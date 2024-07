Nach dem EM-Aus Der Fahrplan des DFB-Teams - Auszug, Urlaub, Nations League Stand: 06.07.2024 11:17 Uhr

Schon ein paar Stunden nach dem Aus im Viertelfinale der EURO 2024 sind die ersten Spieler aus dem Basisquartier ausgezogen. Für einige geht es erst nach einer Presskonferenz in den Urlaub, schon im September geht es mit der Nations League weiter.

Der Home Ground in Herzogenaurach leert sich im Lauf des Samstags (06.07.2024), einen Tag nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien. Die ersten Spieler verließen schon recht früh das Basiscamp, um nach Hause oder direkt in den Urlaub zu fahren und zu fliegen.

Die große Bilanz bei der DFB- Pressekonferenz

Spätestens am Nachmittag dürfte die Reisegruppe dann komplett verschwunden sein. Vorher steht um 13 Uhr noch eine Pressekonferenz an, in der hochrangige Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Bilanz der Europameisterschaft im eigenen Land ziehen werden. Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler und Julian Nagelsmann werden jeweils ein Statement abgeben und sich den Fragen von Reporterinnen und Reportern stellen. Am Morgen hatte dieses Trio im Basisquartier auch schon zur Mannschaft, die nach der Rückkehr aus Stuttgart noch länger zusammengesessen haben soll, gesprochen.

Die Pressekonferenz wird ab 12.50 Uhr live im Ersten übertragen und auch im Livestream zu sehen sein.

Kaderplanung für die Nations League

Auch der Trainerstab dürfte nach aufreibenden Wochen, die am 26. Mai mit einem Trainingslager im thüringischen Blankenhain begannen, erstmal Urlaub machen. Nagelsmann kündigte aber schon am Freitagabend in Stuttgart an, dass er sich schon bald Gedanken machen werde, wie der zwangsläufig veränderte Kader aussehen wird, der mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zusammengestellt werden soll.

Toni Kroos hört auf, Thomas Müller hört wahrscheinlich auf, Manuel Neuer und İlkay Gündoğan wollen sich Gedanken machen, ob sie weiterhin in der Nationalmannschaft spielen.

Bevor im März 2025 die Qualifikation für die WM beginnt, geht es schon kurz nach dem Start der Bundesliga mit den nächsten Pflichtspielen weiter. Am 7. September steht in Düsseldorf das erste Spiel der Nations League gegen Ungarn an, das in der Gruppenphase der EURO 2024 mit 2:0 bezwungen worden war.

Die weiteren Termine der Nations League:

7. September in Düsseldorf gegen Ungarn

10. September in Amsterdam gegen die Niederlande

11. Oktober in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina

14. Oktober in München gegen die Niederlande

16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina

19. November in Budapest gegen Ungarn