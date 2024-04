Qualifikation für Paris 2024 DHB-Frauen haben Olympiateilnahme so gut wie sicher Stand: 13.04.2024 16:25 Uhr

Die deutschen Handballerinnen haben ihr Olympiaticket so gut wie gelöst. Das Team von Markus Gaugisch schlug am Samstag (13.04.2024) Montenegro mit 28:24 (11:7). Torfrau Katharina Filter hielt überragend und wurde am Ende der Partie mit einer Quote von 57 Prozent gehaltener Würfe als "Spielerin des Spiels" ausgezeichnet.

In der verhalten begonnenen Partie war die Nervosität beim deutschen Team deutlich zu spüren. Abspielfehler auf beiden Seiten verhinderten Treffer, nach acht Minuten führte Deutschland gerademal mit 2:1.

Mit der Hereinnahme der kürzlich am Fuß verletzten Alina Grijseels kam Druck und Torgefahr in die Partie. Montenegro lieferte wie erwartet eine Abwehrschlacht und verursachte eine Reihe von Siebenmetern. Julia Maidhof nahm die Chancen dankbar an und verwertete die Strafwürfe reihenweise, am Ende standen neun Treffer auf ihrem Konto.

Die deutsche Abwehr arbeitete konzentriert und zwang die montenegrinische Sieben immer wieder zu Abspielfehlern. Und was zu Torfrau Katharina Filter durchdrang, machte die mit großen Paraden zunichte.

Konzentrationsverlust im zweiten Abschnitt

Im zweiten Spielabschnitt zogen die nun hervorragend eingestellten deutschen Frauen zwischenzeitlich auf 20:10 davon. Vorne lief beim DHB-Team viel zusammen, hinten ließ die deutsche Auswahl nur wenige Schlupflöcher für die Montenegrinerinnen zu.

Im Schlussviertel kam Montenegro noch einmal auf, verkürzte bis drei Minuten vor dem Spielende noch einmal auf 23:27. Mit dem zweiten Team-Timeout bündelte Gaugisch noch einmal die Konzentration, am Ende stand es 28:24.

"Es ist noch nicht final, aber die Mannschaft hat einen Riesenschritt gemacht" , strahlte der Bundestrainer am ARD-Mikrofon, "es ist ein unfassbar schönes Gefühl. Ich bin einfach nur froh über die Leistungen, die wir jetzt Schritt für Schritt aufgebaut haben. Geil."

Top zwei qualifizieren sich

Beim Turnier in Neu-Ulm qualifizieren sich die ersten beiden Teams der vier teilnehmenden Nationen für das Olympische Turnier in Paris. Deutschland war mit einem Erfolg über Slowenien gestartet und führt das Turnier mit vier Punkten an. Am Sonntag trifft die Gaugisch-Truppe auf Paraguay (13.30 Uhr).