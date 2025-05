BR24 Sport 1. FC Nürnberg: Elversberg crasht die Geburtstagsparty Stand: 04.05.2025 15:25 Uhr

Dass Clubfans leidensfähig sind, ist bekannt. Und das hatte auch beim Jubiläums-Heimspiel am 125. Geburtstag des 1. FC Nürnberg Bestand: Zwar führte der Club. Das Überraschungsteam aus Elversberg entpuppte sich aber als Partycrasher.

Von Wolfram Porr

Die SV Elversberg hatte zum 125. Geburtstag des 1. FC Nürnberg keine Geschenke für die Franken dabei. Im Gegenteil: Die Saarländer gewannen das FCN Jubiläumsspiel im Max-Morlock-Stadion und hinterließ einmal mehr enttäuschte Clubanhänger. Dabei hatte beim 1:3 (1:0) Janis Antiste die Nürnberger mit einem Traum-Fallrückzieher in Führung gebracht (44.). Doch nach der Pause schlugen die Gäste durch einen Doppelpack von Elias Baum (52./63.) sowie einen Treffer von Tom Zimmerschied (79.) zurück.

Die SV Elversberg rückte durch den Erfolg auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vor. Der Club wird definitiv auch das 126. Jahr seiner Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga spielen.

Fanmarsch, Choreo, historische Trikots

Zehntausende Clubberer beim Fanmarsch ins Stadion, eine tolle Fan-Choreo vor dem Anpfiff, die Mannschaft in den schicken, längsgestreiften rot-weißen Traditionstrikots - auf den Tag genau vor 125 Jahren wurde der 1. FC Nürnberg gegründet, und das wurde zelebriert. Die Club-Anhänger feierten den Geburtstag schon weit vor Anpfiff gebührend. Und mussten doch wieder leiden.

In einem zähen Spiel gingen beide Mannschaften in den ersten Minuten kein großes Risiko. Nur langsam kamen die Nürnberger dann besser ins Spiel und sorgten so für die ein oder andere gefährliche Aktion. Von den Elversbergern fehlt offensiv noch die nötige Kreativität und Konsequenz, um die Gastgeber wirklich in Gefahr zu bringen.

Antiste bringt den Club mit Fallrückzieher in Führung

Als sich schon alle auf ein 0:0 zur Halbzeit einstellten, war es Antiste, der mit einem traumhaften Fallrückzieher für die Pausenführung sorgte. Dabei legte sich der 22-jährige Franzose den Ball selbst vor und vollendete in "Tor-des-Monats"-Manier (44.).

Der SV Elversberg, dem Überraschungsteam der Saison mit weiterhin guten Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz, war anzumerken, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Nach einem weiteren gefährlichen Abschluss des FCN war es Elias Baum, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste und einfach mal abzog. Jan Reichert im Nürnberger Kasten war mit den Fingerspitzen zwar noch dran, konnte das 1:1 aber nicht verhindern (52.).

Baums "Doppelpack" bricht Nürnberger Moral

Damit hatte Elversberg die Moral der Franken gebrochen. Erneut Baum (63.) sowie Tom Zimmerschied (79.) trafen in der Folge für die Gäste, das alles ohne viel Gegnerdruck. Die Mannschaft von Miroslav Klose konnte in der Folge nicht mehr reagieren. Was bleibt, ist ein denkwürdiges Jubiläums-Heimspiel, aus Nürnberger Sicht "leider" ohne den erhofften Dreier auf dem Gabentisch.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 04.05.2025 - 21:45 Uhr