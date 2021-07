Saison beginnt mit Spielabsagen

So gut die Aktion gemeint ist, so widersprüchlich wirkt sie dennoch, weil sich gerade wieder die Coronafälle im deutschen Fußball häufen. Offenbar ist die Impfbereitschaft der Spieler auch nicht so hoch wie sie sein sollte, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Obwohl die Saison in zweiter und dritter Liga begonnen hat und die Sieben-Tages-Inzidenz vergleichsweise niedrig ist, hat es erste Spielausfälle gegeben. Wie viele Akteure wirklich schon geimpft sind, darüber machen weder die DFL noch ihre Klubs aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes irgendwelche Angaben.

Tim Meyer warnte bereits Ende Mai

Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, zugleich Vorsitzender der medizinischen Task Force Profifußball, die erst das weltweit gerühmte Hygienekonzept entwarf, ließ vor dem EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft Ende Mai durchklingen, dass er gerne so viele Spieler wie möglich durchgeimpft hätte, aber der Fußball habe sich nicht vordrängeln wollen ( "Wir reden hier von Nationalspielern mit einer entsprechenden Verantwortung, die die Impfpriorisierung dort, wo sie gilt, nicht ignorieren sollten") . Ein Teil der EM-Spieler hatte zum damaligen Zeitpunkt aber zumindest die Erstimpfung hinter sich.

In Darmstadt sind geimpfte Spieler betroffen

Warum wurde die Sommerpause nicht genutzt, jetzt wo die Priorisierung aufgehoben ist, um durchgängig alle Berufsfußballer in den ersten drei Profiligen zu impfen? Wurde das Problem für die neue Saison womöglich unterschätzt? Am schwersten ist aktuell der Drittligist MSV Duisburg betroffen: Auch die für Freitag vorgesehene Partie gegen den TSV Havelse ist vom Deutschen Fußball-Bund abgesagt worden.

Die Mannschaft und das Trainerteam des MSV befinden sich in Quarantäne. Bei gleich drei Duisburger Spielern waren positive Befunde aufgetreten. Auch den Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat es erwischt, so dass die Partie beim Karlsruher SC (Freitag 18.30 Uhr) von einer Absage bedroht ist.

Nachdem bereits in der Vorwoche drei Spieler positiv auf das Virus getestet wurden und danach fünf weitere Profis in Quarantäne geschickt werden mussten, gab es vier weitere positive PCR-Befunde. Betroffen sind Erich Berko, Mathias Honsak, Tim Skarke und Tobias Kempe. Den Spielern gehe es den Umständen entsprechend, sie wiesen keine bis mittlere Symptome auf, twitterten die Hessen. Unter ihnen befinden sich nach Klub-Angaben auch Geimpfte.

In Frankfurt trifft es den ungeimpften Ajdin Hrustic