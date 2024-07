liveblog Alles Wichtige zum EM-Finale Yamals Vater wusste schon bei der Geburt: Sohn wird ein Star Stand: 12.07.2024 07:41 Uhr

Spanien gegen England - so lautet das Endspiel der EM 2024: Hier gibt es alles Wichtige zum Finale.

07:41 Uhr

Yamals Vater wusste schon bei der Geburt: Sohn wird ein Star

Lamine Yamal, der mit Spanien am Sonntag (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) im EM-Finale gegen England steht, ist eine der großen Entdeckungen dieses Turniers und in aller Munde. Sein Vater Mounir Nasraoui ahnte es - sagt er nun - schon, als Yamal am 13. Juli 2007 auf die Welt kam. "Als er geboren wurde, wusste ich bereits, dass er ein Star werden würde" , sagte er laut "Mundo Deportivo" in einem Gespräch mit mehreren spanischen Medien. Die beeindruckenden Leistungen seines Sohnes bei der EM in Deutschland erlebe er " wie alle anderen: Mit Glück und Freude und viel Liebe für ganz Spanien ".

Laut der spanischen Sportzeitung wurde das Gespräch in Yamals Heimat geführt, genauer in Rocafonda, einem Stadtteil von Mataró gut 30 Kilometer von Barcelona entfernt. Dort steht der Wunder-Teenager, der sich durch sein Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich bereits zum jüngsten EM-Torschützen kürte, beim FC unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablösesumme soll bei einer Milliarde Euro liegen.

"Einer der glücklichsten Männer der Welt ist heute Mounir Nasraoui, Vater von Lamine Yamal" , schrieb "Mundo Deportivo". Mit Blick auf eine Fotoserie, die den damals 20 Jahre alten argentinischen Superstar Lionel Messi mit Lamine als Baby zeigte, habe Nasraoui gescherzt: Wahrscheinlich habe Lamine Messi gesegnet. Zum Finale will der stolze Papa bereits am Samstag - dem 17. Geburtstag seines schon so berühmten Sohnes - anreisen.

11.07.2024 • 22:14 Uhr

Überdimensionales Tor zu verkaufen

Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-Europameisterschaft am Brandenburger Tor steht, wird weiter zum Verkauf angeboten. Nachdem die Anzeige des Stahlbauunternehemens FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Mittwochabend (10.7.2024) vom Kleinanzeigen-Portal gelöscht wurde, könne das Angebot nun wieder online gehen, teilte die Firma am Donnerstag mit.

Das Tor ist 23 Meter hoch, 64 Meter breit und hat nach Angaben der Wittenberger Firma ein Gewicht von rund 40 Tonnen. Der Preis sei Verhandlungssache, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Bis Mittwochabend wurde es für 180.000 Euro bei "Kleinanzeigen" angeboten.

11.07.2024 • 22:12 Uhr

Engländer verschanzen sich

Harry Kane und Jude Bellingham legten nebeneinander die Beine hoch und genossen den Wellness-Bereich ihres Luxushotels in der Idylle Thüringens. Für die Profis, die am Vorabend beim 2:1 gegen die Niederlande Englands erste Titelchance seit 1966 am Leben gehalten hatten, stand am Donnerstag (11.7.2024) ausschließlich Regeneration auf dem Programm. Verteidiger John Stones strampelte auf einer Rolle, die sich ebenfalls im warmen Wasser befand.

Southgate lässt sein Team in Blankenhain allerdings hinter verschlossenen Türen trainieren. Das Abschlusstraining am Samstagmittag wird 15 Minuten für Medien geöffnet sein. Danach geht es nach Berlin - zum Finale.

11.07.2024 • 19:28 Uhr

58 Jahre des Wartens

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker will von der berühmten Liedzeile "Football's coming home" ( "Fußball kommt nach Hause ") aus dem Lied "Three Lions" vor dem EM-Finale gegen Spanien nichts mehr hören. Auf eine entsprechende Frage antwortete der frühere Nationalspieler: "Ich verbanne diese Aussage. Sie hat so lange Pech gebracht."

In dem Lied von David Baddiel, Frank Skinner und The Lightning Seeds geht es um das lange Warten der englischen Nationalmannschaft auf einen Titel. Geschrieben wurde es zur Heim-EM 1996, als der WM-Titel im eigenen Land bereits 30 Jahre her war. Inzwischen wartet das Fußball-Mutterland seit 58 Jahren auf einen Triumph.

11.07.2024 • 18:13 Uhr

Geringere Vorbereitungszeit als Faktor?

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hadert mit Englands kürzerer Pause vor dem EM-Finale gegen Spanien. "Wir spielen gegen das beste Team des Turniers und haben einen Tag weniger zur Vorbereitung. Das macht mir Sorgen", sagte Southgate. "Wir tun das Beste, damit die Spieler sich erholen, doch es ist nicht einfach. Das war ein Problem für die vergangenen Finalisten.".

In den letzten sechs Endspielen bei Welt- und Europameisterschaften gewann immer die Mannschaft, die das frühere Halbfinale und damit einen Pause-Tag mehr hatte. Statistischer Mutmacher: Bei Englands bisher einzigem Titelgewinn 1966 hatten die Three Lions einen Tag weniger Vorbereitungszeit als Finalgegner Deutschland.

11.07.2024 • 15:58 Uhr

Premierminister will "Gelegenheit nutzen"

Großbritanniens neuer Premierminister Keir Starmer ist nicht abgeneigt einen neuen, wohl einmaligen " Feiertag " auszurufen, sollte England am Sonntag den EM-Titel gewinnen. "Wir sollten die seltene Gelegenheit irgendwie nutzen" , sagte Starmer im Rahmen des NATO-Gipfels in Washington auf die Frage nach einem freien Tag - wollte die Planungen vor dem Finale am Sonntag gegen Spanien aber lieber noch nicht zu weit treiben.

"Ich war beim Finale der letzten EM, so etwas möchte ich nicht noch mal erleben" , sagte der Labour-Politiker, "daher will ich jetzt kein Unglück bringen. Wir müssen irgendetwas machen, aber das Wichtigste ist, dass wir es am Sonntag erstmal ins Ziel bringen."

England steht zum zweiten Mal in Folge im EM-Finale, 2021 verlor das Team in London gegen Italien im Elfmeterschießen.

11.07.2024 • 13:34 Uhr

Köln hat zur EM die meisten Public-Viewing-Orte pro Kopf

Zum Finale der EM 2024 zwischen Spanien und England wird es auf den Fanmeilen der Republik mutmaßlich noch einmal sehr voll werden. Deutschlandweit die größte Dichte an Public-Viewing-Orten - gemessen an der Einwohnerzahl - hat Köln. Pro 10.000 Kölner wurden 8,2 Leinwände oder Riesenmonitore zur öffentlichen Fußball-Übertragung angemeldet, wie die Verwertungsgesellschaft Gema mitteilte. Im Großstädte-Vergleich der Gema wies Düsseldorf 5,9 Anmeldungen pro 10.000 Bürger auf, Dortmund hingegen nur 3,3.

Nach absoluten Zahlen liegt Köln mit 833 Orten auf Platz zwei. An der Spitze rangiert mit Abstand Berlin. Insgesamt wurden in der Bundeshauptstadt 2.335 Public Viewings aufgebaut. Generell ist die Anzahl in den EM-Spielorten besonders hoch: Unter den Top Ten des Gema-Rankings befinden sich acht Städte, in denen Begegnungen ausgerichtet wurden oder werden.

11.07.2024 • 13:27 Uhr

Spanien bangt um Jesus Navas

Vor dem EM-Finale gegen England hat Spaniens Ex-Weltmeister Jesus Navas nicht mit der Mannschaft trainiert. Der 38-Jährige vom FC Sevilla absolvierte am Donnerstag (11.07.2024) in Donaueschingen lediglich eine individuelle Einheit. Navas hatte beim Halbfinal-Sieg gegen Frankreich (2:1) wegen Hüftbeschwerden ausgewechselt werden müssen. Ob er im Endspiel am Sonntag (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) im Olympiastadion von Berlin einsatzfähig ist, ist unklar. Navas hatte gegen Frankreich zunächst Rechtsverteidiger Daniel Carvajal ersetzt, der eine Gelbsperre absitzen musste, gegen England aber in der Startelf zurückerwartet wird. Navas ist in der spanischen Mannschaft der letzte verbliebene Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012.

11.07.2024 • 12:11 Uhr

Franzose Letexier pfeift EM-Finale

Schiedsrichter François Letexier bekommt seinen vierten EM-Einsatz. Dem 35-jährigen Franzosen wird die Ehre zuteil, das Endspiel zwischen Spanien und England (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) in Berlin leiten zu dürfen.

11.07.2024 • 10:48 Uhr

"The Killers" unterbrechen Konzert für Englands EM-Finaleinzug

Ein Konzert der US-Rockband "The Killers" ist dank Englands Einzug ins EM-Finale für kurze Zeit zu einer Fußballparty geworden. Die Gruppe aus Las Vegas unterbrach am Mittwochabend (10.07.2024) überraschend ihre Show in London und zeigte die letzten Minuten des Halbfinals zwischen England und den Niederlanden auf dem großen Bühnenbildschirm. Sänger Brandon Flowers verfolgte das Spiel, in dem der eingewechselte Ollie Watkins in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte, vom Bühnenrand.

Nach dem Abpfiff der Partie in Dortmund, die mit 2:1 für die "Three Lions" endete, brach unter den knapp 20.000 Konzertbesuchern in London euphorischer Jubel aus. Von der Bühne wurden Massen von rotem und weißen Konfetti in die Menge geschossen, bevor die Killers das Konzert mit ihrem großen Hit "Mr. Brightside" fortsetzten.

11.07.2024 • 10:30 Uhr

US-Präsident Biden scherzt über EM-Finalist England

Der EM-Finaleinzug Englands hat selbst Joe Biden gepackt und den US-Präsidenten zu Scherzen inspiriert. Beim Antrittsbesuch des neuen britischen Premiers Keir Starmer in Washington fragte Biden in Anspielung auf den alten Song-Klassiker "Three Lions" von David Baddiel, Frank Skinner und "The Lightning Seeds": " Is football coming home, prime minister? " Das Lied dreht sich um Englands Wartezeit auf einen großen Titel, die seit 1966 andauert. " Es sieht so aus ", antwortete Starmer, woraufhin Biden direkt sagte: " Das liegt alles am neuen Premierminister ."

Starmer von der Labour-Partei hatte den Posten in der vergangenen Woche von seinem Vorgänger Rishi Sunak übernommen. Der Regierungschef soll am Sonntag (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) beim Finale in Berlin gegen Spanien vor Ort sein. Im Weißen Haus ließ sich der Premier auf die Scherze mit Biden ein und sagte: " Unter der Labour-Regierung von 2024 gab es noch keine einzige Niederlage ."

11.07.2024 • 10:12 Uhr

Presse feiert England, Niederlande "verkatert"

Dank des Last-Minute-Treffers von Ollie Watkins steht England zum zweiten Mal nacheinander im EM-Finale. Auch ihn würdigte Englands Presse nach dem Sieg gegen die Niederlande.

11.07.2024 • 09:57 Uhr

Spanien-Coach de la Fuente erwartet Spektakel im Finale

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet ein furioses Finale gegen England bei der EM 2024. " Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen ", sagte der 63-Jährige in einer Videobotschaft des spanischen Fußball-Verbandes. Die "Three Lions" um Kapitän Harry Kane stehen als Gegner (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) in Berlin fest.

Die Spanier hatten sich im Halbfinale in München mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt und dürfen nun auf den vierten EM-Triumph nach 1964, 2008 und 2012 hoffen. Damit hätten sie einen Titel mehr als die DFB-Auswahl und wären alleiniger Rekord-Europameister.

De la Fuente bezeichnete die Engländer als starke Einheit mit großartigen Fußballern. Im Endspiel treffen seiner Ansicht nach " sehr unterschiedliche Spielsysteme " aufeinander. " England ist körperlich sehr stark. Wir wollen unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren und versuchen, keine Fehler zu machen ", sagte er. Bei einem so wichtigen Endspiele gebe es allerdings auch " viele psychologische Aspekte ".

11.07.2024 • 09:48 Uhr

Southgate gibt England den Glauben zurück

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate genießt nach harscher Kritik still, dass er seine Mannschaft ins Finale der EURO 2024 geführt und den Fans den Glauben zurückgegeben hat, selbst gegen Spanien zu bestehen.

10.07.2024 • 23:32 Uhr

Sieg gegen die Niederlande - England zieht ins Finale ein

Englands Nationalmannschaft steht zum zweiten Mal nacheinander im Endspiel einer Europameisterschaft. Am Mittwoch (10.07.24) gewannen die "Three Lions" 2:1 (1:1) gegen die Niederlande. Englands Held war ein Joker: Ollie Watkins erzielte kurz vor Abpfiff den Siegtreffer.

Im Endspiel am Sonntag (14.07.2024) trifft England auf Spanien.

10.07.2024 • 21:01 Uhr

Dortmunder Polizei zieht positive Bilanz

Trotz einiger Auseinandersetzungen vor dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England blickt die Polizei "auf eine weitgehend friedliche Vorspielphase zurück". Vor drei Restaurants sei es zu Streitereien zwischen beiden Fangruppierungen gekommen, teilte die Polizei am Mittwochabend kurz nach dem Anpfiff mit. Über die Anzahl der verletzten Personen, Ingewahrsamnahmen und Festnahmen könne noch keine Auskunft getroffen werden. Die Beamten seien schnell vor Ort gewesen, um weitere Eskalationen zu verhindern.

10.07.2024 • 12:38 Uhr

Morata gibt Entwarnung nach Zusammenstoß mit Ordner

Spaniens Kapitän Alvaro Morata hat nach dem Vorfall mit einem Ordner im Halbfinale der Europameisterschaft 2024 gegen Frankreich Entwarnung gegeben - und Humor gezeigt.

10.07.2024 • 09:31 Uhr

Gary Lineker über England: Lieber langweilig und gewinnen

Fußball-Ikone Gary Lineker hat seine Kritik an Englands Nationalteam relativiert und den Erfolg explizit über attraktiven Fußball gestellt. Die deutsche Mannschaft spiele zwar oft attraktiver als die "Three Lions", wie Lineker im Interview der ARD-Sportschau feststellte. " Aber Deutschland ist raus. Ich würde lieber langweiligen Fußball sehen und gewinnen. Es ist ein Lebensziel von mir, mal zu sehen, wie England irgendetwas gewinnt ", sagte Lineker in dem Gespräch, das der Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger führte. Hier geht's zum kompletten Interview.

10.07.2024 • 08:44 Uhr

Mitspieler ärgern sich über Pfiffe gegen Cucurella

Die Pfiffe mutmaßlicher deutscher Fans gegen den spanischen Nationalspieler Marc Cucurella haben dessen Mitspieler verärgert. Der 25-Jährige musste während des 2:1 im Halbfinale über Frankreich den Unmut von Zuschauern nach seinem Handspiel gegen Deutschland über sich ergehen lassen. "Ich denke, das ist eine Schande", sagte Verteidiger Dani Vivian in München nach dem Einzug ins EM-Endspiel. " Kein Spieler verdient das. Ich denke, wer zu einem Fußballplatz geht, um jemanden auszubuhen, hat keinen Respekt für den, der seinen Job ausübt ."

Im Viertelfinale gegen die DFB-Auswahl hatte Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala an die Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben; Deutschland schied mit 1:2 nach Verlängerung aus.

Die spanischen Anhänger reagierten auf die Pfiffe, jubelten demonstrativ laut und initiierten mehrmals " Cucurella "-Sprechchöre für den Verteidiger. " Ich weiß nicht, warum er ausgepfiffen wurde ", sagte Trainer Luis de la Fuente. " Was sie gemacht haben ist, ihn noch mehr zu motivieren. Er ist ein Profi und weiß mit Druck umzugehen ." Die Menschen, die gepfiffen hätten, hätten weder den Sport noch Deutschland repräsentiert. Deutschland sei ein außergewöhnlicher Gastgeber gewesen, sagte der Trainer.

09.07.2024 • 22:58 Uhr

16 Jahre, 362 Tage - Yamal schreibt EM-Geschichte

Mit seinem Tor im EM-Halbfinale gegen Frankreich hat Spaniens Lamine Yamal Geschichte geschrieben. Und was war das für ein Tor: Dani Olmo legte ab für Yamal, der mit dem linken Fuß oben links in Eck schlenzte.

Yamal ist 16 Jahre und 362 Tage alt, nie war ein Spieler bei seinem ersten EM-Tor jünger. Er löste den Schweizer Johan Vonlanthen ab. Vonlanthen war 2004 bei seinem Treffer beim 1:3 der Schweiz gegen Frankreich 18 Jahre und 141 Tage alt gewesen.