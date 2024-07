Nach Aus im Viertelfinale Nagelsmann nach EM-Aus: Wollen Weltmeister werden Stand: 05.07.2024 22:32 Uhr

Julian Nagelsmann hat nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien den WM-Sieg 2026 als Ziel ausgerufen.

"Dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut weh", sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz nach dem 1:2 nach Verlängerung im EM-Viertelfinale am Freitag in Stuttgart.

Mit einem Grinsen in Richtung der Journalisten fuhr er fort. "Die gefällt euch die Aussagen, da werden die Augen groß. Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, natürlich wollen wir Weltmeister werden, das will jede Mannschaft", so Nagelsmann.

Zuvor war die DFB-Elf dramatisch gegen Spanien ausgeschieden. Erst in der 119. Minute traf der ehemalige Dortmunder Mikel Merino zum Sieg.

Als nächste Aufgaben stehen für die Fußball-Nationalmannschaft die Gruppenspiele in der Nations League von September bis November jeweils zweimal gegen Ungarn, die Niederlande und Bosnien-Herzegowina an. Die Qualifikation für die WM 2026 zieht sich über das Jahr 2025. Das Finalturnier findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.