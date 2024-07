analyse Viertelfinale gegen Spanien Ach guck an - Kai Havertz Stand: 05.07.2024 10:11 Uhr

Die Diskussion, ob Kai Havertz oder Niclas Füllkrug im Angriff der deutschen Nationalmannschaft spielen soll, ist vor dem Viertelfinale gegen Spanien ausgefallen. Havertz spielt, und er steht vor einem Rekord.

Es könnte am Freitagabend (05.07.2024) diesen "Ach-guck-an-das-hätte-ich-nicht-gedacht"-Moment geben. Voraussetzung ist, dass Kai Havertz im Viertelfinale der EURO 2024 gegen Spanien ein Tor schießt. Es wäre dann sein fünftes bei einer Europameisterschaft für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Auf vier kommen bislang ebenfalls etwa Rudi Völler, Lukas Podolski und Gerd Müller, fünf haben nur Mario Gomez und Jürgen Klinsmann erzielt.

Bei diesen Namen rutscht Fußballfans höchstens bei Gomez ein "ach guck an" heraus, denn der ist in Verbindung mit einer Europameisterschaft vor allem mit seiner vergebenen Chance im letzten Gruppenspiel 2008 gegen Österreich in Erinnerung, die einem xG-Wert von 1 extrem nahe kam.

Vom linken Verteidiger wieder zum Stürmer

Kai Havertz hatte auch einen "Ach-guck-an"-Moment, für den er allerdings jegliche Verantwortung weit von sich schieben kann. Julian Nagelsmann stellte ihn im vergangenen November im Länderspiel gegen die Türkei als linken, sehr offensiven Verteidiger in einer Viererkette auf. Ein paar Tage später rückte er dann für das Spiel gegen Österreich in Wien ins linke Mittelfeld vor einer Dreierkette.

Die Zahl derer, die das außer des Bundestrainers für eine gute Idee hielten, kam auch extrem nahe an die 1 heran. In Nagelsmanns Neuzeit spielt Havertz wieder in der Sturmspitze. "Da, wo er hingehört" , würden nun auch nicht alle sagen, aber inzwischen dürften viele von denen, die noch vor gut einer Woche gesagt haben, dass der Niclas Füllkrug da hin muss, auch sagen, dass es schon ganz okay ist mit dem Havertz da vorne.

Broich: "Ein sensationeller Spieler"

Zu denen, die es weit mehr als okay ansehen, gehört Thomas Broich. Der Sportschau-Experte schwärmt von Havertz: "Ich finde, das ist ein sensationeller Spieler, der der Mannschaft einen wunderbaren Dienst leistet, weil er alles kann." Vieles von dem, was Havertz kann, ist allerdings weit weniger aufmerksamkeitswirksam als ein Kopfball aus zehn Metern in den Winkel oder pinke Haare.

Unter dem Radar

"Kai kommt deutlich schlechter weg in der öffentlichen Bewertung" , sagte Nagelsmann, während extern die Stürmerdebatte tobte: "Er soll viel Raum für andere kreieren, das macht er herausragend. Intern ist er deutlich höher angesiedelt als in der Öffentlichkeit." "Geschaffener Raum in Hektar" ist eine Kategorie, die noch kein Statistikdienstleister anbietet. Tore und Vorlagen sind hingegen Standard, da steht Havertz bei 18 Treffern und 17 Assists in 50 Länderspielen. Ach guck an.

Seine vier Treffer bei den beiden Europameisterschaften 2021 und 2024 verteilte der 25 Jahre alte Havertz bislang gerecht. In der aktuellen Ausgabe sind es zwei verwandelte Elfmeter. Strafstöße haben einen xG-Wert (der die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, eine Chance zu verwandeln) von etwa 0,75. Das ist sehr hoch, und Statistiker füttern ihre Daten dabei nicht mit der Situation, in der ein Schütze steckt. Ein Elfmeter in der 89. Minute bei 3:0-Führung zählt da genau wie der, den Havertz am Samstag (29.06.2024) vor der Brust hatte: Achtelfinale, ausgeglichenes Spiel, Heim-EM, 0:0, 53. Minute. Havertz verwandelte so präzise rechts unten wie Andreas Brehme mal präzise links unten verwandelte. Jener Schuss brachte Deutschland 1990 den Gewinn der Weltmeisterschaft ein.

Im Finale der Champions League getroffen

Diese Endgültigkeit eines Tores erlebte auch Havertz schon. Er schoss im Finale der Champions League 2021 gegen Manchester City den einzigen Treffer für den FC Chelsea. Es ist der einzig bedeutende Titel bislang für Kai Havertz, der 2020 für eine Ablöse von 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach London wechselte. Dort spielt er immer noch, inzwischen aber für den FC Arsenal. An den ersten 24 Spieltagen der Premier League sammelte Havertz fünf Scorerpunkte für die "Gunners", und die "Gooners", wie die Fans von Arsenal genannt werden, raunten über den Deutschen, der vom Stadtrivalen kam. Im weiteren Saisonverlauf, der bis zum letzten Spieltag ein Streit um die Meisterschaft mit Manchester City war, kamen 15 Scorerpunkte hinzu. Ach guck an.

Anläufer, Zweikämpfer, Sprinter

Die Diskussion, ob Kai Havertz oder Niclas Füllkrug gegen Spanien im Sturm beginnen soll, wurde aufgrund des Spiels gegen Dänemark und den Merkmalen des kommenden Gegners abgesagt. Auch wenn Bundestrainer Nagelsmann sagt, dass viel eigener Ballbesitz wichtig sei, dürften die Spanier zumindest annähernd auf ausgeglichene Werte kommen. Havertz ist wichtig als Anläufer, er führt etwa im Vergleich zu Füllkrug viel mehr Zweikämpfe, ist auch schneller, sprintet häufiger.