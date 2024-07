Erster Titel der Karriere? Harry Kane - ein Sieg wichtiger als hunderte Tore Stand: 13.07.2024 21:16 Uhr

Bei allen persönlichen Erfolgen ist es Harry Kane noch nie gelungen, einen Titel zu holen. Im EM-Finale gegen Spanien soll sich das endlich ändern.

Mehr als 400 Tore hat Harry Kane als Profifußballer erzielt, er gilt als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Auf seiner Karriere klebt aber nach wie vor dieser Schandfleck, keinen einzigen Titel gewonnen zu haben. Mit den Tottenham Hotspur ist er stets daran gescheitert und in der vergangenen Saison auch noch mit dem FC Bayern München, der nach zwölf Jahren erstmals erfolglos blieb.

Am Sonntagabend (14.07.2024) soll die lange Leidensgeschichte enden. Dann bekommt Kane zum zweiten Mal in Folge die Chance, bei einer Europameisterschaft mit der englischen Nationalmannschaft seine Misere zu beenden. Um 21 Uhr wird das Finale gegen Spanien angepfiffen, danach will er als Kapitän der "Three Lions" endlich zum ersten Mal die Erfahrung machen, einen Pokal in die Höhe zu stemmen.

Erster EM-Titel für England? Erster Team-Titel für Kane?

"Ich will gar nicht so viel darüber nachdenken, aber ich weiß, was es mir und dem ganzen Land bedeuten würde. Es wäre fantastisch, ein Teil dessen zu sein und ich freue mich riesig auf die Möglichkeit, viele Menschen - mich eingeschlossen - glücklich machen zu können ", sagte Kane: " Es wird ein großer Kampf und wir werden alles geben. Wir wollen am späten Abend die Mannschaft sein, die den Pokal nach England holt."

Es wäre die Kane-Premiere und auch die Premiere für die "Three Lions". Der WM-Titel 1966 ist bislang der einzige für das Land, bei Europameisterschaften hat es noch nie gereicht. Und noch nie war es so knapp wie vor drei Jahren, als es gegen Italien eine Finalniederlage nach Elfmeterschießen gab.

" Wenn man ein Endspiel verliert, ist es immer hart, das zu verarbeiten. Man versucht, daraus zu lernen, diese Erfahrung hilft uns hoffentlich ", sagte Kane, der betonte, England habe zuletzt " oft tolle Turniere gespielt. Aber jetzt ist es Zeit, über die Linie zu gehen und zu gewinnen."

Southgate: "Glaube nicht an Märchen, aber an Träume"

Das erhofft sich auch Gareth Southgate. "Ich glaube nicht an Märchen, aber an Träume - und nun müssen wir diesen Traum, den wir seit unserer Rückreise von der WM in Katar haben, wahr werden lassen ", sagte der englische Trainer, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden war: " Wir haben diese großartige Möglichkeit, und wir würden gerne jedem Engländer eine ganz spezielle Nacht verschaffen. "

Für diese spezielle Nacht würde Kane auf jeden bisherigen persönlichen Erfolg verzichten - sämtliche Torjägerkanonen wie die der vergangenen Bundesliga-Saison oder auch die Torkrone der EM, die er noch gewinnen kann.