Schwimmen Wellbrock verpasst drittes Olympia-Ticket Stand: 26.04.2024 18:39 Uhr

Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin sein drittes Olympia-Ticket verpasst. Der Magdeburger schlug am Freitag über 800 m Freistil zwar in 7:50,82 Minuten als Erster an, muss aber dennoch Oliver Klemet den Vortritt lassen.

"Die Enttäuschung geht ein bisschen mit Ratlosigkeit einher", sagte Wellbrock: "Ich habe gemerkt, dass ich hintenraus noch einmal gut mobilisieren konnte, aber das Tempo auf der Strecke an sich ist viel zu langsam, und das kann ich mir aktuell überhaupt nicht erklären, weil das etwas ganz anderes widerspiegelt, als das, was ich im Training gemacht habe."

Klement sichert sich Olympia-Ticket

Der Frankfurter Klemet hatte im Kampf um den zweiten Startplatz hinter dem bereits qualifizierten Sven Schwarz (Hannover) die Olympia-Norm (7:51,65 Minuten) bereits in der vergangenen Woche unterboten und mit einer Zeit von 7:46,03 Minuten vorgelegt. Diese konnte Wellbrock in Berlin nicht mehr unterbieten, obwohl er Klemet (7:51,92) im direkten Duell auf den zweiten Platz verwies.

Wellbrock mehrfach am Ticket vorbei

Wellbrock hatte zuvor zwei Chancen auf die Qualifikation vergeben. Sowohl bei der WM im vergangenen Sommer in Japan, als auch bei den Titelkämpfen in Doha vor zwei Monaten war der 26-Jährige im Vorlauf gescheitert und hatte damit das vorzeitige Ticket verpasst.

Zwei Starts sind Wellbrock sicher

Zwei Olympia-Einzelstarts waren Wellbrock jedoch bereits vor der DM, die den Abschluss der Qualifikationsphase bildet, sicher gewesen. Für das Freiwasser-Rennen über 10 km hatte er sich bei seinem Doppeltriumph bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka im vergangenen Jahr qualifiziert, das Ticket über 1500 m Freistil hatte er als WM-Zweiter in Doha gelöst.

sid