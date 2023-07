Fußball | Regionalliga Doppelwechsel führt zum Doppelpack: Rot-Weiß Erfurt schlägt Hansa II Stand: 28.07.2023 21:19 Uhr

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte hat Rot-Weiß Erfurt dank zweier Einwechselspieler gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock doch noch einen gelungenen Saisonauftakt gefeiert.

Top-Neuzugang Maximilian Pronichev hat im ersten Spiel für den FC Rot-Weiß Erfurt mit seinem ersten Treffer den Sieg gegen Hansa II eingeleitet. Dank der Tore von ihm und Kay Seidemann, der wie Pronichev von der Bank kam, hat RWE binnen kurzer Zeit das 2:0 (0:0) zum Auftakt eingetütet.

Erste Halbzeit zum Vergessen: Schwarz muss runter

Die erste Halbzeit der Blumenstädter war kein Feuerwerk. RWE schaffte es nicht, die zahlreichen guten Offensivkräfte in Szene zu setzen. Dazu musste Til Schwarz verletzungsbedingt früh runter (37. Minute), für ihn kam Daniel Muteba. Torraumszenen waren Mangelware, auch weil Hansa die Räume engmachte und im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Regionalliga beherzt zur Sache ging. Die Defensive von Fabian Gerber stand sicher, doch Umschaltszenen konnte RWE nicht generieren.

Gerber wechselt mit Pronichev und Seidemann den Sieg ein

Nach der Pause zeigten die Thüringer ein anderes Gesicht. Sofort gingen die Rot-Weißen energischer auf den Ball, drängten die Gäste von der Ostsee im eigenen Strafraum ein. Doch wirklich zwingende Chancen sprangen nicht heraus. Bis Fabian Gerber mit einem Doppelwechsel die Weichen auf Sieg stellte: Top-Neuzugang Maximilian Pronichev kam für Caniggia Elva, Kay Seidemann für Malcolm Badu (66.). Erst netzte Pronichev erstmals im RWE-Trikot nach einer unglücklichen Aktion von Hansa-Keeper Hagemoser (75.). Nur Sekunden später netzte Seidemann nach einem tollen Zuspiel von Artur Mergel zum 2:0 (76.). Danach passierte nichts mehr, auch wenn Hansa noch einmal alles nach vorne warf.

Nach einer couragierten Leistung vor 5.823 Schaulustigen, darunter etwa 300 FCH-Fans, behält RWE die drei Punkte in der Landeshauptstadt. In Anbetracht des zweiten Durchgangs geht der Sieg vollkommen in Ordnung, auch wenn gerade offensiv noch einige Luft nach oben sein sollte.

jar