guten Leistungen in der U19-Bundesliga, sondern vor allem auch zuletzt im Training und den Testspielen bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die er nach unserer Einschätzung mit viel Ehrgeiz, Lernbereitschaft und Bodenständigkeit auch im Profibereich weiterführen wird. Der langfristige Vertrag ist ein klares Zeichen dafür. Wir werden daran arbeiten, ihn weiterhin Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Seit Kindheit Dynamo-Kicker

Menzel, der zuletzt in den Testspielen gegen Bautzen und St. Pölten auch seine ersten Treffer erzielte, kam bereits als Sechsjähriger in Dynamos Nachwuchs Akademie, durchlief dort alle Jugendmannschaften der SGD. Auch in der kommenden Spielzeit ist der Offensivspieler weiterhin für die U19 der Dresdner spielberechtigt, wie der Verein mitteilte.

pm/red