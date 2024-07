Verdienter Sieg gegen Frankreich Spanien steht als erster EM-Finalist fest Stand: 09.07.2024 22:59 Uhr

In einem packenden Halbfinale setzte sich Spanien gegen Frankreich durch. Offensivspieler Dani Olmo erzielt den entscheidenden Treffer.

Die Arme gingen in die Höhe, ehe die müden Körper erschöpft auf den Boden sackten. Dieser 2:1 (2:1)-Erfolg Spaniens gegen Frankreich am Dienstagabend (9.7.2024) im Halbfinale der EM 2024 hatte viel Kraft gekostet. Aber die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente hatte sich diesen Triumph redlich erspielt und auch erkämpft. Die Spanier stehen damit als erster EM-Finalist fest.

Die "Furia Roja" stellte zudem noch einen Rekord auf: Sechs Siege in Folge schaffte bei Europameisterschaften noch nie eine Mannschaft. Lamine Yamal (21.) und Dani Olmo (25.) erzielten die Treffer für Spanien. Randal Kolo Muani (9.) hatte die Franzosen zunächst in Führung geschossen.

Ruiz mit früher Chance zur Führung

Während die Iberer jubelten, war den Franzosen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Das Team von Trainer Didier Deschamps zeigte zwar vollen Einsatz und auch Leidenschaft, aber gerade in der Offensive fehlte Esprit ud auch Genauigkeit.

Die Spanier übernahmen, wie zuvor erwartet, sofort die Initiative. Die Franzosen zogen sich zunächst zurück und bauten, wie bereits im gesamten Turnier, einen Defensivriegel auf.

Doch die Taktik der Equipe Tricolore wäre um ein Haar schon früh schief gegangen. Nach einer Flanke von Jungstar Lamine Yamal zielte Fabian Ruiz nach fünf Minuten per Kopf und aus kurzer Distanz zu ungenau.

Spanien nur kurz geschockt

Und die Mannschaft von Trainer Deschamps zeigte plötzlich eine bisher in diesem EM-Wochen ungekannte Effizienz. Gleich der erste Torabschluss führte zum 1:0 für die Franzosen. Kilian Mbappé, der erstmals nach seinem Nasenbeinbruch wieder ohne Schutzmaske spielte, flankte von der linken Strafraumseite auf Offensivkollege Muani, der per Kopf und aus fünf Metern unhaltbar verwandelte.

Allerdings hatten die Spanier zuvor, bei der Ballannahme Mbappés, ein Handspiel gesehen. Die Szene wurde vom Video Assistant Referee (VAR) überprüft, Schiedsrichter Slavko Vincic entschied auf korrekt erzielten Treffer.

Die Spanier wirkten aber nur kurz geschockt und versuchten sofort wieder das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Die Franzosen blieben mit ihren schnellen Angreifern zunächst gefährlich. Vor allem Superstar Mbappé drehte erstmals so richtig auf und wirbelte die spanische Abwehr einmal durch, auch wenn ihm die Präzision im Abschluss fehlte. Dieser Enthusiasmus hielt aber nicht lange an.

Lamal mit tollem Schlenzer

Auf der andern Seite zeigte das derzeit wohl größte Talent im Weltfßball, weshalb viele Experten den 16-Jährigen vom FC Barcelona bereits als legitimen Nachfolger von Lionel Messi sehen. Mit einem Schlenzer aus 20 Metern in den linken oberen Torwinkel überwand Yamal den chancenlosen französischen Torhüter Mike Maignan zum 1:1 Damit ist Yamal der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten - ein echtes Juwel.

Und dieser Treffer beflügelte die Mannschaft von Trainer de la Fuentes sichtlich. Die Spanier agierten weiter mutig und nutzten ihre große Energie. Nur vier Minuten später gingen die Iberer dann auch mit 2:1 in Führung. Dem Treffer ging eine sehenswerte Einzelaktion von Dani Olmo voraus, der gleich zwei Gegenspieler im französischen Strafraum geschickt aussteigen ließ und aus sieben Metern vehement mit einem Flachschuss vollendete.

Die Spanier bleiben auch danach spielbestimmend und hatten weitere Möglichkeiten. Ruiz Schuss wurde im letzten Moment genauso abgefälscht und dadurch unschädlich gemacht wie der nächste Versuch eines Schlenzers von Yamal. Die Franzosen erhöhte zwar ihre offensive Intensität, aber eine Torchance sprang dabei nicht heraus.

Konter der Franzosen

Die Iberer machten auch in der zweiten Halbzeit da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten. Sie hatten mehr Ballbesitz, ließen Ball und Gegner laufen. Frankreich wirkte zumeist ideenlos. Wenn sie sich dem gegnerischen Strafraum näherten, fanden sie mit ihren Flanken und Hereingaben nicht den eigenen Teamkollegen. Die Iberer wirkten defensiv stabil und geordnet, ließen den Franzosen kaum Freiraum.

Gefährlich wurde es für die Spanier in dieser Phase des Spiels immer nur dann, wenn sie im Mittelfeld einen Ballverlust zu verantworten hatten. Aber der französische Offensivspieler Ousmane Dembelé konnte seine Schnelligkeitsvorteile nicht mit einem präzisen Torabschluss krönen.

Keine Durchschlagskraft

Immerhin: Das Deschamps-Team erhöhte den Druck und näherte sich immer mehr dem dem zweiten Treffer an. Aber es fehlten den Franzosen - wie schon im gesamten Turnier - die offensive Durchschlagskraft. Die Spanier retteten ihre Führung mit viel Einsatz und Geschick über die Zeit und gingen als Sieger vom Feld.

Am Mittwochabend entscheidet sich im zweiten Halbfinale in Dortmund zwischen den Niederlanden und England (21 Uhr), auf wen Spanien im Finale am Sonntag im Berliner Olympiastadion trifft.