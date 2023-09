Spiele 2024 in Paris Deutsche Mannschaften bei Olympia - das ist der Stand Stand: 24.09.2023 12:27 Uhr

Die Basketballer sind als Weltmeister dabei, die Fußballer sicher nicht, im Volleyball wird es sehr schwer: Das ist der Stand für den deutschen Mannschaftssport mit Blick auf Olympia 2024 in Paris.

Die Basketballer sind als Weltmeister dabei, die Fußballer sicher nicht, im Volleyball wird es sehr schwierig: Das ist der Stand für den deutschen Mannschaftssport mit Blick auf Olympia 2024 in Paris.

Basketball

Natürlich ist der Weltmeister qualifiziert, doch die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder hatte das Ticket schon durch den WM-Halbfinaleinzug als eines der beiden besten europäischen Teams sicher. Es ist die zweite Teilnahme nacheinander, 2021 war in Tokio der Sprung ins Viertelfinale gelungen.

Auch für die Frauen sieht es ziemlich gut aus, bei einem Vierer-Qualifikationsturnier im Februar reicht dem EM-Sechsten schon ein dritter Platz für die Olympia-Premiere.

3X3-Basketball

Für die Turniere der Streetball-Variante ist alles offen. Anhand der Weltrangliste vom 1. November werden die ersten von jeweils acht Frauen- und Männer-Startplätzen vergeben. Danach findet das "FIBA Universality-driven Olympic Tournament 1" statt, dann das "FIBA Universality-driven Olympic Tournament 2" und zum Abschluss ein weiteres Qualifikationsturnier. Dann gibt es noch einmal drei Quotentickets pro Geschlecht.

Fußball

Bei den Frauen wurden die Tickets nicht mehr wie bisher über die WM vergeben, alles läuft über die Nations-League-Premiere - und der Druck ist nach dem verpatzten Start in Dänemark (0:2) direkt immens. Das DFB-Team muss seine Gruppe (weitere Gegner Island und Wales) gewinnen und womöglich den Sprung ins Finale schaffen, um sich einen von zwei Startplätzen für Paris 2024 zu sichern. Ist der ohnehin qualifizierte Olympia-Gastgeber Frankreich im Endspiel, genügt Platz drei.

Für die Männer ist der Olympia-Zug bereits abgefahren. Seit 1992 ist für die Qualifikation die U21-EM maßgeblich, in diesem Jahr scheiterte die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo bei der Endrunde in Georgien und Rumänien als Titelträger kläglich in der Vorrunde.

Handball

Der einfachste Weg für die beiden deutschen Handball-Teams? Sie holen den Titel bei ihren kommenden Groß-Turnieren - was bei den Frauen die WM im Dezember ist, bei den Männern die Heim-EM im Januar. Alternativ gibt es die Möglichkeit über die Qualifikationsturniere im Frühjahr.

Die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason haben ihr Ticket dafür durch Platz fünf bei der letzten WM bereits sicher. Das Frauenteam von Markus Gaugisch müsste bei seiner bevorstehenden WM auf einem der ersten sieben Plätze landen, um an einem solchen Quali-Turnier definitiv teilnehmen zu dürfen. An den Turnieren nehmen jeweils vier Mannschaften teil, von denen sich jeweils zwei für Paris qualifizieren.

Volleyball

Ihre erste Chance haben die Frauen schon vergeben, die beiden Tickets beim Qualifikationsturnier in Lodz sind weg. Auch die Gegner der Männer haben es in sich, sie bekommen es in ihrer Achtergruppe ab Ende September unter anderem mit Weltmeister Italien zu tun.

Eine weitere Chance haben die deutschen Teams über die Weltrangliste, über die 2024 jeweils fünf weitere Startplätze vergeben werden. Die bislang letzte Olympia-Teilnahme deutscher Mannschaften liegt viele Jahre zurück, die Männer waren zuletzt 2012 dabei, die Frauen 2004.

Hockey

Die erste Chance haben die deutschen Hockey-Frauen und -Männer verpasst. Bei der Heim-EM in Mönchengladbach hätten sich beide Teams als Europameister für Paris qualifizieren können, doch der Titel ging jeweils an die Niederlande.

Die nächste Chance bietet sich den Mannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei den Qualifikationsturnieren 2024. Dort müssen die Teams unter die besten drei in ihrer jeweiligen Achtergruppe kommen, die Gegner stehen noch nicht fest.

7er-Rugby

Das ambitionierte Team von Rugby Deutschland war mit großen Zielen ins Jahr 2023 gestartet. Der EM-Titel, der Aufstieg in die Weltserie und eben auch das Ticket für Olympia sollten her, geworden ist allerdings nichts daraus. Bei den Europaspielen im Juni in Krakau vergab die deutsche Mannschaft die letzte Chance auf Paris. Auch die Frauen-Auswahl ging in Polen leer aus.

Wasserball

Der Weg nach Paris ist extrem schwierig, die Chancen sind sehr gering. Die ersten Tickets wurden bei der WM im Sommer in Japan vergeben, bei denen die deutschen Teams nicht dabei waren.

Wer die EM im Januar in Israel gewinnt, bekommt ein Ticket. Außerdem gibt es letzte Teilnehmerplätze bei der WM im Februar in Katar - vier bei den Männern und zwei bei den Frauen. Dafür müssten sich die Deutschen aber erstmal bei der EM für die WM qualifizieren. Die Männer waren zuletzt 2008 bei Olympia, die Frauen noch nie.