Fußball | Regionalliga CFC-Aufsichtsräte Müller und Hoffmann legen Ämter nieder Stand: 27.09.2023 15:33 Uhr

Die personellen Umbrüche beim Chemnitzer FC reißen nicht ab. Nach Rücktritten im Vorstand und im Gesellschafterkreis legen jetzt auch zwei Aufsichtsräte ihre Ämter nieder.

Das Beben in den Vereinsgremien bei den Himmelblauen geht also weiter. Nachdem MDR-Recherchen Unstimmigkeiten zwischen Präsidentin Romy Polster, Geschäftsführer Marc Arnold und den Gesellschaftern offenlegten, kommen die Gremien des CFC nicht zur Ruhe. Wie der Verein am Mittwoch (27. September) mitteilte, legte Knut Müller sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender am vergangenen Samstag nieder, ebenso Aufsichtsrätin Grit Hoffmann.

Beide waren im Juli bereits als Gesellschafter ausgeschieden. Über die Gründe für ihr Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat machten die beiden laut Pressemitteilung keine Angaben. Vier Mitglieder hat das Kontrollgremium nach wie vor, in der kommenden Woche sollen die Funktionen innerhalb des Aufsichtsrats neu verteilt werden. Ende des Jahres sollen dann weitere Personen auf der Mitgliederversammlung hinzu gewählt werden.

Der Chemnitzer FC verspricht: "Bis dahin will sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstand des Chemnitzer FC abstimmen und über weitere Entwicklungen informieren."

jar/pm