Hansi Flick und Alfred Gislason Jungfernfahrt Richtung Heim-EM Stand: 28.02.2023 17:21 Uhr

2024 stehen in Deutschland gleich zwei Heim-Euros an: Fußball-Bundestrainer Hansi Flick und Handball-Bundestrainer Alfred Gislason haben eine Kölner Straßenbahnfahrt zum Sinnieren genutzt und berichten, wo ihre Mannschaften derzeit stehen.

Für einen Pressetermin fuhren Flick und Gislason von einem EM-Veranstaltungsort zum nächsten: Das Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist Austragungsort der UEFA Euro 2024, im Rahmen der Handball-EM wird das DHB-Team unter anderem in der Arena in Köln-Deutz um den Titel kämpfen.

Im Januar 2024 legen die deutschen Handballer mit ihrer EM vor und wollen es diesmal bis ins Halbfinale schaffen. Dass dieses Ziel realistisch ist, habe man bei der WM diesen Winter bereits gezeigt, seien doch die entscheidenden Fehler im Viertelfinalspiel gegen Frankreich alle selbst zu verschulden gewesen, so Gislason. Nachholbedarf sieht der Bundestrainer vor allem in der Abwehr und hofft deshalb auf die Rückkehr etablierter Spieler, die zur WM noch verletzt waren.

Auch Flick will Fokus auf Abwehr setzen

Auch Hansi Flick setzt bei seiner Elf auf einen Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern: " Wir sind jedes Wochenende am Suchen, am Gucken, dass wir die Richtigen dazu holen." Ähnlich wie Alfred Gislason will Flick bis zur EM an der Abwehr arbeiten: "Kompromisslos verteidigen", lautet dabei die Devise.

Hinsichtlich weiterer Nominierungen dürfte der Auftritt der DFB-Elf in den beiden Länderspielen im März gegen Peru und Belgien von Bedeutung sein: "Es ist wichtig, dass man spürt, da ist eine Mannschaft, die leidenschaftlich fightet und den Zuschauern etwas zurückgeben will. Wer das will, kann gerne dabei sein auf unserem Weg zur Euro 24" , sagt der Bundestrainer und drückt damit auch aus, was ihm bei der WM zuletzt gefehlt hat.

Für die Euro 2024 fordert Hansi Flick von seiner Mannschaft, was die deutschen Handballer bei ihrer WM jüngst getan haben: Die Fans mitreißen und bis zum Schluss kämpfen. Die Handballer testen in den beiden kommenden Testspielen im März direkt gegen Weltmeister Dänemark. Dann könnten Alfred Gislason und seine Mannschaft ein erstes Ausrufezeichen Richtung Heim-EM-Jahr 2024 setzen.