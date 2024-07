EM 2024 EM 2024: Riesiges Fußballtor aus Berliner Fanzone steht weiter zum Verkauf Stand: 11.07.2024 10:16 Uhr

Das riesige Fußballtor, das als Dekoration in der Fanzone der Fußball-Europameisterschaft am Brandenburger Tor steht, wird weiter zum Verkauf angeboten. Nachdem die Anzeige des Stahlbauunternehemens FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Mittwochabend vom Kleinanzeigen-Portal gelöscht wurde, könne das Angebot nun wieder online gehen, teilte die Firma am Donnerstag mit. FSE hatte das Tor errichtet.

180.000 Euro VB

Das Tor ist 23 Meter hoch, 64 Meter breit und hat nach Angaben der Wittenberger Firma ein Gewicht von rund 40 Tonnen. Der Preis sei Verhandlungssache, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.



Bis Mittwochabend wurde es für 180.000 Euro bei "Kleinanzeigen" angeboten. Danach wurde die Anzeige von der Plattform gelöscht mit dem Hinweis, dass sie entweder Grundsatzverletzungen beinhalte oder von einem anderen Nutzer gemeldet worden sei.

Debatte um Tor-Verkauf

Am Donnerstag sagte das Unternehmen auf Anfrage, es habe nun die Erlaubnis von der entsprechenden Plattform erhalten, das Tor weiterhin zu inserieren - allerdings unter einem offiziellen Unternehmens-Account. Zuvor hatte ein Mitarbeiter der Stahlbaufirma das Tor mit einem Privatkonto zum Verkauf geboten.



Eine Debatte um den Verkauf gibt es dennoch: Dem rbb24 Inforadio sagte Moritz van Dülmen, der als Geschäftsführer von "Kulturprojekte" zuständig für die Fanzone ist, tags zuvor, das Tor sei nicht zu verkaufen, und begründete dies mit Urheberrechten.



Der Mitarbeiter des Wittenberger Unternehmens betonte hingegen, man habe Rücksprache mit einem Anwalt gehalten. Diesem zufolge gehe der Verkauf in Ordnung.



Nach einem denkbaren Abnehmer gefragt, brachte der Mitarbeiter Fußballvereine ins Spiel. Sofern diese über ein größeres Stadion verfügten, könnten sie das Tor-Gebilde als Wahrzeichen vor die Arena platzieren, so der Mitarbeiter.

