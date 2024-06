Nach Nasenbeinbruch Mbappé - Einzeltraining mit Nasenpflaster Stand: 19.06.2024 19:09 Uhr

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé steht nach seinem Nasenbeinbruch wieder auf dem Platz. Allerdings trainierte er nur individuell, am Mannschaftstraining nahm er nicht teil. Ob er im zweiten Gruppenspiel am Freitagabend (21.06.2024) gegen die Niederlande spielen kann, ist weiter unklar.

Mit einem Pflaster auf der gebrochenen Nase absolvierte Mbappé am Mittwoch in Paderborn eine indivudelle Athletik-Trainingseinheit. "Gute Nachrichten, es ging ihm heute Morgen besser" , berichtete sein Teamkollege William Saliba. Kollege Adrien Rabiot ergänzte, dass ein Ausfall Mbappés, des Kapitäns der Mannschaft, "ein harter Schlag" wäre.

Operation bei Mbappé nötig

Am Tag zuvor war bekannt geworden , dass sich Mbappé nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Österreich-Spiel einer Operation unterziehen muss. Das bestätigte Nationaltrainer Didier Deschamps. "Auch wenn es nicht sofort sein muss, wird er einen chirurgischen Eingriff machen lassen müssen" , sagte Deschamps in einem Video, das der französische Fußballverband am Dienstagabend veröffentlichte.

Mbappé war im Auftaktspiel der Franzosen gegen Österreich in der 86. Spielminute gegen die Schulter von Kevin Danso geprallt. Nach kurzer Behandlung wurde er mit blutender Nase ausgewechselt.

Verbandspräsident: "Zu früh für Prognose"

"Am Mittwoch wird es weitere Untersuchungen geben, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln" , hatte Deschamps weiter gesagt: "Offensichtlich war der Aufprall enorm. Das medizinische Team hat alles getan, um die Folgen so weit wie möglich zu lindern."

Der französische Verband hatte die Schwere der Verletzung bereits in der Nacht nach dem Spiel nach einer entsprechenden Untersuchung in der Uniklinik Düsseldorf bestätigt.

Deschamps: "Entscheiden von Tag zu Tag"

Zunächst hieß es, Mbappé werde sich "in den nächsten Tagen" behandeln lassen, es werde eine Gesichtsmaske angefertigt, damit der 25-Jährige schnell wieder spielen könne. Am Dienstag äußerte sich Verbandspräsident Philippe Diallo aber zurückhaltender. Noch sei es zu früh, "um einen Zeitplan für seine weitere Teilnahme am Turnier zu nennen" , sagte er.

Auch Deschamps wagte noch keine vorschnelle Prognose: "Ihm ging es schon heute Morgen etwas besser, jetzt werden wir von Tag zu Tag weitersehen" , sagte der Trainer.

Mbappé nimmt Verletzung mit Humor

Mbappé selbst nahm die Verletzung offenbar mit Humor. "Ideen für Masken?" , schrieb Mbappé in der Nacht bei "X", versehen mit einem Smiley. Gesichtsmasken im Fußball sind üblicherweise aus Carbon und decken unter anderem den Nasenbereich ab. Deutschlands Abwehrspieler Antonio Rüdiger hatte bei der EM 2021 beispielsweise mit einem solchen Schutz gespielt.