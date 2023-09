UEFA vergibt die Turniere EM 2028 und 2032 - eine Wahl ohne Verlierer Stand: 22.09.2023 15:48 Uhr

Die UEFA vergibt am 10. Oktober die EM 2028 und die EM 2032. Eine Wahl soll darüber entscheiden - doch die Sieger stehen wohl längst fest.

Italien und die Türkei hatten sich eigentlich als Konkurrenten um die EM 2032 beworben. Ende Juli beantragten sie aber bei der UEFA, sich gemeinsam um das Turnier bewerben zu dürfen. Alles spricht nun für einen Deal anstelle einer Wahl: Die EM 2032 wird dann an Italien und die Türkei gehen, womit die gemeinsame Bewerbung aus England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland freie Bahn für das Turnier 2028 hätte.

Am 10. Oktober wird das UEFA-Exekutivkomitee über die Vergabe der Turniere 2028 und 2032 entscheiden.

UEFA forderte: Bewerberländer müssen "nahe beieinanderliegen"

Zuvor muss aber die UEFA-Verwaltung darüber befinden, ob die gemeinsame Bewerbung aus Italien und der Türkei den Anforderungen entspricht und zur Abstimmung in etwas mehr als zwei Wochen zugelassen wird. Die UEFA teilte der Sportschau auf Anfrage mit, dass die Entscheidung darüber "zu gegebener Zeit" veröffentlicht werde.

In der Ausschreibung der beiden Turniere Ende 2021 hatte die UEFA mitgeteilt, dass gemeinsame Bewerbungen grundsätzlich zulässig sind, "solange die Bewerberländer nahe beieinanderliegen" . Was "nahe beieinander liegt" , ist nun Auslegungssache der UEFA. Dass beispielsweise zwischen Rom und Istanbul fast 1.400 Flugkilometer liegen, muss kein Hindernis sein. Denn die jüngere EM-Geschichte lieferte einige weite Wege: 2012 ging es beispielsweise für die spanische Mannschaft nach der Vorrunde mehr als 1.600 Flugkilometer von Danzig in Polen nach Donezk in der Ukraine. Und bei der pan-europäischen EM 2021 musste Dänemark nach dem Viertelfinale in Baku rund 4.000 Kilometer zum Halbfinale nach London reisen.

Weiter Weg: Spaniens Team in Donezk 2012

Giovanni Malago, Präsident des nationalen olympischen Komitees Italiens, sprach von der "besten Lösung" und wies darauf hin, dass man sich damit auch die nötigen Investitionen mit der Türkei teilen könne. Die gemeinsame Bewerbung eröffnet der UEFA nun die Möglichkeit, eine Wahl ohne Verlierer zu veranstalten. Genau das sprach der türkische Verbandspräsident Mehmet Büyükeksi an. "Wir hatten eine 50-prozentige Chance" , sagte er in der Zeitung Hurriyet. "Dann kam ein Angebot aus Italien: 'Lasst es uns gemeinsam machen.' Wir haben dieses Angebot angenommen, weil damit keine Gefahr besteht, das unser Land oder Italien verliert." Die Türkei hatte sich vergeblich um die Turniere 2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 beworben.

Ein weiterer Satz von Büyükeksi wird wichtig: "Wenn wir 2032 gewinnen können, werden wir die Kandidatur 2028 aufgeben." Wird die Bewerbung von der UEFA zugelassen, gäbe es also auch 2028 keine Verlierer.

Der türkische Verbandspräsident Mehmet Büyükeksi

Qualifikation: Die Türkei und Italien wären wohl sicher dabei - was passiert 2028?

Für beide Turniere hat die UEFA im Maximalfall zwei sichere Plätze für die Gastgeberländer zugesagt. Italien und die Türkei dürften 2032 also davon ausgehen, sicher dabei zu sein. Anders sieht das bei den fünf potenziellen Gastgebern 2028 aus.

Der englische Fernsehsender ITV sicherte sich vergangene Woche die Rechte an allen Spielen der englischen Nationalmannschaft außerhalb der großen Turniere bis 2028. In einer Mitteilung wird ausdrücklich erwähnt, dass dies die Qualifikationsspiele zur EM 2028 beinhaltet - also wird davon ausgegangen, dass England dort spielen muss.

Die Teams aus England und Schottland müssen wohl als Gastgeber in die Qualifikation

Die englische Zeitung "The Times" berichtet, dass derzeit geplant sei, alle fünf Gastgeber in der Quali spielen zu lassen. Wer es von den fünf Gastgebern dort nicht schafft, kann dann auf einen der beiden sicheren Plätze zurückgreifen. Eine endgültige Entscheidung darüber steht noch nicht fest. Die EM 2024 findet in Deutschland statt, das Turnier wurde 2017 vergeben. Der Kartenverkauf beginnt am 3. Oktober 2023.

Russlands Bewerbungsversuch für 2028 und 2032

Ende März 2022, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, hatte sich auch Russland um die Austragung der EM 2028 oder der EM 2032 beworben. Die UEFA wies die Bewerbungen später ab und begründete dies mit ihren Bewerbungsregularien.