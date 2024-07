Halbfinale England gegen Niederlande Die Gründe für Zwayers Elfmeter-Entscheidung Stand: 10.07.2024 23:18 Uhr

TV-Experte Gary Neville nannte den Elfmeter für England gegen die Niederlande "eine Schande". Schiedsrichter Felix Zwayer gab ihn - die Gründe.

"Als Verteidiger finde ich: Dieser Elfmeter ist eine absolute Schande", sagte der englische TV-Experte Gary Neville bei ITV zur Elfmeter-Entscheidung von Zwayer.

Ungeschriebenes Gesetz gegen klare Gelbe Karte

Denzel Dumfries hatte versucht, den Schuss von Harry Kane zu blocken. Doch der Schuss gelang, Zwayer entschied auf Abstoß. An dieser Stelle greift eigentlich eine ungeschriebene Regel, dass bei gelungenen Schüssen nicht mehr auf Foul entschieden wird.

Die Szene schien beendet, als Zwayer von Video-Assistent Bastian Dankert noch an den Monitor gebeten wurde. Zu sehen war dort, dass Dumfries seine Sohle auf den Fuß von Kane hielt. "Den Schlappen drüber halten" wird das im Fußball landläufig genannt.

Ein "rücksichtsloses" Foul, das üblicherweise mit Gelb bestraft werden muss und das tat Zwayer - mit der logischen Folge Strafstoß. Das Wort "rücksichtslos" wurde auch in der Erklärung auf der Anzeigetafel im Dortmunder Westfalenstadion explizit genannt.

ARD-Experte Wagner: "... dann muss er hier Strafstoß geben"

Für Dankert war es im Videoraum in Leipzig offenbar Grund genug, einzugreifen. ARD-Schiedsrichterexperte und DFB-Lehrwart Lutz Wagner befürwortete die Entscheidung: "Dumfries trifft nicht den Ball, trifft stattdessen Kane. Der Ball ist noch im Spiel. Und wenn er diese Berührung als evident, als ausschlaggebend erachtet, muss er hier Strafstoß geben."

Zwayers Vergangenheit Thema vor dem Spiel

Die Ansetzung Zwayers wurde vor allem in englischen Medien diskutiert. Der englische Spieler Jude Bellingham hatte in seiner Zeit bei Borussia Dortmund indirekt Spielmanipulation unterstellt. "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was willst du erwarten?" hatte Bellingham im Dezember 2021 nach einer 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München gefragt. Zwayer wies die Vorwürfe zurück.

Zwayer spielte eine Rolle im Manipulations-Skandal 2004 um Robert Hoyzer. Zwayer war Hoyzers Assistent und soll 300 Euro angenommen haben. Manipulation konnte Zwayer allerdings nie nachgewiesen werden. Später trat er als einer der Kronzeugen gegen Hoyzer auf, der lebenslang gesperrt wurde. Erst Jahre später wurde das Urteil öffentlich, wonach der DFB im Jahr 2006 auch Zwayer für sechs Monate gesperrt hatte.

Zwayer sagte später im ZDF, er habe das Urteil "akzeptiert, weil ich damals keine Chance sah, die Vorwürfe zu widerlegen". Zu einem Handschlag mit Bellingham nach Schlusspfiff kam es nicht.