Fußball | Regionalliga Bärenstarke Chemnitzer erwarten selbstbewusste Jenaer

Sieben Spiele ohne Niederlage, da wächst die Brust: Am Samstag (16 Uhr live im TV und in der SpiO-App) will der Chemnitzer FC seine Serie ausbauen, erwartet mit dem FC Carl Zeiss Jena aber eine harte Nuss. Das Hinspiel ging knapp an die Thüringer.

Der Chemnitzer FC ist aktuell in Topform. Das 2:0 bei Viktoria Berlin am Mittwoch zeigte erneut, warum das Team von Trainer Benjamin Duda so gut funktioniert. "Wir fangen alles über das Kollektiv auf. Unsere Stärke ist die Geschlossenheit, der Teamgeist", fasst Duda zusammen.

CFC-Coach Duda: "Wollen den Start veredeln"

Das zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. Nur elf Gegentore in 19 Spielen, ein stark erkämpfter Auswärtssieg zuletzt in Berlin ohne drei Stammspieler. Für Duda der Lohn für disziplinierten Fußball. Der Coach gibt sich dennoch nicht euphorisch. Die Ergebnisse seien zufriedenstellend gewesen. "Jetzt wollen wir den Start veredeln." Vielleicht auch mit Dejan Bozic in der Startelf. Der Knipser traf in Zwickau und Berlin als Joker und ist nicht nur beim Punktspiel so wichtig für die Mannschaft, wie Duda erklärte: "Die zwei Tore sagen alles, dabei hat er nie durchgespielt. Aber seine Qualität und Persönlichkeit wurden vom ersten Tag an deutlich." Seine Tore kann der CFC weiter gut gebrauchen, 15 erzielte Treffer sind der schwächste Wert der Liga.

Jena mit breitem Kader nach Chemnitz

Jena erzielte bereits 42 Treffer und hat nach monatelangen personellen Sorgen endlich wieder fast die Qual der Wahl. Trainer Henning Bürger durfte 20 Feldspieler im Training begrüßen. "Da spürt man einen deutlichen Konkurrenzkampf. Und das wird man auch beim Spiel bald sehen. Für mich als Trainer ist das super." Die Entwicklung in Chemnitz hat auch Bürger wahrgenommen. Das Hinspiel am vierten Spieltag hatte der FCC noch mit 1:0 gewonnen. Doch jetzt erwartet Bürger eine andere Chemnitzer Mannschaft. "Ich kenne Benjamin Duda, der lässt sehr diszipliniert spielen. Das ist keine Wundertüte. Wir fahren aber dorthin und wollen erfolgreich Fußball spielen. Dafür brauchen wir aber eine Top-Leistung."

Bürger und Duda lange Zeit in Braunschweig

Bürger und Duda werden sich am Samstag nicht zum ersten Mal begegnen. Sechs Jahre arbeiteten beide zusammen bei Eintracht Braunschweig im Nachwuchsleistungszentrum. Bürger trainierte die U23, Duda die U17. "Wir haben viel gesprochen und uns über Fußball ausgetauscht. Unser Verhältnis ist kollegial." Für zwei Stunden wird das am Samstag aber keine Rolle spielen.

