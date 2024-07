liveblog Alles Wichtige zum EM-Halbfinale Koeman wünscht sich Spanien als Finalgegner Stand: 07.07.2024 11:51 Uhr

Spanien gegen Frankreich und die Niederlande gegen England: Hier gibt es alles Wichtige zu den beiden Halbfinalpartien bei der EM.

08:19 Uhr

Koeman würde Spanien bevorzugen

Ronald Koeman war nach dem lang ersehnten Einzug der Niederlande ins EM-Halbfinale stolz - einen Lieblingsgegner für ein mögliches Endspiel hat der Bondscoach bereits. "Zuerst müssen wir kämpfen, um das Halbfinale zu gewinnen" , sagte Koeman auf Nachfrage und schmunzelte: "Wenn wir im Finale spielen sollten, ist meine persönliche Präferenz Spanien, weil wir Frankreich schon in der Gruppe hatten." Die "Elftal" hatte sich am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit einem 2:1 (0:1) gegen die Türkei erstmals seit 2004 das Halbfinal-Ticket gesichert und trifft in der Runde der besten Vier am Mittwoch in Dortmund auf England.

08:14 Uhr

Morata im Halbfinale spielberechtigt

Der spanische Kapitän Alvaro Morata kann im Halbfinale gegen Frankreich auflaufen. Im Viertelfinale gegen Deutschland hatte die UEFA gegen den bereits ausgewechselten Kapitän zunächst eine gelbe Karte vermerkt, was eine Sperre zur Folge gehabt hätte. Dies wurde aber hinterher revidiert.

08:13 Uhr

EM für Pedri wohl vorbei

Für Spaniens Mittelfeldspieler Pedri ist die EM nach dem Foul von Toni Kroos wohl vorzeitig beendet. Der 21-Jährige erlitt beim Viertelfinal-Erfolg gegen Deutschland eine Verstauchung im linken Knie. Zur Ausfallzeit machte der spanische Verband RFEF am Samstag keine Angaben. Laut spanischen Medienberichten muss Pedri zwischen vier bis sechs Wochen pausieren. Bei der EM würde der Profi des FC Barcelona damit nicht mehr zum Einsatz kommen, laut RFEF bleibt Pedri dennoch bis zum Ende des Turniers bei der Mannschaft.

06.07.2024 • 14:16 Uhr

Spanien mit Sorgen in der Abwehr

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente muss im EM-Halbfinale gegen Frankreich auf die gesperrten Stammkräften Daniel Carvajal und Robin Le Normand verzichten. Er vertraue seinem Kader und sehe kein Problem für die Halbfinalpartie am Dienstag in München: "Alle bei uns sind bereit, auf sehr hohem Niveau zu spielen." Real Madrids Außenverteidiger Carvajal sah die Gelb-Rote Karte, Innenverteidiger Le Normand von Real Sociedad San Sebastián bekam seine zweite Verwarnung.