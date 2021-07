Schon wieder der letzte Abend. Dieses Mal das letzte Spiel. Belgien gegen Italien, schönes Ding.

Arbeitscontainer an der Arena nahezu verwaist. Kolleg:innen schon fast alle zu Hause. In Herzogenaurach sind die Container leer geräumt. Nur noch ein paar Strippen liegen auf dem Boden, die Aufkleber sind abgerissen, der DIN -A4-Ausdruck an der Tür auch. "Barkroom" .

Niemals Namenswitze. Eherne Regel.

Den Kolleg:innen komplett egal. Liste angefertigt. Here we go:

Barkroom

Barknet

Barkomat

Einbarkhilfe

Barkplatz

FC Barkelona

Fenerbarkce Istanbul

Central Bark

Gorki Bark

Queensbark Rangers

Barkdrücken

Antbarktis

Bark Forster

Barkina Faso

Barkose

Barkpapier

Barkofen

Barkblech

Barkours

Es ist ein nur ein Auszug. Der beste Beweis für Crowdnonsense. Als Erinnerung sehr nett. Auch ohne Originalzettel.

Stand: 02.07.2021, 20:00