Die Anzeigetafel in der Amsterdam-Arena ließ keine Zweifel offen. 3:0 (1:0) stand dort in großen Lettern geschrieben. Die Niederlande hatten die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der Nations League besiegt und die Sorgen der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw noch vergrößert. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Frankreich läutete die Pleite in der niederländischen Hauptstadt den Abstiegskampf für die deutsche Elf in dem neu geschaffenen Wettbewerb ein.

"Es war nicht alleine unsere mangelnde Chancenverwertung der Grund für die Niederlage. Nach dem 0:1 haben wir gemerkt, dass uns das Selbstvertrauen fehlt. Bis zum 0:1 haben wir das Spiel kontrolliert. Wir haben gute Chancen gehabt, schaffen es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen, was gut für das Selbstvertrauen wäre. Dass wir am Ende so auseinander brechen, ist schlecht" , sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Die deutsche Mannschaft versuchte von Beginn an die Kontrolle zu übernehmen. Die Niederländer zogen sich tatsächlich etwas zurück und überließen dem Gegner mehrheitlich den Ball. Die Niederländer setzten in der heimischen Arena auf ein Konterspiel und einen Überraschungseffekt. Und diese Taktik hätte bereits nach neun Minuten aufgehen können. Angreifer Timo Werner musste in Sprintduell bis in die eigene Hälfte, nachdem die gesamte deutsche Mannschaft bei einem Eckball aufgerückt war. Der 22-Jährige war auch einen Tick schneller als Steven Bergwijn.