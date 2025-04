Basketball-Bundesliga Alba wahrt durch deutlichen Sieg gegen Weißenfels Play-off-Chance Stand: 30.04.2025 20:56 Uhr

Alba Berlin hat sein vorletztes Spiel in der Punkterunde der Basketball-Bundesliga gewonnen. Das Team aus der Hauptstadt siegte am Mittwoch zu Hause vor 8.245 Zuschauern gegen den Syntainics MBC deutlich mit 90:62 (49:24). Der Beste Berliner Werfer waren Malte Delow mit 16 und Martin Hermannsson mit zwölf Punkten.



Die Gastgeber übernahmen in der Partie von Beginn an die Führung ließen den MBC gar nicht erst zur Entfaltung kommen. Sie suchten oft erfolgreich den Weg zum Korb. Die Gäste hatten große Probleme, ihren Wurfrhythmus zu finden.



Damit Alba hat einen Playin-Platz sicher, ein Playoff-Platz ist auch noch möglich. Nach der Hauptrunde ermitteln die zehn besten Mannschaften den deutschen Meister. In einem vorgeschalteten Play-in-Format spielen die Plätze 7-10 in drei Spielen die letzten beiden Teilnehmer der Playoffs aus.

Alba gewinnt den direkten Vergleich

Alba verteidigte aufmerksam und kam so immer wieder zu Ballgewinnen. Der MBC fand nur selten Mittel, die Defensive der Gastgeber zu brechen. Obwohl sich auch die Berliner einige Ballverluste und Fehler erlaubten, konnten sie den Vorsprung weiter ausbauen. Zeitweise zogen sie im zweiten Viertel auf 26 Punkte davon (45:19).



Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Alba die Partie. Die Gäste aus Weißenfels trafen jetzt zwar besser, aber die Berliner trafen ebenso weiter, so dass die Gäste kaum herankamen. Da Alba das Hinspiel nur mit 18 Punkten verlor, entschieden die Berliner zudem den direkten Vergleich für sich.

Sendung: rbb24, 30.04.2025, 21:45 Uhr