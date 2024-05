EURO 24 Auf Tuchfühlung mit dem Europapokal in Leipzig Stand: 06.05.2024 15:20 Uhr

Knapp sechs Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft ist der "Coupe Henri Delaunay" am Montag und Dienstag in Leipzig zu sehen. Im Zoo Leipzig und in der Osthalle des Hauptbahnhofes.

Von MDR SACHSEN

Knapp sechs Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft ist der "Coupe Henri Delaunay" am Montag und Dienstag in Leipzig zu sehen. Ausgestellt wird der Pokal im Zoo Leipzig und in der Osthalle des Hauptbahnhofes. Mit der Tour der Trophäe wollen die Veranstalter die Vorfreude auf das Fußballfest anheizen. "Das ist tatsächlich der echte Pokal. Man kann ihn nicht in die Hand nehmen, sich aber mit ihm fotografieren lassen", sagte Stefan Schedler, Gesamtprojektleiter der EURO 24 in Leipzig MDR SACHSEN. "Es ist natürlich eine schöne Gelegenheit, dieser Trophäe mal so nahe zu kommen, wie sonst kaum möglich," erklärte Schedler.

Mykhalyo Renkachyshskyy liebt Fußball seitdem er ein kleines Kind ist und freut sich auf die Europameisterschaft. Sein Tipp: Deutschland, England oder Frankreich machen das Rennen.

Lange Schlangen in Köln, überraschte Zoobesucher in Leipzig

Seit März ist der Pokal auf Tour durch alle zehn Städte, die bei der Fußball-Europameisterschaft Austragungsorte sein werden. Unter dem Motto "United by the trophy" konnten Fußball-Fans bereits in Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Stuttgart die EM-Trophäe aus der Nähe anschauen. Die Reaktion auf das silberglänzende Original sei durchweg positiv, erzählt Lars Pollmann, der im Auftrag der UEFA die Tour begleitet. "In Köln hatten wir den stärksten Ansturm." Eine Stunde lang mussten die Fans anstehen, um ein Foto vom Pokal zu bekommen.

In Leipzig ist der Ansturm an diesem Montagvormittag noch recht überschaubar. Die meisten haben mit einer EM-Trophäe im Zoo nicht gerechnet. So wie dieser Besucher. "Ich habe nicht erkannt, dass es tatsächlich der Pokal für die Europameisterschaft ist. Den würde ich schon mal anfassen wollen," sagt er und zückt seine Handykamera. Der nächste, der vor dem Pokal steht, ist vom sportlichen Glanz ganz begeistert. Ray Göricke lässt es sich daher nicht nehmen, sich mit der Trophäe ablichten zu lassen. Zur Fußball-EM im eigenen Land wünscht er sich vor allem eines: "Party, Party, Party bis zum Finale!"

Zoobesucher Ray Göricke freut sich auf vier Wochen Fußball-Party und hat sich auch gleich mit dem Pokal der Fußball-Europameisterschaft ablichten lassen. Er drückt dem deutschen Team die Daumen.

Fototermin mit Philipp Lahm

Wer es am Montagvormittag nicht geschafft hat, sich dem Pokal im Leipziger Zoo auf wenige Zentimeter zu nähern, kann das am Montagabend im Leipziger Hauptbahnhof nachholen. Von 19 bis 21 Uhr wird die Trophäe in der Osthalle des Hauptbahnhofes zu sehen sein. Am Dienstag wandert der Pokal dann zurück in den Zoo. Von 9 bis 15:30 Uhr darf er erneut nicht nur von Fußballfans fotografiert werden. Dazu wird es jede Menge Informationen zum Fan-Fest auf dem Augustusplatz geben. Am Nachmittag werden dann unter anderem auch der Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, Philipp Lahm, sowie Teilnehmern der Bürgermeister-EM den Pokal der Fußball-Europameisterschaft im Zoo besuchen.



Die Bürgermeister tragen ihre Europameisterschaft bereits aus. Bis Donnerstag treten in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig insgesamt 16 Teams mit rund 400 Rathauschefs gegeneinander an. Darunter sind Stadtoberhäupter aus Italien und der Ukraine. In der deutschen Auswahl sind mit den Bürgermeistern von Thalheim und Sebnitz auch zwei aus Sachsen mit am Start. Es ist die vierte Europameisterschaft der fußballbegeisterten Stadtoberhäupter.

