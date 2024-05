Fußball | Bundesliga RB-Leipzig-Frauen machen Klassenerhalt fix Stand: 06.05.2024 21:29 Uhr

Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind auch in der kommenden Saison erstklassig. Durch einen Auswärtserfolg in Nürnberg wurde der vorzeitige Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht.

RB Leipzig wird auch in der Saison 2024/25 in der Frauen-Bundesliga vertreten sein. Durch den 1:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg am Montagabend (6. Mai 2024) beträgt der Vorsprung des Aufsteigers auf die Abstiegsplätze zwei Spieltage vor dem Ende der Saison elf Punkte.

Fudalla trifft vom Punkt

Das Tor des Tages vor 1.419 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion schoss Vanessa Fudalla in der 34. Minute per Elfmeter, den ihre Teamkollegin Lydia Andrade rausgeholt hatte. Für RB war es zudem der erste Erfolg auf fremden Platz in dieser Spielzeit.

Für Nürnberg, das auch das zehnte Heimspiel der Saison nicht gewinnen konnte, bedeutet die Niederlage den fast sicheren Abstieg in die 2. Bundesliga. Zwar könnten die Fränkinnen noch die sechs Punkte auf den zehntplatzierten 1. FC Köln aufholen, das Torverhältnis aber ist um mehr als 20 Treffer schlechter.

spio