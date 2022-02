Bei den Olympischen Spielen in Peking fallen am Donnerstag (10.02.2022) insgesamt acht Entscheidungen.

Eiskunstlauf: Nathan Chen mit Traumkür zu Gold

Er hatte es mit einem Weltrekord im Kurzprogramm angekündigt und nun mit einem weiteren Wettkampf auf höchstem Niveau vollendet: Nathan Chen ist der neue Olympiasieger im Eiskunstlauf. Mit dem technisch anspruchsvollsten Programm, das je bei Olympia gelaufen wurde, fuhr und sprang er zur Melodie von Elton Johns "Rocketman" zur Goldmedaille.

Snowboard: Kim wiederholt Triumph in der Halfpipe

Chloe Kim hat ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit aufrechterhalten: Mit der hohen Wertung von 94,00 Punkten blieb die 21-Jährige auch im Halfpipe-Finale unantastbar. Seit ihrem Olympiasieg vor vier jahren - damals sogar mit der Fabelwertung von 98,25 Punkten - hat sie seither jeden Wettbewerb gewonnen, an dem sie teilgenommen hat. Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel aus Pullach bei München belegte am Ende Platz elf. Die 20-Jährige brachte es mit ihrem besten Run auf 57,50 Punkte und hatte damit im Kampf um die Medaillen keine Chance.

Skeleton: Deutsche Männer mit Doppelführung zur Halbzeit

Christopher Grotheer und Axel Jungk liegen zur Halbzeit des olympischen Skeleton-Rennens voll auf Medaillenkurs. Während Grotheer mit deutlichem Abstand auf Rang eins liegt, konnte sich Jungk im zweiten Lauf auf Position zwei nach vorne schieben. Auf Rang drei liegt vor dem Finaltag der Chinese Yan Wengang.

3.30 / 7.15 Uhr: Ski Alpin: Kombination Männer

Simon Jocher aus Schongau kann in der Alpinen Kombination wohl nicht mehr in die Medaillenvergabe eingreifen. Platz 16 nach der Abfahrt und ein großer Rückstand vor dem abschließenden Slalom - Gold, Silber und Bronze werden wohl ohne den einzigen DSV-Starter verteilt. Aleksander Aamodt Kilde geht als Bester der Kombinationsabfahrt in den abschließenden Slalom. Allerdings lauern zwei Slalomspezialisten aus Österreich auf einen Podiumsplatz: Johannes Strolz und Kombinations-Weltmeister Marco Schwarz.

Ab 7.00 Uhr: Snowboard: Snowboardcross Männer

Nach zuletzt drei Weltcupsiegen in Folge greift Snowboardcrosser Martin Nörl nach einer Medaille. Nach den geplatzten Medaillenträumen von Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister im Parallel-Riesenslalom wartet Snowboard Germany bislang noch auf die erste Podestplatzierung bei den Winterspielen. Heute könnte es so weit sein. Nörls stärkste Konkurrenten kommen aus Österreich: Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek belegen hinter dem Deutschen die Plätze zwei und drei in der Weltcup-Gesamtwertung.

8.00 Uhr: Langlauf: 10 km klassisch Frauen

Das einzige Rennen dieses Winters über die 10 Kilometer im klassischen Stil konnte die Schwedin Frida Karlsson für sich entscheiden. In Ruka siegte sie vor der Norwegerin Therese Johaug. Überraschungsdritte wurde in Finnland Katharina Hennig, die auch in Peking eine der Hoffnungsträgerinnen des DSV ist - eine Medaille darf man von ihr allerdings kaum erwarten. Zu stark ist die Konkurrenz aus Schweden, Norwegen, Russland und Finnland.

12.00 Uhr: Freestyle: Mixed Team Aerials

Für die vielleicht spektakulärsten Bilder im Wintersport sorgen die Freestyler auf den Sprungschanzen. Der Aerials-Mixed-Wettbewerb ist der erste bei diesen Olympischen Spielen. Ein deutsches Team tritt allerdings nicht an.

13.00 Uhr: Eisschnelllauf: 5.000 m Frauen

Fast schon traditionell dominieren auch in Peking die Niederländer die Wettbewerbe im Eisschnelllauf. Über die 5.000 Meter haben unsere Nachbarn mit Irene Schouten auch wieder eine der Topfavoritinnen am Start. Sie könnte Nachfolgerin ihrer Landsfrau Esmee Visser werden, die in Pyeongchang auf dieser Strecke Gold gewann. Deren Vorgängerin Martina Sablikova aus Tschechien ist ebenfalls mit von der Partie. Am gefährlichsten könnte der Niederländerin aber Isabelle Weidemann aus Kanada werden.

14.30 Uhr: Rodeln: Teamstaffel

Die deutschen Rodler haben in den Einzelwettbewerben bereits Gold geholt. Logisch, dass sie auch in der Teamstaffel die großen Favoriten auf den erneuten Olympiasieg sind. Außerdem: Erst zum dritten Mal wird dieser Wettbewerb bei Olympischen Spielen ausgetragen. 2014 und 2018 hieß der Sieger ebenfalls Deutschland.