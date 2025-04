BBL Albatrosse rupfen Wölfe - Syntainics MBC chancenlos in Berlin Stand: 30.04.2025 20:21 Uhr

Der Syntainics MBC hat nach dem knappen Ausgang der Partie beim FC Bayern München von Alba die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das zweite Schwergewicht der BBL überrollte die Weißenfelser im Sportforum Berlin.

Der Pokalsieger von der Saale unterlag in der Hauptstadt mit 62:90 (24:49) und muss um den Einzug in die Playoffs zittern. Der MBC ließ sich von Alba teilweise vorführen, die Berliner ihrerseits zeigten eine Klasseleistung kurz vor Ende der Saison. Drei Spiele sind in dieser Spielzeit noch zu absolvieren, Weißenfels rangiert auf Play-In-Rang zehn.

MBC bei nächstem Euroleague-Team gefordert

Nur drei Tage nach dem Spiel gegen den FC Bayern München stand der zweite deutsche Vertreter in der Euroleague und somit das nächste Schwergewicht der BBL auf dem Zettel der Wölfe. Zumindest nominell, denn Alba spielt eine durchwachsene Saison, hat sich aber an die Playoffs herangearbeitet. Und wie gut es die Hauptstädter können, hatten sie am Sonntag erst den Niners Chemnitz gezeigt, gewannen mit 101:83. Der MBC fuhr also zu einer großen Aufgabe in die Hauptstadt und hatte dazu die Ungewissheit, wie das Spiel gegen die Bayern vom Sonntag denn eigentlich gewertet wird, schließlich hatten die Saalestädter Protest gegen das Ergebnis eingelegt, nachdem ein Buzzerbeater der Münchner wohl erst nach Ablauf der Spielzeit die Hand des Werfers verließ. Der Einspruch läuft noch, Ausgang ungewiss.

Alba dominiert MBC nach Belieben

Doch diese Ungewissheit konnte den Auftritt des Pokalsiegers beim elfmaligen Meister nur schwer erklären. Die Albatrosse pflügten über die Wölfe hinweg, entschieden die ersten beiden Viertel mit 24:12 und 25:12 für sich und machten schon vor der Pause vermeintlich alles klar. Doch der MBC hat in dieser Saison schon öfter Comeback-Qualitäten bewiesen, die Berliner dagegen mit Inkonstanz geglänzt.

David McCormack Alba Berlin

Nicht so an diesem Abend. In der 29. Minute zog Berlin auf über 30 Punkte davon, hielt den Fuß auf dem Gaspedal und holte damit den direkten Vergleich in dieser Saison für sich. Alba war in allen Statistiken überlegen: Rebounds, Wurfquote, Ballgewinne – überall lagen die Hauptstädter vorne.

Im Hinspiel gewann der MBC noch mit 18 Zählern Vorsprung. Im engen Rennen um die Playoffs könnte dieser Vergleich wichtig werden – umso wichtiger wird die Entscheidung wegen des Spiels in München. Bester Werfer des Spiels war Weißenfels' Michael Devoe (17 Punkte), bei Berlin bestach besonders Malte Delow (16).

SpiO/dpa