9. Fabian passt im Mittelkreis auf und unterbindet den englischen Angriff.

9. Nach knapp zehn Minuten geht bei England noch gar nix offensiv.

7. Aber Williams hat keinen Schiss: Er geht wieder in 1:1 mit Carvajal, Fabian kommt zu Hilfe, versuchter Doppelpass - aber noch zu unpräzise.

7. Williams geht links ins Dribbling gegen Carvajal, kommt aber nicht am spanischen "Pitbull" vorbei.

6. Und, wir trauen unseren Ohren nicht, Marc Cucurella wird erneut bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Unfair, respektlos.

6. Wiliams Ecke von links wird locker geklärt.

4. Weiter Ball von Olmo nach links auf Williams, der passt scharf flach in die Mitte, Stones klärt zur ersten Ecke für Spanien.

3. Aber an der Mittellinie wird es schnell ernst: Ballgewinn England. Aber die Spanier holen sich das Spielgerät schnell wieder zurück.

2. Spanien baut auf, England steht recht weit vom ballführenden Spieler weg.

2. Erster Zweikampf zwischen Shaw und Yamal - erster Punktsieg für den Engländer.

1. Southgate hat umgestellt - er lässt doch mit einer Viererkette spielen. er reagiert damit auf die Solo-Spitze Morata.

1. Spielbeginn

1. Der Ball rollt!

Die Vorfreude und die Spannung sind groß - gleich geht's los!

Die Spanier schwören sich mit einem Kreis ein - die Engländer auch.

Kane gewinnt die Platzwahl und entschiedet sich für den Ball. England hat gleich Anstoß.

Spanien spielt in roten Trikot mit gelben Rückennummern und blauen Hosen, England ganz in weiß.

Die spanische Hymne, wir haben es schon öfter erwähnt, hat zwar keinen Text, aber die Fans singen die Marcha Real , den Königlichen Marsch, voller Inbrunst mit.

König Charles III. hat das englische Team in einer sympathischen Nachricht gebeten, doch die Nerven der Engländer nicht zu sehr zu strapazieren.

Gleich werden die Hymnen gespielt - zuerst "God save the King".

Letexier führt die Mannschaften ins Stadionrund - 71.000 Zuschauer jubeln.

Giorgio Chiellini trägt als Vertreter des letzten EM-Siegers Italien den Pokal ins Stadion.

Harry Kane und Alvaro Morata klatschen sich freundlich ab, umarmen sich. Gleich auf dem Rasen werden sie bei der Platzwahl das erste "Duell" austragen.

So langsam stellen sich die zwei Startteams im Kabinengang auf.

Ziemlich dicke Rauchschwaden ziehen durchs Stadion da bei der Show gerade reichlich Pyro auf dem Rasen gezündet wird - es geht sehr bunt zu!

Übrigens: Lamine Yamal wurde gestern 17 Jahre alt, Nico Williams, sein Pendant auf dem linken Flügel, hat am Freitag seinen 22. Geburtstag gefeiert.

Der Mann an der Pfeife ist der junge Franzose Francois Letexier. Er ist 35 Jahre alt und der jüngste EM-Final-Schiedsrichter aller Zeiten. Der Vierte Offizieller ist der Pole Szymon Marciniak, VAR in Leipzig ist Jerome Brisard aus Frankreich.

Englands Elf stellt Gareth Southgate mit einer Dreier-/Fünferkette auf, der viel gelobte Kobbie Mainoo und Declan Rice sollen die spanische Offensivpower massiv einbremsen. Phil Foden hat gegen die Niederlande brilliert, wozu Jude Bellingham fähig ist, weiß jeder Fußball-Fan. Und vorne: Tormaschine Harry Kane. Auch heute "Maschine"?

De la Fuente lässt eine Viererkette spielen davor die beiden starken Sechser Fabian und Rodri, offensiv Yamal rechts, Olmo in der Mitte, Williams links - und vorne Alvaro Morata.

Gerade läuft im Berliner Olympiastadion die tänzerisch geprägte Abschlussfeier - beide Fanlager sind aber auch schon lautstark zu hören.

Spanien ist bei dieser EM das treffsicherste Team, die Iberer erzielten 13 Tore. Die Spanier stellten damit ihren EM-Rekord von 2021 ein. Historisch traf überhaupt nur ein Team noch öfter bei einer EM, die Franzosen kamen 1984 bei der Heim-EM auf 14 Tore - alleine der überragende Michel Platini war damals neunmal erfolgreich.

Die Engländer scheinen sich bei dieser Europameisterschaft von nichts stoppen zu lassen - sie lagen in allen drei K.o.-Spielen hinten und schafften es trotzdem bis ins Endspiel. Die Three Lions können vor allem Nachspielzeit: Im Achtelfinale gegen die Slowakei trafen sie in der 90.+5 Minute zum 1:1 und retteten sich damit in die Verlängerung; im Halbfinale gegen die Niederlande erzielte Ollie Watkins in der 90.+1 Minute den 2:1-Siegtreffer.



England hungert nach dem zweiten großen Titel, nachdem man zuletzt vor sage und schreibe 58 Jahren jubeln konnte. Damals war es der WM-Titel - aber der ist nun fast so abgestanden wie ein britisches Bier, das in einem Pub zu lange auf dem Tresen steht ...

Und sicher ist auch: Dieser Rekord wird bei der nächsten Europameisterschaft pulverisiert werden: Denn statt der 51 Spiele wie noch dieses Mal wird es 2028 im Vereinigten Königreich 104 Spiele geben.

Insgesamt passierten bei dieser EM bisher über 2,6 Millionen Besucher die Stadion-Tore (im Schnitt über 52.300 Zuschauer pro Partie); nie zuvor sahen so viele Zuschauer bei einer EM-Endrunde die Partien.

Spanien ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen, dabei gab es 13-mal einen Sieg und einmal statistisch ein Remis (im Finale der Nations League gegen Kroatien, da gewann Spanien dann aber im Elfmeterschießen). Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel kassierte Spanien im März 2023 im Rahmen der EM-Qualifikation in Schottland (0:2).

Die letzten beiden Aufeinandertreffen zwischen Spanien und England gab es vor fast sechs Jahren in der Gruppenphase der Nations League, hier gab es jeweils Auswärtssiege (Spanien gewann mit 2:1, anschließend England mit 3:2). England wurde Gruppensieger vor Spanien und belegte am Ende den 3. Platz in der Nations League.

Spanien hat bei dieser EM alle sechs Spiele gewonnen - ohne die Hilfe eines Elfmeterschießens. Eine so lange Siegesserie schaffte in der Historie von EM-Endrunden zuvor noch nie ein Team.

Was erwartet uns heute? Ein Spanien, das seiner Favoritenrolle gerecht wird und den vierten EM-Titel gewinnt? Oder ein England, das erst im letzten Turnierabschnitt so richtig zur Topform aufläuft? Das Halbfinale gegen die Niederlande war mit Abstand das beste Spiel der Three Lions bei dieser EM.

Übrigens ist auch Jamal Musiala mit drei Toren noch in der Verlosung. Fakt ist: Sollten zwei oder mehr Spieler identisch die meisten Tore erzielen, würden sie sich die Torjägerkrone teilen. Die Anzahl der Vorlagen spielt keine Rolle.

Die Torjägerkrone ist übrigens noch nicht entschieden. Zwei Spieler mit bislang drei Treffern sind heute dabei, es ist Spaniens Dani Olmo und Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane. Aber Jude Bellingham hat zweimal getroffen, auch Fabian.

Und dann ist da noch: Dass Deutschland aus dem Heimturnier so früh ausgeschieden ist, lag sicher auch nicht an Marc Cucurella, dem Spanier, an dessen Hand die Fußballnation Deutschland zu zerbrechen drohte, und der hoffentlich heute nicht wieder völlig grundlos ausgepfiffen wird. Irgendwann sollten Respekt und Verstand wieder die Oberhand gewinnen.



Auch in der Offensivabteilung hätte man von den Stürmern Kai Havertz und Niclas Füllkrug mehr Tore erwartet. Aber wie es geht, ohne viele Tore bis ins Halbfinale zu kommen, hat uns Frankreich vorgemacht. Deswegen: Auch keine Vorwürfe an die Angriffsabteilung.

Aber es wurde auch offensichtlich, dass das Mittelfeld mit Ilkay Gündogan, Robert Andrich und davor beispielsweise Flo Wirtz so dicht besetzt ist, dass es am Ende doch ein ums andere Mal einen "Stau" im Spielaufbau gab. Nachdem Kroos seine Nationalmannschafts-Karriere nun beendet hat, wird es diese Art von Stau nicht mehr geben.

Und Toni Kroos spielte sein letztes Turnier im deutschen Dress und hatte Glück, dass er nicht im letzten Pflichtspiel seines Lebens die gelbrote oder rote Karte sah. Ja, er gab der Mannschaft sicherlich zu Beginn des Turniers eine Stabilität, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Wir haben aber auch eine EM gesehen, in denen die "Stars" nicht oder noch nicht oder nicht mehr so wirklich zünden wollten: Allen voran der älter werdende Cristiano Ronaldo, 39. Dann Kylian Mbappe, dessen Nase mehr für Schlagzeilen sorgte als sein Spiel. Auch Luka Modric, 38, konnte das Aus seiner Kroaten nicht im Ansatz verhindern.

Bis dahin hatten wir eine deutsche Nationalmannschaft erlebt, die Lust auf alles macht, was danach kommen wird - das bleibt auch nach dem Viertelfinal-Aus! Wir haben schöne Spielansätze gesehen, Spieler, die Spaß hatten und uns Fans Spaß machten, und wir haben ein Trainerteam erlebt, das offenbar sowohl die Spieler sehr gut einstellen konnte als auch richtig reagierte, als es nicht mehr so richtig rund lief.

Dann aber kam das "Wetter" - und es blieb: Abgesagte Fanfeste, Sturzbäche von Wasser in den Stadien und auf den Fanmeilen - und dann kam auch noch das Spiel gegen Spanien!

Es ist Zeit, auch hier ein kurzes Fazit zu ziehen. Eine Europameisterschaft geht zu Ende, die an das "Sommermärchen" bei der WM 2006 anknüpfen sollte.

Englands Teammanager Gareth Southgate setzt nahezu auf dieselbe Startelf wie beim Halbfinal-Sieg gegen die Niederlande. Luke Shaw ersetzt im linken Mittelfeld den angeschlagenen Kieran Trippier. Harry Kane ist gesetzt.

Ein schneller Blick auf die Aufstellungen: Spaniens Coach Luis de la Fuente hält offensiv keine Überraschungen bereit: Die Youngster Lamine Yamal und Nico Williams besetzen die Flügel, Leipzigs Spielmacher Dani Olmo ist genauso dabei wie Kapitän Alvaro Morata. In der Defensive gibt es im Vergleich zum Halbfinale gegen Frankreich (2:1) zwei Änderungen: Daniel Carvajal kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n.V.) in die Startelf zurück. In der Innenverteidigung spielt Robin Le Normand für Nacho.

Wir wünschen Ihnen, Euch und uns ein spannendes Finale und vor allem ein hochklassiges Fußballspiel, das vielleicht nach 90, nach 120 Minuten oder vielleicht auch erst nach dem Elfmeterschießen entschieden ist!

Und so schicken wir Grüße raus an alle auf der Couch, die den Ticker der Sportschau als Secondscreen nutzen, an alle, die im Wohnmobil unterwegs sind oder auf einem Campingplatz mitfiebern und alle, die rund um den Globus bei uns mitlesen.

14. Juli 2024, der letzte Tag der EM in Deutschland. Das Endspiel muss leider ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen. Aber wir sind sicher, dass sich viele Menschen dieses Spiel ansehen!