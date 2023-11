Fußball | 3. Liga Aue empfängt BVB II und sucht nach Winterspeck Stand: 25.11.2023 10:16 Uhr

Standortbestimmung beim FC Erzgebirge Aue. Die "Veilchen" starten mit einem Heimspiel gegen Dortmund II aus der Länderspielpause. Um an den vordersten Plätzen dranzubleiben, braucht das Dotchev-Team einen Sieg.

Der FC Erzgebirge Aue steht vor einem richtungsweisenden Spiel. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Ligapartien sind die "Veilchen" in der Tabelle auf Rang sieben zurückgefallen. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will Trainer Pavel Dotchev am Samstag (ab 14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) daher mit seiner Mannschaft wieder einen Sieg einfahren.

Aue mit voller Kapelle – und der BVB?

Personell kann Pavel Dotchev dieser Tage aus dem Vollen schöpfen. Zwar kränkelten unter der Woche mit Marvin Stefaniak, Steffen Nkansah, Omar Sijaric und Linus Rosenlöcher gleich vier Spieler – alle sind laut Aussage des FCE-Coaches auf der Spieltags-Pressekonferenz aber wieder einsatzbereit für das wichtige Heimspiel gegen Dortmund II.

Aue-Trainer Pavel Dotchev will mit seinem Team wieder siegen.

Die personelle Ausgangslage des Gegners wirft bei Dotchev hingegen einige Fragezeichen auf. Wie so oft bei den zweiten Mannschaften der Bundesligisten ist es ein Stück weit unklar, ob und mit wem möglicherweise nachgerüstet wird. "Man weiß nicht, was für Spieler ran dürfen und ob Akteure aus dem Profikader bereitgestellt werden. Das macht sie unberechenbar", sagt der Coach zur gegenwärtigen Situation. Die Marschroute für sein Team ist dennoch klar: "Wenn wir oben mit dabei bleiben wollen, müssen wir zuhause alles tun, um das Spiel zu gewinnen."

Ein "Dreier" gegen Dortmund sei indes nicht nur für einen kurzfristigen Vorstoß in Richtung der vordersten Tabellenplätze wichtig, sondern auch, um "genug Winterspeck" zu haben. Dotchev: "Jetzt kommt es drauf an, in welche Richtung es geht. Wir brauchen volle Konzentration auf die letzten fünf Spiele vor der Pause und wollen diese sauber überwinden. Das muss ich der Mannschaft bewusstmachen."

Schikora: "Wollen denen unser Spiel aufdrängen"

Einer, der weiß, wie man gegen die Zweite des BVB jubelt, ist Marco Schikora. Vor etwas mehr als einem Jahr, als der FC Erzgebirge auswärts im Signal-Iduna-Park bei Dortmund II mit 1:0 siegte, erzielte der Mittelfeldmann den goldenen Treffer. "Das war ein schöner Moment für mich", erinnert sich Schikora. Im Rückspiel Mitte Mai gab es im Erzgebirgsstadion daraufhin ein verrücktes 3:3-Unentschieden, bei dem Aue trotz zweimaligen Rückstands kurz vor dem Abpfiff noch zurückschlagen konnte.

Mit einer ähnlichen Moral will Dauerbrenner Schikora seine Teamkameraden auch diesmal auftreten sehen: "Es wird darauf ankommen, dass wir denen die spielerische Lust nehmen. Wir wollen Tugenden wie das Verteidigen und das Eklig sein auf den Platz bekommen und denen unser Spiel aufdrängen." Innerhalb des Auer Kaders sieht Schikora derweil nochmal eine Steigerung zur vergangenen Saison: "Ich glaube, dass wir jetzt eine sehr viel homogenere Mannschaft sind. Wir haben Bock aufeinander, da hängt nicht jeder an seinem Handy, sondern es wird was unternommen."

Ähnlich homogen wie das Mannschaftsgebilde ist vor dem Aufeinandertreffen im Übrigen auch die Statistik beider Teams – mit jeweils 18 erzielten sowie 18 zugelassenen Treffern ist das Torverhältnis von Aue und Dortmund vollends ausgeglichen. Der kleine, aber feine Unterschied: Die Erzgebirger haben schon einen Zähler mehr auf der Habenseite als der BVB – nach Samstag soll der Unterschied dann bestenfalls auf vier Punkte angewachsen sein.

pti