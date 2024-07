liveblog Nach dem EM-Viertelfinale Nationalspieler schreiben Brief: "Danke, Deutschland" Stand: 06.07.2024 15:50 Uhr

Im EM-Viertelfinale scheidet das DFB-Team gegen Spanien aus. Alle Infos zum Spiel Deutschland - Spanien im Liveblog.

16:33 Uhr

"Tut uns richtig weh"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Tag nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM mit einem offenen Brief an ihre Unterstützer gewandt. "Liebe Fans, wir wollten Euch und uns bei dieser Heim-Europameisterschaft den Titel schenken. In Deutschland. Für Deutschland. Das haben wir nicht geschafft. Und das tut uns richtig weh" , hieß es in dem kurzen Text mit der Überschrift "Danke, Deutschland" , den der Deutsche Fußball-Bund am Samstag (06.07.2024) veröffentlichte.

15:46 Uhr

Jeder Spieler, jedes Spiel - Zeit für die Einzelkritik

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der EM im Viertelfinale an Spanien gescheitert. Nun ist es Zeit für ein Fazit - und für Spieler-Zeugnisse. Wer hat überzeugt, wer sollte sich steigern? Hier gibt's die Einzelkritik zu jedem Spieler in jedem Spiel.

15:06 Uhr

Kroos entschuldigt sich bei Pedri

Toni Kroos hat sich am Tag nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM noch einmal von den Fans verabschiedet und sich zugleich bei Spaniens Jungstar Pedri entschuldigt. "Auf diesem Wege mir noch ganz wichtig: Verzeihung und gute Besserung an Pedri!" , schrieb Kroos bei Instagram: "Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler." Pedri war beim 1:2 n.V. in Stuttgart nach einem Foul von Kroos bereits in der achten Minute ausgewechselt worden.

14:56 Uhr

Nagelsmann hofft, dass Gündoğan "weitermacht"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft, dass er auch zukünftig auf İlkay Gündoğan setzen kann. Über ihn hat Nagelsmann bei der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag (06.07.2024) gesprochen. Er würde sich freuen, wenn Gündoğan "weitermacht" , sagte Nagelsmann. Über seine Zukunft in der Nationmannschaft aber habe der Kapitän noch nicht mit ihm gesprochen. Doch eins machte Nagelsmann Mut. "Bei der Verabschiedung hat er gesagt: Bis bald."

13:44 Uhr

Nagelsmann auf PK sehr emotional

Bundestrainer Julian Nagelsmann zieht auf der DFB-Abschluss-Pressekonferenz emotional Bilanz zur Europameisterschaft - und richtet sich an die zahlreichen Fans, die das Team unterstützt haben.

12:56 Uhr

100.000 Euro Prämie: Ein DFB-Trio ohne Einsatzminute

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft erhalten je 100.000 Prämie für ihre Leistungen bei der EURO 2024. Diese Summe hatte der Mannschaftsrat zuvor mit dem Verband für das Erreichen des Viertelfinals ausgehandelt. Hätte Deutschland am 14. Juli in Berlin das Endspiel gewonnen, wären es 400.000 Euro pro Spieler gewesen.

Die Prämie wird an sämtliche Spieler des Kaders ausgezahlt, auch wenn nicht alle Akteure zum Einsatz kamen. Robin Koch als einziger Feldspieler und die beiden Torhüter Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann blieben ohne Einsatzminute.

Dem DFB gingen durch das Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien viele Millionen Euro durch die Lappen. Ein Einzug ins Halbfinale hätte vier Millionen Euro zusätzlich gebracht, ein Finalsieg das Doppelte. Aber auch so kassierte der DFB 15,75 Millionen Euro vom europäischen Verband UEFA.

11:57 Uhr

Der Fahrplan des DFB-Teams - Auszug, Urlaub, Nations League

Schon ein paar Stunden nach dem Aus im Viertelfinale der EURO 2024 sind die ersten Spieler aus dem Basisquartier ausgezogen. Für einige geht es erst nach einer Presskonferenz in den Urlaub, schon im September geht es mit der Nations League weiter.

11:26 Uhr

Sportschau-Reporterin Lea Wagner berichtet aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach über die gedrückte Stimmung beim Team nach dem bitteren EM-Aus.

09:59 Uhr

Füllkrug dankt deutschen Fans: "Ihr wart überragend"

Tief bewegt hat Niclas Füllkrug nach dem dramatischen EM-Aus gegen Spanien den Fans für die Unterstützung beim Heimturnier gedankt. "An euch, vielen Dank für das tolle Gefühl, das ihr uns gegeben habt. Es war wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen. Schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war. Ihr wart auf jeden Fall überragend" , sagte der 31-Jährige in der ARD: "Es ist einfach traurig, dass es vorbei ist."

09:59 Uhr

Nagelsmann und Co. ziehen Bilanz

Nach dem EM-Aus analysieren Bundestrainer Julian Nagelsmann, Bernd Neuendorf und Andreas Rettig den Turnierverlauf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Pressekonferenz gibt es ab 12.50 Uhr live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de.

08:59 Uhr

Fanmeile: Achterbahnfahrt der Gefühle

Erst der Jubel über den späten Ausgleich, dann die Enttäuschung über den späte Knockout: Auf der Fanmeile in Berlin erlebten die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

05.07.2024 • 23:01 Uhr

Müller deutet DFB-Abschied an - Neuers Zukunft offen

Thomas Müller hat nach dem EM-Aus einen Abschied aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft angedeutet. "Es kann natürlich schon sein, dass das mein letztes Spiel war" , sagte der Weltmeister von 2014 nach dem Aus im Viertelfinale gegen Spanien.

Er wolle sich "vielleicht" schon am Samstag oder "in den nächsten Tagen" mit Bundestrainer Julian Nagelsmann austauschen. "Dann werden wir schauen, wie es weitergeht" , sagte Müller.

Nationaltorhüter Manuel Neuer will sich dagegen etwas mehr Zeit für seine Entscheidung nehmen. "Ich mache mir danach Gedanken. Nicht heute oder morgen - das kann ein halbes Jahr oder länger dauern."

Unabhängig davon kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko Veränderungen an. "Wir haben einen Kader, der nicht extrem jung ist und ein paar ältere Semester dabei. Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, was das Richtige ist" , sagte der 36-Jährige,

05.07.2024 • 22:45 Uhr

Einzelkritik: Rüdiger unglücklich, bitteres Ende für Kroos

Das deutsche Team in der Einzelkritik: Vieles lief gut bei Rüdiger, Kroos und Co. - aber nicht in den entscheidenden Momenten.

05.07.2024 • 22:38 Uhr

Pressestimmen zum deutschen EM-Aus

"Herzinfarkte, Bloody hell, Drama" - das mitreißende EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland mit dem vermeintlichen Handspiel sorgt für Schnappatmung in der internationalen Presse.

05.07.2024 • 22:35 Uhr

Spanische Anhänger jubeln in Madrid

Des einen Freud', des anderen Leid: ARD-Korrespondentin Kristina Bröker berichtet aus Madrid, wie die spanischen Anhänger den Sieg gegen Deutschland erlebt haben.

05.07.2024 • 21:28 Uhr

Nagelsmann nach Aus den Tränen nahe

"Ich kämpfe mit den Tränen" - auch Julian Nagelsmann nimmt das Aus gegen Spanien sicht- und hörbar mit.

05.07.2024 • 21:20 Uhr

Diskussionen über Handspiel und nicht gegebenen Elfmeter

Marc Cucurella war im Spiel gegen Deutschland mit der Hand am Ball - der Elfmeterpfiff blieb aus. Für viele Fans und Beteiligte unverständlich. Dabei wurde bereits vor dem Turnier erklärt, warum es in solchen Situationen keinen Elfmeter geben soll.

05.07.2024 • 20:39 Uhr

Deutschland scheitert dramatisch an Spanien

Deutschland scheiterte am Freitagabend (05.07.2024) in Stuttgart erst spät in der Verlängerung an Spanien und ist ausgeschieden. Dani Olmo brachte Spanien kurz nach der Halbzeit in Führung (52. Minute). Mit Florian Wirtz traf ein Joker spät zum 1:1-Ausgleich (89.). In der Verlängerung waren es dann die Spanier, die spät zuschlugen. Der ebenfalls eingewechselte Mikel Merino traf per Kopf zum 2:1 (119.).

05.07.2024 • 17:39 Uhr

Neuer jetzt alleiniger Dritter der Rekordspieler

DFB-Keeper Manuel Neuer hat die nächste Schallmauer durchbrochen. Im Viertelfinale gegen Spanien bestreitet der 38-Jährige sein 20. EM-Spiel und zieht damit Joao Moutinho davon, der bisher mit ihm den dritten Platz der Rekordspieler geteilt hatte. Nur die Portugiesen Pepe (22) und Cristiano Ronaldo (29) haben noch mehr Spiele bei Europameisterschaften auf dem Buckel. Thomas Müller kommt nach seiner Einwechslung auf 17 Spiele und klettert ebenfalls in der Rangliste.

05.07.2024 • 17:25 Uhr

Völler: Optimische Anspannung ist wichtig

Auch Rudi Völler hat gesprochen und sich sehr darüber gefreut, wie groß die Unterstützung für das DFB-Team mittlerweile ist. "Wie die Menschen uns am Straßenrand angefeuert haben, war wunderbar" , sagte der Sportdirektor. "Ich bin positiv angespannt, kalt lässt das Spiel keinen. Eine gesunde, optimistische Anspannung ist auch wichtig."

05.07.2024 • 17:15 Uhr

Nagelsmann setzt auf Tempo

Leroy Sané statt Florian Wirtz, Emre Can für Robert Andrich - und das vor allem, weil die beiden Startelf-Spieler einen deutlichen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben: eine höhere Geschwindigkeit. "Leroy hat einen brutalen Speed zum Tor - und das werden wir heute brauchen" , sagte Julian Nagelsmann im ARD-Interview rund 50 Minuten vor Spielbeginn. Und auf Can setzt er, "weil Emre sehr viel Tempo bringt, das ist ein großer Vorteil. Er hat den Job, Fabián Ruiz in seinen Bewegungsabläufen einzuschränken. Da hat Emre viele Tempovorteile und wird einige Bälle klauen können."

05.07.2024 • 17:06 Uhr

Can schreibt sein eigenes EM-Märchen

Schon Wahnsinn, wie der Werdegang von Emre Can in den vergangen Wochen ist. Erst war der BVB-Kapitän gar nicht nominert worden, dann rückte er kurz vor dem EM-Start doch noch in den Kader, weil Aleksander Pavlovic absagen musste. Im Eröffnungsspiel traf Can dann zum 5:1, war so als Joker stets gefragt - und nun steht er im Viertelfinale in der Startelf. Ein Grund dafür: Der Dortmunder ist deutlich schneller als Andrich. Und heute gilt es sicher, viele Lücken gegen die spielstarken Spanier zu schließen.

05.07.2024 • 17:01 Uhr

Spanien mit der Achtelfinal-Elf - Olmo auf der Bank

Es kommt doch nicht zum Duell der Leipziger David Raum und Dani Olmo - denn der RB-Profi der Spanier hat es nicht in die Startelf geschafft. Trainer Luis de la Fuente versucht es mit den Spielern, gegen die er schon in die Partie gegen Georgien (4:1) gegangen war. Damit bekommt Youngster Pedri, der zuletzt nicht mehr so stark gespielt hatte, eine weitere Chance.

Neuendorf: "Fans für die Nationalmannschaft zurückgewonnen"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht optimistisch in die Partie - er freut sich aber auch schon jetzt über das, was in den ersten fast drei EM-Wochen passiert ist. " Ich merke schon, dass die Anspannung steigt. Das ist ein wichtiges Spiel, keine Frage, aber wir wollten hier hin. Es ist jetzt schon ein großer Erfolg dieses Turniers, dass wir die Fans für die Nationalmannschaft zurückgewonnen haben, das sieht man an ganz vielen Indikatoren ", sagte Neuendorf. " Jetzt ist es das Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das heute schaffen. "

05.07.2024 • 16:51 Uhr

Diese Nagelsmann-Elf soll Spanien schlagen

Jetzt wissen wir, wer die deutsche Mannschaft ins Halbfinale führen soll: Julian Nagelsmann nimmt im Vergleich zum Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) zwei Änderungen vor, im defensiven Mittelfeld spielt Emre Can für Robert Andrich, außerdem rückt Jonathan Tah für Nico Schlotterbeck zurück in die Startelf.

05.07.2024 • 16:46 Uhr

Spieler erstmals auf dem Platz

Noch 75 Minuten bis zum Anpfiff, die Spieler treffen sich nun zum ersten Mal am heutigen Tag auf dem Spielfeld. Unter anderem unterhalten sich die drei Leipziger Benjamin Henrichs, David Raum und Dani Olmo. Möglich, das die beiden Letztgenannten heute in der Startelf aufeinandertreffen - die Aufstellungen dürfte es bald geben.

05.07.2024 • 16:39 Uhr

Beide Mannschaften am Stadion in Stuttgart angekommen

Jede Menge Fans haben die deutsche Nationalmannschaft an der Arena, in der sie den Einzug ins Halbfinale feiern wollen, begrüßt. Um 16.37 Uhr fuhr der deutsche Bus im Stadion ein, Ilkay Gündogan stieg als Erster aus, hinter ihm Nico Schlotterbeck. Es geht also so langsam los. Die Spanier waren bereits etwa zehn Minuten vorher da, hatten als offizielle Heimmannschaft ein Hotel, das deutlich näher am Stadion war als das Airport-Hotel der Deutschen.

05.07.2024 • 16:32 Uhr

Alles für die spanischen Stars vorbereitet

Während Lea Wagner Eindrücke aus der deutschen Kabine schilderte, gibt es von der spanischen Nationalmannschaft selbst ein paar Bilder aus dem Umkleideraum. Auf "X" postete der offizielle Account der "Selección" einige Impressionen - und das ganze Ambiente ist auf jeden Fall viertelfinalreif.

05.07.2024 • 16:08 Uhr

Blick in die deutsche Kabine

Während die Mannschaft auf dem Weg zum Stadion ist, darf Sportschau-Reporterin Lea Wagner einen Blick hinter die Kulissen werfen, in die Mannschaftskabine. Im Trend beim DFB-Team: personalisierte Schienbeinschoner.

05.07.2024 • 15:55 Uhr

Live: Deutscher Bus auf dem Weg zum Stadion

Seit etwas mehr als einer halben Stunde ist die deutsche Mannschaft auf dem Weg zum Stadion vom Airport Hotel. Rund 50 Minuten soll die Fahrt dauern. Die letzten Kilometer live im Stream:

05.07.2024 • 15:41 Uhr

Fanmarsch zieht Richtung Stadion

Die deutschen Fans ziehen durch Stuttgart in Richtung Stadion, unter anderem über die B14. Im Gesangsprogramm natürlich Klassiker wie "wer nicht hüpft, der ist ein Spanier", aber auch das neu zur EM ins Programm gekommene "Major Tom". Vorher haben sich die Fans im Mittleren Schlossgarten gesammelt.

05.07.2024 • 14:32 Uhr

Der "Typ mit dem Saxophon" sorgt in Stuttgart für Stimmung

André Schnura ist im Laufe der EM 2024 zu einem echten Internet-Star geworden. Der "Typ mit dem Saxophon" begeisterte bei den Deutschland-Spielen auf den Fanmeilen der Republik - und seine Auftritte gingen bei Social Media viral. Auch in Stuttgart ist Schnura heute natürlich am Start. Um 14 Uhr trat er in der Königsstraße auf. "Einfach nur ihr, ich, das Saxophon und die Box. So wie alles vor 3 Wochen anfing", hatte er vorab auf Instagram angekündigt. Gegen 17 Uhr wird er dann vor der großen Bühne der Fanzone Stuttgart für Musik und Stimmung sorgen.

05.07.2024 • 13:54 Uhr

Immer mehr Deutschlandfans im mittleren Schlossgarten

Die Stuttgarter Innenstadt wird so langsam immer voller. Auf dem Schlossplatz sammeln sich die Anhänger der spanischen Nationalmannschaft, während sich der mittlere Schlossgarten mit Fans der DFB-Auswahl füllt. Um 14:30 Uhr soll es von hier einen Fan-Walk zum Stadion geben, wo dann um 18 Uhr das EM-Viertelfinale ausgetragen wird.

Die Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz füllt sich derweil so langsam - und das bereits knapp dreieinhalb Stunden vor dem Anpfiff. Warum auch nicht - wer jetzt kommt, hat noch eine fast freie Platzwahl.

05.07.2024 • 13:42 Uhr

Ex- Nationalspieler Kevin Kuranyi glaubt an deutschen Sieg

Kevin Kuranyi glaubt an eine Chance der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien. " Weil wir in Manuel Neuer den nach wie vor besten Torhüter der Welt im Kasten haben. Weil wir eine starke Innenverteidigung haben, in der Toni Rüdiger beinahe sein Leben gibt, um gegnerische Tore zu verhindern ", begründete der Vize-Europameister von 2008 gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten". Der 42-jährige frühere Nationalspieler führte noch mehr Argumente an: " Toni Kroos ist ein herausragender Taktgeber, Jamal Musiala und Florian Wirtz sind zudem unglaublich talentiert. Und die Trainerqualität ist dank Julian Nagelsmann auch hoch. "

05.07.2024 • 13:31 Uhr

Risiko-Tipper Habeck, Scholz minimalistisch

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben ihre Tipps zum Spiel gegen Spanien abgegeben. Die Vertreter der Ampelregierung sind optimistisch, alle setzten auf einen deutschen Sieg. Habeck outete sich als Risiko-Tipper.

Während Lindner mit 2:1 und Scholz mit 1:0 auf die wahrscheinlichsten Sieg-Ergebnisse tippten, prognostizierte Habeck ein 3:1.

05.07.2024 • 12:56 Uhr

Die deutsche Mannschaft wirkt entspannt

Noch knapp fünf Stunden bis zum EM-Viertelfinale Spanien gegen Deutschland (ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de). Sportschau-Reporterin Lea Wagner berichtet, dass sich die deutsche Mannschaft vor dem "vorweggenommenen Endspiel" sehr relaxt gebe. " Die Spieler wirken entspannter als noch im Achtelfinale gegen Dänemark ", so Wagner. " Das liegt vor allem daran, dass man die Pflicht jetzt erfüllt hat. Spanien ist so ein guter Gegner, da kann man schon von Bonus sprechen ."

05.07.2024 • 12:17 Uhr

Bindet Spanien der DFB-Elf die Schnürsenkel zusammen?

Spaniens Fußballer möchten sich im EM-Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland am liebsten einen Scherz erlauben, um den Gegner zu stoppen. " Wenn wir denen nicht die Schnürsenkel zusammenbinden dürfen, dann werden wir so verteidigen wie immer ", sagte Trainer Luis de la Fuente bei der Abschlusspressekonferenz vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland.

Er müsse da noch mal mit der UEFA sprechen, ob das nicht doch erlaubt sei. Wie "La Roja" die Partie gegen den EM-Gastgeber angehen will, kann man hier nachlesen:

05.07.2024 • 11:54 Uhr

Spaniens Pedri stichelt gegen Antonio Rüdiger

Spaniens Spielmacher Pedri hat sich vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland (ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) über schlechte Erfahrungen mit Abwehrspieler Antonio Rüdiger beklagt. " Er ist ein schlagkräftiger Innenverteidiger und sehr gut, aber man muss keine Angst vor ihm haben ", sagte der 21-Jährige vom FC Barcelona bei "Radio Marca". " Das mit seinem Kneifen erscheint mir als ein Mangel an Respekt, weil es weh tut und nervt. " Pedri und Rüdiger von Real Madrid kennen sich vom Aufeinandertreffen in der spanischen Liga.

Über Toni Kroos, der nach der EM wie schon zuvor bei Real seine Karriere beenden wird, sagte Pedri, dass er ihn bewundere: " Er ist eine Legende, er hat noch viel Fußball in den Beinen. " Gleichzeitig hoffe er, " dass es sein letztes Spiel ist ".

05.07.2024 • 11:36 Uhr

Stimmung in Stuttgart bereits jetzt bestens

Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird bereits jetzt ordentlich gefeiert - und die Spanier sind etwas mehr als sechs Stunden vor Spielbeginn eindeutig in der Überzahl. Mit einer Trompete und einer Trommel sorgen sie für Stimmung. So singen die spanischen Anhänger "Viva España". Und die deutschen Fans, die sich bislang auf dem Schlossplatz eingefunden haben? Die singen und feiern einfach mit.

Bereits am Donnerstag (04.07.2024) war das spanische Team bei der Ankunft am Stuttgarter Hotel von zahlreichen Anhängern aus dem In- und Ausland gefeiert worden.

05.07.2024 • 11:31 Uhr

Kai Havertz könnte gegen Spanien Rekord einstellen

Beim Viertelfinale gegen Spanien (ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) wird - sollte nichts mehr Unvorhergesehenes passieren - erneut Kai Havertz im deutschen Sturm spielen. Der Offensivspieler von Arsenal London könnte in der Partie einen Rekord einstellen.

05.07.2024 • 11:10 Uhr

EM-Fanmeile vor großem Andrang - Konzert von Peter Schilling

Fußballanhänger, die das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien auf den großen Fanzonen am Brandenburger Tor sehen wollen, sollten rechtzeitig dort sein. Veranstalter und die Polizei erwarten großen Andrang, bei den vergangenen Deutschland-Spielen wurden manche Bereiche bereits vor Spielbeginn geschlossen. Dazu kommt um 16 Uhr ein Konzert des Sängers Peter Schilling, dessen Hit "Major Tom" zu einer Art inoffizieller Europameisterschafts-Hymne wurde. Auf vielen Fanmeilen singen die Besucher es immer wieder.

In Berlin rechnet man mit Zehntausenden Besuchern, sodass der gesamte Bereich für alle vier Spiele am Freitag und Samstag erweitert wird. Am Samstagabend ist auch das Berliner Olympiastadion ab 21 Uhr wieder Austragungsort, wenn die Türkei gegen die Niederlande spielt. Türkische und holländische Fans werden vor und nach dem Spiel vor allem nahe dem Ku'damm und am Messegelände feiern.

05.07.2024 • 11:02 Uhr

Dani Olmo mit Warnung an David Raum

Für den spanischen Mittelfeldspieler Dani Olmo von RB Leipzig ist die Viertelfinal-Partie gegen Deutschland an diesem Freitag (ab 17:05 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de) auch ein Treffen mit alten Bekannten. Unter dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der Spanier 2020 in Leipzig angeheuert. " Er ist ein Trainer, der mich sehr gut kennt und den ich auch gut kenne. Es gibt einige Aspekte seiner Spielidee, die mir vertraut sind ", sagte Olmo der "Süddeutschen Zeitung". Kontakt mit dem DFB-Coach habe er während der EM nicht gehabt.

Mit David Raum, seinem Mitspieler aus Leipzig, aber schon. " Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und scherzen miteinander ", verriet Olmo. " Wir haben uns gesagt: Möge der Bessere gewinnen! Aber ein paar gegenseitige Warnungen haben wir uns schon zugerufen: Komm ja nicht auf meine Seite ."

Für Olmo ist das Aufeinandertreffen mit der DFB-Elf eine "partido grande, ein großes Spiel ". " Deutschland gegen Spanien ist schon ein Klassiker ", befand er. " Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du dich mit den Stärksten messen und sie schlagen. Deutschland zählt ohne Frage dazu. Für uns heißt es: an die Arbeit! ", sagte Olmo.

05.07.2024 • 10:39 Uhr

Kampf und Kontrolle - Olaf Thon schätzt deutsche Chancen ein

Vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien schätzt Olaf Thon die Chancen auf ein deutsches Weiterkommen ein und sagt, welche Voraussetzungen dazu für das DFB-Team nötig sind.

05.07.2024 • 10:18 Uhr

Stuttgarts OB Nopper motiviert DFB-Team mit süßen Maultäschle

Spieler und Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft fanden nach Ankunft in ihrem Hotelzimmer am Donnerstagabend eine persönliche Botschaft des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper vor: " Wir heißen Sie im Rahmen der Uefa Euro 2024 ein zweites Mal in Stuttgart ganz herzlich willkommen. Beim 2:0-Sieg gegen Ungarn war die Stuttgart Arena bereits eine Arena des Sieges. Deswegen sind wir uns sicher: Mit unserem Stuttgarter Rückenwind werden Sie auch die Spanier bezwingen! "



Zur zusätzlichen Motivation wird OB Nopper am Freitag (05.07.2024) DFB-Sportdirektor Rudi Völler kleine Maultaschen aus Schokolade für alle Spieler und den Trainerstab überreichen. Zuletzt hatte der in Stuttgart geborene Nationalspieler Jamal Musiala Maultaschen als seine Lieblingsspeise bezeichnet.

05.07.2024 • 10:08 Uhr

Mit Zuversicht und Glücksbringer Völler gegen Spanien

Die DFB-Elf geht zuversichtlich in das EM-Viertelfinale, schließlich hat sie mit Sportdirektor Rudi Völler jemanden in den eigenen Reihen, der genau weiß, wie man Spanien ausschaltet.

05.07.2024 • 09:57 Uhr

Dani Carvajal will "Toni Kroos in Rente schicken"