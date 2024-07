Jury aus Ex-Fußballern Wer wählt den Spieler des Turniers? Stand: 13.07.2024 22:49 Uhr

Seit 1996 benennt die UEFA nach jeder Europameisterschaft den Spieler des Turniers. Die Jury besteht aus ehemaligen Spielern und Trainern wie Fabio Capello, Rafael Benítez und Ole Gunnar Solskjær.

Anders als bei der Ehrung des Torschützenkönigs kann die Auszeichnung des Spielers des Turniers nicht ausschließlich nach objektiven Kriterien vergeben. Die UEFA hat deswegen eine zwölfköpfige Jury zusammengestellt, die sich seit vier Wochen berät und nach Abpfiff des Endspiels am Sonntag gemeinsam eine Entscheidung trifft.

Diese "technical observers", wie die Jury-Mitglieder von der UEFA bezeichnet werden, sind ehemalige Spieler und Trainer. Alle kommen aus UEFA-Mitgliedsländern. Ein deutsches Mitglied ist beim aktuellen Turnier nicht dabei.

Die Jury für die EM 2024

Fabio Capello (Italien)

David Moyes (Schottland)

Rafael Benitez (Spanien)

Frank de Boer (Niederlande)

Ole Gunnar Solskjær (Norwegen)

Ioan Lupescu (Rumänien)

Michael O'Neill (Nordirland)

Aljoša Asanović (Kroatien)

Avram Grant (Israel)

Pat Bonner (Irland)

Aitor Karanka (Spanien)

Jean-François Domergue (Frankreich)

Die Jury war bei jedem bisherigen EM-Spiel mit mindestens einem Mitglied im Stadion vertreten, um detaillierte Berichte zusammenzustellen und aktuelle Taktik-Trends zu erklären. Sie waren auch dafür verantwortlich, den jeweiligen Spieler des Spiels zu benennen. Einer davon war zum Beispiel DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger bei seinem Auftritt im deutschen Achtelfinale gegen Dänemark.

Die bisherigen Spieler des Turniers Turnier Spieler 1996 Matthias Sammer (Deutschland) 2000 Zinédine Zidane (Frankreich) 2004 Theodoros Zagorakis (Griechenland) 2008 Xavi Hernández (Spanien) 2012 Andrés Iniesta (Spanien) 2016 Antoine Griezmann (Frankreich) 2021 Gianluigi Donnarumma (Italien)

Der Franzose Antoine Griezmann ist der bisher einzige Spieler des Turniers, der nicht auch Europameister wurde. Gianluigi Donnarumma wurde bei der EM 2021 zum ersten Torhüter, der die Auszeichnung erhalten hat.

Die diesjährige Wahl wird noch vom Ausgang des Endspiels am Sonntag abhängen. Sollte Spanien gewinnen, dürften Rodri, Dani Olmo und Lamine Yamal heiße Kandidaten für die Trophäe sein.

Lamine Yamal kann drei Auszeichnungen gewinnen

Lamine Yamal, der am Samstag vor dem Finale (13.07.2024) 17 Jahre alt geworden ist, hat eine andere Auszeichnung schon so gut wie sicher: Der "Young Player of the Tournament Award" wird seit der EM 2016 an den besten Spieler unter 22 Jahren vergeben. Yamal kann so der erste Spieler werden, der sowohl zum besten Spieler als auch zum besten Nachwuchsspieler einer Europameisterschaft gewählt wird.

Renato Sanches war der erste Gewinner des Awards, nachdem er mit Portugal 2016 Europameister wurde. Bei der EM 2021 wurde der damals 18-jährige Spanier Pedri ausgezeichnet. In der Wahl des aktuellen Turniers werden nur Spieler berücksichtigt, die am oder nach dem 1. Januar 2002 geboren sind.

Die letzte Entscheidung, die von der Jury getroffen wird, ist die Wahl zur Mannschaft des Turniers. Diese wird nach Angaben der UEFA wieder aus einer Formation bestehen, die die wichtigsten taktischen Trends des gesamten Turniers widerspiegelt, wobei für jede Position der jeweils beste Spieler des Turniers gewählt wird. Auch hier dürfte auf der Position des rechten Flügelstürmers kein Weg an Yamal vorbei führen.