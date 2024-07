Niederlande scheidet aus 90. Minute - Joker Watkins schießt England ins EM-Finale Stand: 10.07.2024 23:13 Uhr

England hat am Mittwoch (10.07.24) mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegen die Niederlande das Finalticket für Sonntag gegen Spanien gebucht. Die "Three Lions" siegten knapp mit 2:1 (1:1).

Von Jo Herold

Xavi Simons brachte die Niederlande mit einem Distanzschuss früh in Führung (8.), England kam durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter (18.). Das eingewechselte Duo Cole Palmer und Ollie Watkins brachte England auf die Siegerstraße, als Watkins ein Zuspiel Palmers zum umjubelten Sieg für England verwertete (90.).

"Wir haben Geschichte geschrieben!" , jubelte Kane, "ich bin so stolz auf alle, auf die Spieler, auf die ganze Gruppe. Es war bisher so ein schwieriges Turnier für uns." "Auf diesen Moment habe ich wochenlang gewartet", sagte der Torschütze Watkins am ARD-Mikrofon, "ich bin so dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe." Watkins hatte in den fünf Partien der Engländer vor dem Halbfinale nur 21 Einsatzminuten.

Überzeugender Start von "Team Oranje"

Die Niederlande begannen mit viel Dampf und Tordrang. Zuerst geriet ein Pass auf Donyell Malen noch zu kurz (4.). Aber kurze Zeit später zappelte der Ball zum ersten Mal im englischen Netz: Nach einer rustikalen, aber fairen Balleroberung von Xavi gegen Declan Rice im Mittelfeld zog der Leipziger aus Tor zu und zog aus gut 20 Metern mit rechts ab. Der Ball flog etwas verdeckt aufs Tor, Jonathan Pickford im Kasten der Briten riss noch eine Faust hoch, geriet aber etwas in Rücklage und hatte keine Chance mehr, das Geschoss zu parieren.

Kane nimmt seine Lieblingsecke

Die Antwort der Engländer ließ nicht lange auf sich warten: Als Harry Kane in der 17. Minute aus Mittelstürmerposition aus Tor schoss, kam Denzel Dumfries mit seinem fast gestreckte Bein einen Tick zu spät, so dass Kane unter dessen Sohle trat. Der deutsche Unparteiische Felix Zwayer sah sich die Szene auf dem TV-Monitor am Spielfeldrand an und entschied schnell auf Foulelfmeter. Der Gefoulte trat selber an und verwandelte sicher in seiner Lieblingsecke unten links.

England "übernimmt"

Jetzt waren die "Three Lions" endgültig im Spiel - und mit deutlich mehr Spielfreude als in den fünf Partien mit englischer Beteiligung bei der dieser EM zuvor. Beweis: Kobbi Mainoo nahm in der Vorwärtsbewegung der Engländer das Tempo aus der Partie und stellte den Fuß auf den Ball. Phil Foden lief derweil halbrechts in Position, bekam von Mainoo den Ball mit höchster Präzision in den Fuß gespielt. Kurzes Dribbling, dann der Abschluss mit der Picke. Dumfries kratzte den Ball von der Linie und machte in dieser Situation sein Elfmeter-Foul wieder wett.

Zwei Aluminiumtreffer

Die Niederlande bei denen der bis dahin unauffällige Memphis Depay mit einer Adduktorenverletzung von Platz musste, brauchten eine Weile, um sich die nächste Torchance zu erarbeiten. Und wieder war Dumfries im Mittelpunkt: Eine Ecke von rechts nahm er mit dem Kopf ab, traf aber nur die Latte (29.).

Ähnliches im Gegenzug auf der Gegenseite: Foden schnibbelte den Ball aus 18 Metern aus halbrechter Position aufs Tor: Außenpfosten!

England dominierte die Partie bis zur Pause, erarbeitete sich 65 % Ballbesitz und zeigte Topwerte in der Passquote (91 %) und gewann zwei Drittel der Zweikämpfe.

Weghorst diesmal ohne Effekt

Das "Spielbild" änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht wesentlich. Zwar machte es die Hereinnahme von Stürmer Wout Weghorst den Engländern schwerer, sich bis zum gegnerischen Strafraum durchzuspielen. Die Überlegenheit des Teams von Gareth Southgate hatte aber weiter Bestand.

Doch offensiv kam von den Niederlanden so gut wie nichts mehr. Zunehmend liefen Spieler und Pässe bei der "Elftal" ins Leere. Allerdings hatte England Glück, dass nach einem scharfen Freistoß aus dem rechten Halbfeld der Ball nach dem Zweikampf von Nathan Ake und Kyle Walker genau auf Pickford flog und nicht im Tor einschlug.

Niederlande spät aktiv

Das Team um Kapitän Virgil van Dijk legte Mitte des zweiten Spielabschnitts wieder die berühmte "Schippe" nach. Nach einem Zuspiel von dem bis dahin völlig unauffälligen Gakpo wollte erneut Xavi volley abnehmen, erwischte den Ball aber nicht richtig. Dafür "traf" Bukayo Saka für England, Walker stand aber vor dem Tor im Abseits.

Die Partie war nun in den letzten zehn Minuten komplett offen. Dann aber wurde der eingewechselte Ollie Watkins perfekt rechts im Strafraum von Cole Palmer bedient - Watkins drehte sich und zog unwiderstehlich mit rechts in den langen Winkel ab. England jubelte.

Finale in Sonntag gegen Spanien, live im Ersten

Die "Three Lions" treffen im Finale also auf Spanien, das am Dienstag Frankreich bezwungen hatte. Das Endspiel wird um 21 Uhr angepfiffen, das Erste und die Sportschau übertragen das Spiel im TV, im Audiostream und im Liveticker.