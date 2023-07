Fußball | Vorbereitung Dynamo Dresden - Fans euphorisiert, Team beängstigend gut Stand: 17.07.2023 12:51 Uhr

Die Vorbereitung der SG Dynamo Dresden gleicht einer Eins mit Sternchen. Die SGD überzeugt auf und neben dem Rasen und ist zweifelsfrei mit dieser Stimmung DER heiße Aufstiegskandidat.

Normal ist bei Dynamo Dresden vieles nicht. Die Fans, da sind sich alle einig, gehören nicht in die 3. Liga. Die Mannschaft schon. Zumindest reichte die Leistung in der letzten Saison nicht, um in die 2. Bundesliga empor zu steigen. Der Frust darüber wurde vom warmen Sommerwind rasant weggeblasen, stattdessen weht Euphorie, die einzigartig scheint und die Dynamo schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison in den Kreis der Top-Favoriten aufsteigen lässt.

Nur vier Neuzugänge müssen integriert werden

Die Gründe für eine womöglich großartige Saison liegen auf der Hand. Da wäre die Mannschaft. Die SGD musste nur vier Neuzugänge integrieren und wirkt drei Wochen vor dem Saisonstart gegen Arminia Bielefeld schon ziemlich eingespielt. Mit Tom Zimmerschied (Hallescher FC), Tobias Kraulich (SV Meppen), Lucas Cueto (Karlsruher SC) und Robin Meißner (Hamburger SV) haben sich die Elbestädter punktuell sehr gut verstärkt. Der Abschied von Drittliga-Torschützenkönig Ahmet Arslan (zum 1. FC Magdeburg) wurde bisher gut kompensiert, wie es in der Liga funktioniert, wird sich zeigen.

Noch keine Testspiel-Niederlage

In der Vorbereitung beeindrucken die Dresdner jedenfalls mit Mut und Spielwitz. Dynamo ist noch ohne Testspiel-Niederlage und ließ nach Siegen gegen kleinere Teams zuletzt mit einem 2:0 gegen den SC Paderborn und dem 1:1 bei Top-Klub Slavia Prag (Vizemeister in Tschechien) aufhorchen.

"Wir waren schon gut. Man hätte nicht denken können, dass wir ein Drittligist sind. Die Jungs sind schon auf einem sehr guten Level", lobte Trainer Markus Anfang nach dem Remis in Prag. Obwohl es wie am Schnürchen läuft, fordert der Coach weitere Neuzugänge: "Ich bleibe dabei: Wir brauchen dringend Verstärkung." Verstärkungen, die Dynamo in der Breite noch besser machen sollen. Dass auch das zweite Anzug durchaus passt, zeigte die zweite Halbzeit in Prag. Dynamo hatte komplett gewechselt, ein Leistungsabfall war dennoch kaum spürbar.

4.000 Fans bei einem Testspiel: "Geisteskrank"

Wahrscheinlich lag das auch an der Kulisse. 4.000 Fans der Schwarz-Gelben waren zum Jubiläumsspiel nach Prag mitgereist, 4.000 unfassbare Fans bei einem Testspiel. "Das ist geisteskrank. Du kommst zum Aufwärmen raus und dann trifft dich der Schlag", grinste Neuzugang Kraulich, der letzte Saison in Meppen bei Punktspielen vor durchschnittlich 7000 Zuschauern kickte und von einem "unglaublichen Support" schwärmte: "Er wird uns tragen und wir werden liefern", versprach der Abwehrspieler.

Dresdens Panagiotis Vlachodimos gibt jungen Fans Autogramme

Die Fans sind in Dresden seit Jahrzehnten der viel zitierte zwölfte Mann. So gut wie aktuell war die Stimmung in der Vorbereitung jedenfalls selten. Und auch für Dynamo sind 4.000 Zuschauer bei einem Testspiel auswärts eine Seltenheit. Routinier Stefan Kutschke war jedenfalls verblüfft: "So etwas habe ich mit meinen 34 noch nicht erlebt."

Becker macht Dynamo-Job vom Aufstieg abhängig

Erleben wird Kutschke seine 17. Saison als Fußballprofi, an dessen Ende der Aufstieg in der 2. Bundesliga stehen soll. Sportchef Ralf Becker macht keinen Hehl daraus, dass das Saisonziel nur Aufstieg heißen kann. Er macht sogar seinen Verbleib bei der SGD davon abhängig.

Der Druck ist also groß, noch überwiegt die Leichtigkeit. Zumindest in der Vorbereitung. Der Grundstein ist gelegt, oder? "Der ist gelegt, wenn wir das erste Spiel gespielt haben", erklärt Prag-Torschütze Manuel Schäffler deutlich. Und Kutschke mahnt: "Die 3. Liga wird brutal, aber man hat gesehen, welches Tempo wir gehen können und wozu wir im Stande sind. Wir müssen gut vorbereitet sein, damit uns Fehler wie in der letzten Saison nicht wieder passieren."

Die 3. Liga wird brutal, aber man hat gesehen, welches Tempo wir gehen können und wozu wir im Stande sind. Stefan Kutschke |

Sanny Stephan