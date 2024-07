EM 2024 Im Gegensatz zur WM - kein Spiel um Platz drei Stand: 08.07.2024 13:51 Uhr

Das Spiel um Platz drei ist ein fester Bestandteil von Weltmeisterschaften - bei der EM wird es seit Jahrzehnten nicht mehr ausgetragen, auch 2024 nicht.

Letztmals wurde der dritte Platz bei einer EM 1980 in Italien ausgespielt, der Gastgeber unterlag der Tschechoslowakei im Elfmeterschießen. Das Interesse am "kleinen Finale" war aber oft sehr gering, 1976 kamen weniger als 7.000 Fans zum Spiel des Gastgebers Jugoslawien und der Niederlande (Foto).

Nach der EM 1980 änderte die UEFA den Modus. Ein Halbfinale wurde eingeführt, das Spiel um Platz drei abgeschafft. "Das Spiel wurde als nicht attraktiv erachtet und ist seitdem kein Teil der EURO mehr" , teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit.

Spiel um Platz drei bei der EM EM Spiel um Platz drei Ergebnis 1980 Tschechoslowakei - Italien 1:1, 9:8 i. E. 1976 Niederlande - Jugoslawien 3:2 n. V. 1972 Ungarn - Belgien 1:2 1968 England - Sowjetunion 2:0 1964 Ungarn - Dänemark 3:1 n. V. 1960 Tschechoslowakei - Frankreich 2:0

UEFA: "Keine Pläne, ein solches Spiel einzuführen"

Während das Turnier 1996 auf 16 und 2016 auf 24 Teams erweitert wurde, blieb eine Wiedereinführung des Spiels um Platz drei aus. Auch bei der EM 2024 findet ein solches Spiel nicht statt.

Und eine Änderung ist nicht in Sicht. Die EM 2028 vergab die UEFA nach Großbritannien und Irland, die EM 2032 nach Italien und in die Türkei. Bei diesen Turnieren wird es nach bisheriger Planung ebenfalls kein Spiel um Platz drei geben.

In der Ausschreibung der Turniere 2028 und 2032 sprach die UEFA von "bis zu 51 Spielen" , was dieselbe Zahl an Spielen bedeutet wie 2024 in Deutschland. Ein Spiel um Platz drei wäre ein 52. Spiel. "Es gibt keine Pläne, ein solches Spiel einzuführen" , so die UEFA auf Anfrage der Sportschau.

UEFA Nations League stets mit Spiel um Platz drei

Dabei ist der UEFA ein solches Spiel auch in der Moderne keineswegs fremd: In der Nations League lässt die UEFA regelmäßig Bronzemedaillen ausspielen.

Italien und Niederlande im Spiel um Platz drei der Nations League 2023

Auch beim reformierten Wettbewerb, der im Finalturnier ab 2025 mit einem Viertelfinale ausgetragen wird, soll es ein "kleines Finale" geben.

Spiel um Platz drei bei der Nations League Jahr Spiel um Platz drei Ergebnis 2023 Niederlande - Italien 2:3 2021 Italien - Belgien 2:1 2019 Schweiz - England 0.0, 5:6 i.E.

Bei der EM der Frauen spielte die UEFA zuletzt 1993 ein drittplatziertes Team aus. Damals verlor Deutschland das Spiel mit 1:3 gegen Dänemark. 1991 wurde das deutsche Team Dritter durch einen Sieg gegen Norwegen.

Unterschiedliches Vorgehen bei anderen Kontinentalmeisterschaften

In Südamerika wird bei der Copa América seit 1987 mit Unterbrechung ein Spiel um Platz drei ausgetragen. Dort lief es beispielsweise 2019 kontrovers: Argentiniens Lionel Messi sah gegen Chile nach einem Gerangel die Rote Karte. Argentinien gewann 2:1, Messi nahm die Bronzemedaille nach eigenen Angaben aus Protest nicht an. Auch 2024 gibt es bei der Copa das Spiel. Beim Afrika-Cup wird das "kleine Finale" fast seit Gründung des Wettbewerbs dauerhaft ausgetragen.

Lionel Messi sieht im Spiel um Platz drei der Copa America 2019 die Rote Karte

Beim Asien-Cup wurde 2019 der Modus geändert, das Teilnehmerfeld erhöht und erstmals seit 1968 kein Spiel um Platz drei ausgetragen. Beim Gold Cup in Nordamerika und bei der Ozeanienmeisterschaft wurde das Spiel unregelmäßig veranstaltet. Beim Gold Cup wurde zuletzt darauf verzichtet, in Ozeanien gewann 2024 Tahiti gegen Fidschi 2:1.

"Kleines Finale" fester Bestandteil der WM

Bei Weltmeisterschaften ist das Spiel Tradition und in fast jedem Turnier ausgetragen worden. Deutschland spielte als Gastgeber 2006 noch einmal vor heimischem Publikum und bekam einen versöhnlichen Abschluss des Turniers.

Bastian Schweinsteiger (l.) und Cristiano Ronaldo im Zweikampf beim Spiel um Platz drei der WM 2006

Brasilien erlebte 2014 als Gastgeber emotional schwierige letzte Spiele vor eigenem Publikum. Nach dem demütigenden 1:7 in Belo Horizonte gegen Deutschland kam noch ein 0:3 in Brasilia gegen die Niederlande im Spiel um Platz drei dazu.