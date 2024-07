Verletzung im Viertelfinale Spaniens Pedri wohl vor EM-Aus - Kroos entschuldigt sich Stand: 06.07.2024 17:03 Uhr

Für Toni Kroos hatte das böse Foul zu Beginn des EM-Viertelfinals der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (1:2 nach Verlängerung) an Pedri keine Folgen - für seinen Gegner dagegen schon. Der Mittelfeldspieler hat sich am Freitag (05.07.2024) vermutlich so schwer verletzt, dass er im Turnier nicht mehr spielen können wird.

Wie der spanische Fußballverband (RFEF) am Tag darauf mitteilte, zog sich Pedri nach wenigen Minuten eine Verstauchung des linken Knies zu. Der Youngster des FC Barcelona hatte danach noch versucht weiterzuspielen, musste aber nach kurzer Zeit doch ausgewechselt werden. Für ihn kam Dani Olmo ins Spiel, der die Spanier in der zweiten Halbzeit in Führung brachte.

Kroos bittet Pedri um "Verzeihung"

Im Spiel hatte sich Kroos noch über den Foulpfiff beschwert, da er bei dem überharten Einsteigen leicht den Ball touchiert hatte. Mit etwas Abstand sah der DFB-Star, der gegen Spanien das letzte Spiel seiner Profikarriere absolviert hatte, die Situation dann doch ein wenig anders. " Auf diesem Wege ist mir noch ganz wichtig: Verzeihung und gute Besserung an Pedri! Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler ", schrieb Kroos auf Instagram.

Pedri hatte bisher in vier von fünf Spielen bei dieser EM in der spanischen Startelf gestanden, einzig im letzten Gruppenspiel gegen Albanien (1:0) wurde der 21-Jährige wie die anderen Stammspieler geschont. Am Dienstag (09.07.2024) im Halbfinale gegen Frankreich muss Trainer Luis de la Fuente nun ohne ihn auskommen, in einem möglichen Endspiel (15.07.2024) aller Voraussicht nach auch.