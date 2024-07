Stehen wir angesichts der vielversprechenden Jungtalente in beiden Nationen gar vor einer neuen Ära wie 2008? Auch damals begeisterten Spanien und Deutschland und standen sich erst im EM-Finale gegenüber, welches Spanien verdient gewann. Im Anschluss dominierten die beiden Nationen den internationalen Fußball über Jahre hinweg: Spanien gewann 2010 die WM und verteidigte 2012 als erste Mannschaft überhaupt den EM-Titel, Deutschland wurde nach ebenfalls starken Turnieren 2010 und 2012 in Brasilien 2014 Weltmeister.

Und nun liefert Nagelsmann die Antworten. Füllkrug wird heute erneut auf der Bank Platz nehmen und wahrscheinlich als Joker Einfluss nehmen können. Bei den anderen beiden Duellen entscheidet sich der Bundestrainer für die gleiche Variante wie im Achtelfinale gegen Dänemark: Raum beginnt hinten links, Sané beginnt offensiv und Wirtz kommt erneut nicht zum Zuge. Überraschend ist dafür ein anderer Name in der Startformation: Can nimmt Andrichs Position ein und soll auf der Doppelsechs den Rücken freihalten für Kroos. Erwartbar war hingegen Tahs Rückkehr in die Innenverteidigung, obwohl Schlotterbeck eine starke Leistung gegen Dänemark zeigte.