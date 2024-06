Frankreichs Superstar Kylian Mbappé - ein Ausnahmetalent ist zum Chef geworden Stand: 04.06.2024 16:12 Uhr

Seit Jahren gehört Kylian Mbappé zu den besten Fußballern der Welt. Jetzt ist er aber auch Frankreichs Kapitän und will seine Nation zum ersten EM-Titel seit 24 Jahren führen.

Er ist der erfolgreichste Torschütze in Europa in dieser Saison. Er hat aber auch sein großes Ziel nicht erreicht. Dafür steht er aber nun vor dem nächsten, bei dem er der ganz große Hoffnungsträger ist. Er ist 25 Jahre alt und hat dennoch schon fast alles in seiner Karriere erreicht. Kylian Mbappé ist bereits ein Weltstar, auf seinen ersten Titel in der Champions League muss er aber weiter warten, noch mindestens ein Jahr. Seinen ersten EM-Titel will er im Sommer.

In der Königsklasse war für Mbappé und Paris St. Germain im Halbfinale gegen Borussia Dortmund Schluss. Zweimal zerschellte die PSG-Offensive an der gegnerischen Abwehr und der Torumrandung (insgesamt sechs Pfosten- und Lattentreffer in beiden Spielen), der Traum platzte und nun wird ihn sich Mbappé an einem anderen Ort erfüllen wollen. Dass er Paris verlassen wird, gab er bereits vor längerer Zeit bekannt, inzwischen ist klar: Mbappé kickt ab der kommenden Saison für Real Madrid.

WM- und EM-Bilanz von Mbappé? Bisher zwei Welten

Was die Erfolge in der Nationalmannschaft angeht, hat Mbappé nicht die Wahl. Will er Titel holen, muss er das mit Frankreich machen - und das war bislang bei Europameisterschaften kein glückliches Unterfangen. Obwohl die "Equipe Tricolore" mit Mbappé 2018 Weltmeister wurde und es 2022 ins WM-Finale schaffte, reichte es zwischendrin 2020 nur für das EM-Achtelfinale. Letztmals Europameister wurde Frankreich im Jahr 2000, als Mbappé ein Jahr alt war.

Als Team lief es zuletzt also auf globaler Ebene deutlich besser als auf kontinentaler - und das galt auch speziell für seinen Superstar. In seinen 14 WM-Einsätzen erzielte Mbappé bereits zwölf Tore, bei seinen vier Spielen bei der Europameisterschaft vor vier Jahren kein einziges. Das Vorhaben für das Turnier in Deutschland ist also klar: Auch bei der EM die individuelle Ausnahmeklasse zeigen und im Kollektiv erfolgreich sein.

"Genialer Fußballer" - und jetzt auch Kapitän

Die Uefa hat knapp sechs Wochen vor dem ersten Spiel der Franzosen gegen Österreich (17.06.2024, 21 Uhr, live im Ersten und Stream auf sportschau.de) einen Text auf ihrer Webseite über die Geschichte von Mbappé veröffentlicht. Die Überschrift des Beitrags: " Geniale Fußballer: Kylian Mbappé " - treffend, aber mittlerweile auch nicht mehr die ganze Wahrheit.

Denn der Stürmer ist längst nicht mehr nur das Ausnahmetalent, sondern er muss Verantwortung übernehmen - und macht das auch. Nachdem Torhüter Hugo Lloris nach dem verlorenen WM-Finale gegen Argentinien seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte, machte Trainer Didier Deschamps Mbappé zum Kapitän. Nach dem Spiel, das vielleicht das beste seiner schon glorreichen Karriere war. Aber auch das schmerzhafteste.

Spätestens seit dem WM-Finale ein Vorbild

Nie ist Mbappé so vorangegangen wie damals gegen Argentinien. Lionel Messi hatte die Südamerikaner wie ein großer Kapitän im Alleingang ins Endspiel geführt, Mbappé hielt Frankreich dafür dort im Alleingang am Leben. Er erzielte drei Tore, traf auch im Elfmeterschießen - dreimal meisterte er den enormen Druck vom Punkt, unter anderem zum Ausgleich zum 3:3 in der 118. Minute in der Verlängerung.