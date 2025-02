liveblog Winter-Transferfenster geschlossen Transfer-Blog - Tel wechselt nach Tottenham, Frankfurt holt Batshuayi Stand: 04.02.2025 07:08 Uhr

Mathys Tel hat Bayern München doch noch verlassen. Eintracht Frankfurt reagiert auf die Marmoush-Lücke im Sturm und holt Michy Batshuayi von Galatasaray Istanbul - alle Infos im Transfer-Blog.

3. Februar

Tottenham und Bayern einigen sich wegen Tel

In den letzten Tagen der Winter-Transferperiode war Mathys Tel der Spieler, der für die meisten Geschichten gesorgt hat. Erst wollte er weg, aber nicht zu den Tottenham Hotspur. Dann konnte er sich doch einen Verbleib, stand am Wochenende gegen Kiel (4:3) aber nicht im Kader und sprach doch mit anderen Vereinen - unter anderem mit Manchester United und Eintracht Frankfurt gab es aber auch keine Einigung.

Am Montag machte sich Tel dann aber doch noch auf den Weg nach London - und zwar nach Tottenham. Und dort bleibt er auch, die Engländer leihen den jungen Franzosen bis Saisonende aus. Der Deal war erst in der Nacht perfekt, weil die "Spurs" auf dem letzten Drücker noch um eine Kaufoption pokerten - und sie bekamen sie. Laut Medienberichten liegt die bei 55 oder 60 Millionen Euro.

Frankfurt holt Batshuayi zurück in die Bundesliga

Eintracht Frankfurt ist bei seiner Stürmersuche in der Türkei fündig geworden. Michy Batshuayi wechselt mit sofortiger Wirkung von Galatasaray Istanbul nach Frankfurt. Der belgische Nationalspieler erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie die Hessen mitteilten.

Batshuayi war erst im vergangenen Sommer vom Stadtrivalen Fenerbahce zu Galatasaray gewechselt. Auch in der Bundesliga spielte der 31-Jährige schon: 2018 wurde er vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen und erzielte in der Rückrunde neun Tore in 14 Spielen.

Leihe mit Option: BVB holt Chukwuemeka von Chelsea

Borussia Dortmund leiht Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea aus. Der englische U20-Nationalspieler bleibt zunächst bis zum Sommer 2025. Danach hat der BVB eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

"Carney ist ein extrem talentierter Box-to-Box-Spieler, der schon in jungen Jahren in der Premier League für Furore gesorgt hat", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Schon am Dienstag soll er mit der Mannschaft trainieren und könnte am Samstag gegen den VfB Stuttgart im Kader stehen.

Schalke gelingt Verpflichtung eines Bundesliga-Spielers

Mittelfeldspieler Aymen Barkok wechselt von 1. FSV Mainz 05 zum FC Schalke 04. Wie der Zweitligist mitteilte, bekommt der 26 Jahre alte marokkanische Nationalspieler einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Mit Aymen verpflichten wir einen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel auf unterschiedlichen Positionen neue Impulse verleihen kann" , sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball, laut Vereinsmitteilung. "Er bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Bundesliga-Spielen mit und wird sich zügig hier auf Schalke eingewöhnen."

Lyon lässt sicher geglaubten Cherki-Transfer platzen

Dortmund und der 21-jährige Offensivspieler Rayan Cherki waren sich über einen Wechsel schon einig, doch kurz vor Ende des Transferfensters erteilte Olympique Lyon dem BVB eine Absage. Der US-amerikanische Eigentümer John Textor erklärte im "Sky"-Interview: "Das Angebot wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt." "Kicker"-Informationen zufolge lag Dortmunds Angebot bei 22,5 Millionen Euro - bei dem Betrag also, auf den sich Cherki und Textor als Ausstiegsklausel geeinigt haben sollen.

Dafür hat der BVB seine Suche nach einem Linksverteidiger erfolgreich abgeschlossen und Daniel Svensson vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland geholt. Der 22-jährige Schwede, der im vergangenen Herbst sein Länderspiel-Debüt feiern durfte, wird vorerst bis Ende des Jahres ausgeliehen. Ebenso kam der 21-jährige Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea per Leihe für das defensive Mittelfeld.

Außerdem verpflichte Dortmund den Torhüter Diant Ramaj. Der 23-Jährige kommt von Ajax Amsterdam und erhält beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Auflaufen wird er für Dortmund aber zunächst nicht: Der Klub verlieh Ramaj mit sofortiger Wirkung bis Saisonende an den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen.

Stuttgart verliert Stamm- Innenverteidiger an Stade Rennes

Der VfB Stuttgart hat kurz vor Ende des Transferfensters seinen Stamm-Innenverteidiger Anthony Rouault ziehen lassen. Der 23-Jährige wechselt vom Bundesligisten zum französischen Club Stade Rennes und soll dem VfB eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro einbringen.

Als Ersatz kommen die beiden Innenverteidiger Luca Jaquez aus Luzern und der deutsche U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg.

Werder leiht André Silva von Leipzig aus

Werder Bremen hat am letzten Tag der Wechselfrist noch einen Transfercoup gelandet und den Stürmer André Silva bis zum Saisonende von RB Leipzig ausgeliehen. "Für Andre ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen", sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer.

Der 29 Jahre alte Portugiese spielte in seiner Karriere schon für den FC Porto, AC Mailand oder FC Sevilla und schoss 2020/21 in nur einer Saison 28 Bundesliga-Tore für Eintracht Frankfurt. Bei RB Leipzig erreichte er dieses Niveau aber nie. Medienberichten zufolge erhält Silva in den kommenden Monaten einen Teil seines hohen Gehalts weiter aus Leipzig. Eine Kaufoption für den 53-maligen Nationalspieler Portugals haben die Bremer nicht.

Yorbe Vertessen wechselt von Union zu RB Salzburg

Der 24-jährige Belgier Yorbe Vertessen wechselt vom Bundesligisten Union Berlin zu RB Salzburg. Er erhält einen Vertrag bis 2029. Das gab der österreichische Verein am Montagabend bekannt.

1. FC Köln verstärkt sich im Sturm

Zweitligist 1. FC Köln hat sich mit Imad Rondic verstärkt. Der Angreifer kommt vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz.Der 25 Jahre alte Bosnier war am Sonntag zum Medizincheck in Köln eingetroffen und wurde am Montag (3.2.2025) offiziell vorgestellt. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa 1,3 Millionen Euro liegen.

Nürnbergs Tzimas wechselt in die Premier League

Der 1. FC Nürnberg hat Stürmertalent Stefanos Tzimas, 19, an den Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion verkauft. Zuvor hatte Nürnberg für den bislang nur ausgeliehenen Tzimas eine Kaufoption in Höhe von angeblich 18 Millionen Euro gezogen. Brighton soll Medienberichten zufolge nun knapp 25 Millionen Euro an Nürnberg zahlen. Immerhin: Bis Saisonende wird Tzimas, der bislang zehn Tore in der 2. Fußball-Bundesliga erzielt hat, weiter für den "Club" auflaufen - nur eben wieder als Leihspieler.

Zwei Neue für den HSV

Der Hamburger SV hat sich für den Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch einmal verstärkt: Mit Flügelstürmer Alexander Rössing-Lelesiit, 18, vom norwegischen Erstligisten Lilleström SK und Defensiv-Allrounder Aboubaka Soumahoro, 19, vom französischen Zweitligisten Paris FC erhält Trainer Merlin Polzin zwei neue Spieler.

Leihe plus Kaufoption - neuer Verteidiger für Leipzig

RB Leipzig hat am letzten Tag des Transferfensters einen Neuzugang präsentiert: Von Aston Villa kommt Kosta Nedeljkovic auf Leihbasis bis Saisonende. Zudem hat sich Leipzig eine Kaufoption für den Rechtsverteidiger Nedeljkovic, 19, gesichert. "Kosta verfügt über eine Menge Potential, bei uns bekommt er die Möglichkeit, es zu entfalten" , sagt Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer laut einer Vereinsmitteilung.

2. Februar

Rashford wechselt zu Aston Villa

Bei Manchester United hatte Marcus Rashford unter Trainer Ruben Amorim schlechte Chancen. Nun hat er einen neuen Klub gefunden - zumindest vorübergehend: Aston Villa hat Rashford für den Rest der Saison ausgeliehen. "Ich möchte einfach nur Fußball spielen und freue mich darauf, damit anzufangen", sagte Rashford laut einer Mitteilung von Aston Villa. Dort könnte er den nach Saudi-Arabien abgewanderten Jhon Duran ersetzen.

Silva auf dem Weg nach Bremen

Nachdem André Silva auch in dieser Saison keine tragende Rolle bei RB Leipzig spielen kann, wird der Stürmer den Rest der Rückrunde wohl bei einem anderen Bundesligisten verbringen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Portugiese zeitnah den Medizincheck bei Werder Bremen absolvieren und danach auf Leihbasis an die Weser wechseln. Eine Kaufoption soll es nicht geben, in dieser Saison kommt Silva in der Bundesliga bisher auf ein Tor und zwei Vorlagen in acht Einsätzen.

BVB mit erneutem Interesse an Cherki

Borussia Dortmund ist bei der Suche nach Neuverpflichtungen wieder auf Rayan Cherki gestoßen. Entsprechende Berichte des Senders "Sky" sind nach Informationen der Sportschau richtig.

Rayan Cherki von Olmypique Lyon

Der 22 Jahre alte französische Offensivspieler sollte schon mal bei den Westfalen landen, ein Wechsel scheiterte aber am Veto seines Klubs Olympique Lyon.

"Wir sind dran und werden versuchen, an den Themen weiter zu arbeiten", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag nach dem 2:1-Sieg im Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim.

Ebenfalls Interesse hat der BVB am 22 Jahre alten schwedischen Linksverteidiger Daniel Svensson, der beim FC Nordsjaelland unter Vertrag steht.

Union holt Ljubicic aus Linz

Der 1. FC Union Berlin hat den 22 Jahre alten Kroaten Marin Ljubičić für die Offensive verpflichtet. Der Junioren-Nationalspieler kommt vom Linzer ASK. Über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit machten die "Eisernen" wie üblich keine Angaben.

"Marin ist ein großes Talent in seiner Altersklasse und hat nicht nur beim LASK gezeigt, welche Qualitäten er vor dem Tor hat", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer bei den Unionern. In der Jugend spielte Ljubicic für Hajduk Split.

1. Februar

Tel-Verbleib in München zeichnet sich ab

Im großen Poker um einen möglichen Last-Minute-Transfer von Bayern-Sturmtalent Mathys Tel hat Mathys Tel offenbar noch keine Entscheidung getroffen - ein Verbleib zeichnet sich allerdings ab. "Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt" , sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 4:3 (2:0) der Münchner gegen Holstein Kiel.

"Ich habe es selten erlebt, dass sich so viele Vereine melden. Das war schon extrem." Man wolle mit dem Spieler noch mal in Ruhe sprechen. Aktuell sei man mit keinem anderen Verein im Gespräch. Tel zählte nicht zum Kader für die Partie, Freund begründete dies mit dem Wirbel der vergangenen Tage. Der 19 Jahre alte Stürmer solle sich nun seine Gedanken machen.

Auf die Frage, ob Tel möglicherweise in München bleibt, antwortete Freund: "Es ist absolut realistisch. Mathys ist dem Klub extrem verbunden." Es sei gut möglich, dass er auch am Dienstag noch Spieler von Bayern München sei. Das Winter-Transferfenster schließt am Montag. Zuletzt war Tel mit Tottenham Hotspur und Manchester United in Verindung gebracht worden.

Bochum leiht griechischen Stürmer Masouras

Der VfL Bochum hat den griechischen Fußball-Nationalspieler Georgios Masouras verpflichtet. Der Bundesligist leiht den 31 Jahre alten Stürmer bis zum Ende dieser Saison von Olympiakos Piräus aus. Masouras schaute sich die 0:1-Niederlage des Revierklubs gegen den SC Freiburg bereits in Bochum an.

Hoffenheim holt Ex-Union-Torwart Busk

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat auf die Verletzung von Nationaltorhüter Oliver Baumann reagiert. Der Klub aus Baden-Württemberg hat bis zum Ende der Saison den Dänen Jakob Busk verpflichtet. Der 31 Jahre alte Keeper kommt vom dänischen Erstligisten Sönderjyske nach Sinsheim. Busk stand von 2016 bis 2024 bei Union Berlin unter Vertrag und machte für die "Eisernen" 56 Zweitligaspiele.

Transferkarussell bei Aston Villa - Duran weg, Rashford soll kommen

Der saudische Klub Al-Nassr hat Jhon Duran von Aston Villa verpflichtet - für rund 77 Millionen Euro. Der Kolumbianer ist damit der Grund, warum der Transfer von Leverkusens Victor Boniface nach Saudi-Arabien nicht zustande kam. Kurios: Al-Nassr soll außerdem ein Angebot über 95 Millionen Euro für Kaoru Mitoma abgegeben haben. Das hat Hürzeler-Klub Brighton aber abgelehnt. Aston Villa soll in Marcus Rashford bereits einen Nachfolger für Duran gefunden haben. Der Stürmer von Manchester United soll auf Leihbasis nach Birmingham kommen - ein Transfer nach Dortmund wäre damit vom Tisch.

31. Januar

Freiburg holt Beste zurück in die Bundesliga

Im vergangenen Sommer hat Jan-Niklas Beste den 1. FC Heidenheim und damit die Bundesliga verlassen. Doch bei Benfica Lissabon machte er zwar 22 Pflichtspiele (2 Tore, 2 Vorlagen), aber Stammspieler wurde er nicht. Nun ist Beste zurück in Deutschland. Er spielt ab sofort für den SC Freiburg. Beste sagt: "Ich habe sehr große Lust auf die Bundesliga und in den Gesprächen mit dem Sport-Club hat die Chemie gestimmt."

Leverkusen holt Hummels-Kollege Hermoso

Bayer Leverkusen hat auf den Kreuzbandriss von Verteidiger Jeanuel Belocian reagiert und Mario Hermoso verpflichtet. Der Abwehrspieler von AS Rom und damit bisherige Mitspieler von Mats Hummels wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zur "Werkself". "Er ist ein international erfahrener Profi und spielt neben der Position des Innenverteidigers auch die des linken Außenverteidigers mit großer Routine und Abgeklärtheit" , sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

30. Januar

Leipzig verpflichtet Xavi Simons fest

RB Leipzig hat den europaweit umworbenen Xavi Simons fest verpflichtet. Der niederländische Fußball-Nationalspieler wechselt für eine kolportierte Basis-Ablöse von 50 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum Bundesligisten wechseln. Simons soll einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Dagegen verlässt Eljif Elmas die Leipziger wie erwartet in Richtung Italien. Wie der Klub bestätigte, wird der Nordmazedonier bis Saisonende an den FC Turin verliehen.

Tel vor Absprung nach Tottenham

Mathys Tels Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wird offenbar immer konkreter. Medien berichteten am Donnerstag, der Bundesliga-Spitzenreiter und der englische Erstligist Tottenham Hotspur sollen eine mündliche Einigung über einen Transfer des 19-Jährigen erzielt haben. Demnach wollen die Engländer rund 60 Millionen Euro für Tel bezahlen, der damit zum Rekordeinkauf des Klubs aufsteigen würde. Tel würde damit Teamkollege von Timo Werner.

Neymar zurück beim FC Santos

Nach tagelangen Spekulationen ist es nun fix: Neymar, Brasiliens ehemaliger Superstar, ist zurück bei seinem Jugendverein FC Santos. Das teilte der 32-Jährige am Donnerstag in einem Video in den Sozialen Medien mit. In der Nacht zu Dienstag war bereits Neymars Vertrag bei Al-Hilal aufgelöst worden, in 17 Monaten hatte der Brasilianer lediglich sieben Spiele für den saudi-arabischen Klub absolviert. "Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben" , sagte Neymar in seinem Video: "Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückgehen." Angaben zur Länge des neuen Arbeitspapiers wurden nicht gemacht. "Deine Heimat erwartet dich. Dein Volk wartet auf dich" , schrieb Santos bei X.

Nach Freiburg: Jan-Niklas Beste offenbar bald zurück in der Bundesliga

Die Rückkehr von Jan-Niklas Beste in die Fußball-Bundesliga steht offenbar kurz bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten verlässt der Flügelspieler Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon und schließt sich dem SC Freiburg bis 2029 an. Die Ablösesumme soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Augsburg zieht Kaufoption für Matsima

Der FC Augsburg hat die im Leihvertrag mit dem französischen Erstligisten AS Monaco vereinbarte Kaufoption für Chrislain Matsima gezogen und den 22 Jahre alten Innenverteidiger damit bis 2029 an sich gebunden. Dies teilte der FCA am Donnerstag, fünf Tage nach Matsimas erstem Treffer für die Augsburger im Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) mit. Matsima, der erst kurz vor Ende des Transferfensters im Sommer nach Augsburg gekommen war, habe sich "in kurzer Zeit als wichtige Stütze in der Defensive im FCA-Team etabliert" , heißt es in der Mitteilung der Augsburger.

St. Pauli leiht Verteidiger Van der Heyden aus

Der FC St. Pauli bleibt weiter aktiv auf dem Winter-Transfermarkt: Der Klub hat den belgischen Innenverteidiger Siebe Van der Heyden auf Leihbasis bis zum Saisonende von RCD Mallorca verpflichtet.

Zuvor hatte St. Pauli bereits US-Nationalspieler James Sands vom New York City FC und Noah Weißhaupt vom SC Freiburg ausgeliehen sowie Stürmer Abdoulie Ceesay vom estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond verpflichtet.

29. Januar

Boniface bleibt in Leverkusen

Victor Boniface wechselt nun doch nicht nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. Das bestätigt Bayer-Trainer Xabi Alonso am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach dem Champions-League-Sieg gegen Sparta Prag. Dafür wechselt offenbar Jhon Duran von Aston Villa zum Klub von Cristiano Ronaldo. "Er trainiert morgen wieder. Meine Information ist, dass er bei uns bleibt. Ich bin damit glücklich" , sagte Alonso.

Bayer leiht Buendia aus

Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Emiliano Buendia bekanntgegeben, der deutsche Doublesieger leiht den Mittelfeldspieler bis Saisonende von Premier-League-Klub Aston Villa aus. "Er hat sich in der anspruchsvollen Premier League in mehr als 100 Spielen bewährt und bringt viel Erfahrung mit, um uns sofort bei der Erreichung unserer Ziele weiterzuhelfen" , sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Tel vor Abschied beim FC Bayern

Bayern Münchens Sturm-Talent Mathys Tel steht nach Medienberichten vor einem Wechsel zu einem anderen Verein. Der 19-jährige Franzose will nach Informationen des TV-Senders "Sky" und des Transferexperten Fabrizio Romano den deutschen Fußball-Rekordmeister noch in diesem Winter verlassen. Unter anderem soll der FC Chelsea an einem Transfer des jungen Stürmers interessiert sein. Tel kam in dieser Bundesligasaison beim FC Bayern nur zu acht Einsätzen. Tel hatte im März des vergangenen Jahres seinen bis 2027 datierten Vertrag bei den Bayern bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

28. Januar

Leverkusens Stürmer Boniface vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Es hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet, jetzt steht der Transfer offenbar kurz vor dem Abschluss: Victor Boniface soll Bayer 04 Leverkusen noch im Januar verlassen und nach Saudi-Arabien wechseln. Beim Al-Nassr FC würde der Nigerianer Teamkollege von Cristiano Ronaldo werden. Laut "Sky" hat Boniface bereits erfolgreich den Medizincheck absolviert. Die Ablöseseumme soll rund 60 Millionen Euro betragen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Bereits am Montag (27.01.25) hatte Transferexperte Fabrizio Romano über das Al-Nassr-Interesse berichtet.

Dortmund holt Özcan aus Wolfsburg zurück

Borussia Dortmund holt Mittelfeldspieler Salih Özcan vom VfL Wolfsburg zurück. Damit endet das Leihgeschäft vorzeitig. Mit der Rückholaktion reagiert der BVB auf die Knieverletzung von Felix Nmecha.

Der türkische Nationalspieler Özcan war im vergangenen Sommer nach Wolfsburg gewechselt. Nmecha hatte sich beim 2:2 gegen Werder Bremen am Samstag verletzt. Laut Medienberichten handelt es sich um eine Bänderverletzung.

Berisha-Rückkehr von Hoffenheim nach Augsburg perfekt

Die Rückkehr von Stürmer Mergim Berisha zum FC Augsburg ist perfekt. Der 26-Jährige wird von der TSG 1899 Hoffenheim bis zum Saisonende an den Bundesliga-Konkurrenten ausgeliehen. Nach Medienangaben hat der FCA eine Kaufoption auf den zweimaligen deutschen Nationalspieler. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2027.

In Hoffenheim wurde Berisha, für den die Kraichgauer im Sommer 2023 eine Ablöse von 14 Millionen Euro bezahlt hatten, erst durch einen Kreuzbandriss ausgebremst. Danach überwarf er sich mit Trainer Pellegrino Matarazzo und kam zuletzt auch bei dessen Nachfolger Christian Ilzer kaum zum Zug.

Leverkusen holt offenbar Hermoso von der AS Rom

Der spanische Innenverteidiger Mario Hermoso wechselt laut Medienberichten zu Bayer Leverkusen. Laut "Corriere dello Sport" verlässt der 29-Jährige den italienischen Erstligisten AS Rom und verständigte sich mit Leverkusen auf einen Leihvertrag bis Juni. Dort soll der bisherige Teamkollege von Mats Hummels als Ersatz für den verletzten Jeanuel Belocian fungieren. Hermoso war seit 2022 bei den "Giallorossi" unter Vertrag.

Mainz verpflichtet Arnaud Nordin

Der 1. FSV Mainz 05 hat Arnaud Nordin vom französischen Erstligisten Montpellier HSC verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Über die Ablöse wurde keine Angabe gemacht. "Arnaud ist beidfüßig, dribbelstark, verfügt über eine hohe Antrittsschnelligkeit und kann auf allen offensiven Positionen spielen" , sagte Sportdirektor Niko Bungert, "er hat in knapp 200 Ligue-1-Spielen seine Qualität unter Beweis gestellt und wird uns direkt helfen können."

FC St. Pauli leiht Maurides nach Ungarn aus

Stürmer Maurides wechselt vom FC St. Pauli nach Ungarn. Der 30-Jährige schließt sich leihweise bis Saisonende dem Erstligisten Debreceni VSC an, um Spielpraxis zu sammeln. In der laufenden Saison kam der Brasilianer bei den "Kiezkickern" nur einmal zu einem Kurzeinsatz. Maurides war Anfang 2023 vom polnischen Erstligisten Radomiak Radom zum FC St. Pauli gewechselt und hat noch einen Vertrag bis 2026.

Joshua Quarshie wechselt von der Fortuna zu Greuther Fürth

Die TSG Hoffenheim hat die Leihe von Joshua Quarshie zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf vorzeitig beendet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wird nun mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der laufenden Spielzeit an die SpVgg Greuther Fürth verliehen.

"Joshua hat in Düsseldorf leider nicht die Spielzeit erhalten, die wir uns von der Leihe erhofft haben" , sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Moritz Heyer vom HSV zur Fortuna

Fortuna Düsseldorf hat Abwehrspieler Moritz Heyer verpflichtet. Der 29 Jahre alte Verteidiger wechselt ablösefrei zur Fortuna, nachdem er seinen Vertrag beim Hamburger SV zuvor aufgelöst hatte. Die Vertragsdauer ist zunächst nicht bekannt. Heyer war insgesamt viereinhalb Jahre für den HSV aktiv. Zuvor spielte er für den VfL Osnabrück, den Halleschen FC und die Sportfreunde Lotte. Insgesamt kommt er auf 145 Zweitliga- sowie 103 Drittliga-Einsätze.

Balotelli in Genua vor dem Absprung

Der ehemalige italienische Nationalspieler Mario Balotelli steht beim Erstligisten FC Genua nach nur drei Monaten schon wieder vor dem Absprung. "Wir suchen einen Klub für Mario" , sagte Sportdirektor Marco Ottolini der "Gazzetta dello Sport". Der 34 Jahre alte Balotelli war erst Ende Oktober nach Genua gewechselt, nach seinem Engagement beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor war der Stürmer vertragslos. In Genua, seiner ersten Italien-Station seit der Saison 2019/20 in Brescia, kam er jedoch nur zur sechs Kurzeinsätzen und blieb ohne Tor.

Neymar löst Vertrag bei Al-Hilal auf

Stürmerstar Neymar und der saudi-arabische Klub Al-Hilal haben ihre Zusammenarbeit endgültig beendet. Der Vertrag des bald 33 Jahre alten Brasilianers wurde "einvernehmlich" aufgelöst, wie der Verein mitteilte. Eine Rückkehr des einstigen Weltstars in seine Heimat wird damit immer wahrscheinlicher. Der FC Santos, für den Neymar bereits bis 2013 spielte, soll Interesse an einer Rückkehr des 128-maligen brasilianischen Nationalspielers haben, der Medienberichten zufolge selbst auch nicht abgeneigt ist.

Eigentlich stand Neymar bei Al-Hilal noch bis zum Sommer unter Vertrag, allerdings spielte er schon länger keine Rolle mehr im Team von Trainer Jorge Jesus. Der trickreiche Angreifer, dem Kritiker einen Hang zu unnötigen Kunsteinlagen und Provokationen vorwerfen, spielte seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im August 2023 nur siebenmal für den Klub und erzielte ein Tor. Neymar war für 90 Millionen Euro Ablöse von Paris Saint-Germain in die saudi-arabische Liga gewechselt.

27. Januar

Saudi-Interesse an Boniface, Buendia soll Terrier ersetzen

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der saudi-arabische Klub Al-Nassr FC an einer Verpflichtung von Victor Boniface von Bayer Leverkusen interessiert. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sei der Verein von Superstar Cristiano Ronaldo bereits mit dem Spieler und seinem aktuellen Klub im Gespräch. Laut "Sky" würde Leverkusen allerdings eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro fordern.

Bayer beschäftigt sich derweil vor allem mit der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Martin Terrier (Riss der Achillessehne). Angeblich soll der deutsche Doublesieger vor einer Verpflichtung von Emiliano Buendia stehen, der von Aston Villa samt Kaufoption ausgeliehen werden soll.

FC Bayern verpflichtet U21- Nationalspieler Urbig

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Torwarttalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln offiziell bekannt gegeben, laut Medienberichtet zahlt der Rekordmeister sieben Millionen Euro an den Zweitliga-Zweiten, zusätzliche Boni könnten die Ablösesumme auf bis zu zehn Millionen Euro steigen lassen. "Jonas ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt" , sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.

U21-Nationaltorhüter Jonas Urbig

26. Januar

Gladbach verpflichtet Verteidiger Diks

Borussia Mönchengladbach hat Defensivspieler Kevin Diks unter Vertrag genommen. Wie die Fohlen mitteilten, kommt der 28-Jährige im Sommer ablösefrei vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen, sein neuer Kontrakt bei der Borussia läuft bis Juni 2030. In der laufenden Saison absolvierte der gebürtige Niederländer Diks, der Mitte November sein Debüt in der indonesischen Nationalmannschaft gefeiert hatte, bereits 32 Pflichtspiele für Kopenhagen

25. Januar

BVB-Sportdirektor Kehl erteilt Adeyemi-Transfer vorerst eine Absage

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat Meldungen über eine angeblich bevorstehende Einigung über einen Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi zum italienischen Erstligisten SSC Neapel als "absolut falsch" bezeichnet. "Das stimmt nicht und führt dazu, dass ich mehr Telefonate am Tag führen muss, weil mir neue Spieler angeboten werden. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen", sagte Kehl dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen. "Wir planen in der aktuellen Situation so weiter."

Zuletzt gab es Meldungen aus Italien, dass beide Klubs kurz vor einer Einigung stünden. Demnach stehe eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum. "Sky" hatte berichtet, dass der BVB dem Verkauf des 23 Jahre alten Linksaußen offen gegenüberstehe.

24. Januar

Frankfurt investiert ein Drittel der Marmoush-Ablöse

Wie Eintracht Frankfurt am Freitag (24.01.25) bestätigt, kommt Elye Wahi von Olympique Marseille. Der Stürmer kommt als Nachfolger von Omar Marmoush. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll bei etwa 25 Millionen Euro liegen - von Manchester City hatten die Frankfurter 75 Millionen Euro kassiert.

Kolo Muani auf Leihbasis von PSG zu Juventus

Nach eineinhalb Jahren bei Paris Saint-Germain zieht es den früheren Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag. Der 27-malige französische Nationalspieler wird demnach bis zum Saisonende ausgeliehen.

Marmoush-Abgang zu City ist fix

Eine Überraschung ist es nicht mehr, für Eintracht Frankfurt dennoch sportlich ein herber Schlag: Torjäger Omar Marmoush zieht zu Manchester City weiter.

Das teilte die Eintracht am Donnerstag mit. "Omar ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten und hat dabei betont, dass es für ihn womöglich eine einmalige Chance ist, bei einem absoluten Topklub in der Premier League zu spielen", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

22. Januar

Adeyemi im Fokus von Neapel - 50 Mio. Euro Ablöse?

Der SSC Neapel ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Khvicha Kvaratskhelia möglicherweise in Dortmund fündig geworden. Wie "Sky" und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, soll dem BVB ein Angebot über mehr als 52 Millionen Euro vorliegen. Dem spanischen Portgal "Relevo" zufolge sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Ein Adeyemi-Transfer steht auch deshalb im Fokus, weil die Verhandlungen seitens Neapel mit Manchester United über einen Transfer von Alejandro Garnacho ins Stocken geraten sind.

Riemann verlässt Bochum

Der VfL Bochum schlägt nach fast zehn Jahren mit großem Krach am Ende das Kapitel Manuel Riemann zu. Der Torhüter, lange Leistungsträger und Fanliebling, zuletzt aber Ausgebooteter und Gegner im Rechtsstreit, und der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga haben das Vertragsverhältnis aufgelöst - "in beiderseitigem Einvernehmen", wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Der 36-Jährige, der 2015 an die Castroper Straße gekommen war, wechselt in die 2. Liga zum SC Paderborn. Der VfL schrieb in seiner Pressemitteilung von "stets emotionalen Jahren" und einem "Typ mit Ecken und Kanten". Zugleich bedauerte der Klub, dass der Abschied "anders verläuft, als es sich beide Seiten ursprünglich vorgestellt hatten".

Holstein Kiel verpflichtet kroatischen Innenverteidiger Nekic

Holstein Kiel hat mit Ivan Nekic einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 24-jährige Kroate wechselt aus seiner Heimat von NK Varazdin zur KSV und unterzeichnete einen Vertrag bis 2029. Über die Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben. Medienberichten zufolge soll Holstein eine Million Euro an NK Varazdin überweisen.

21. Januar

Tom Bischof wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern

Der 19 Jahre alte Tom Bischof wird ab der Saison 2025/26 für den FC Bayern München spielen. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers bei der TSG Hoffenheim ausläuft, muss der Rekordmeister keine Ablöse zahlen.

Wie die Bayern mitteilen, wird Bischof einen bis 2029 gültigen Vertrag erhalten. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, wird in der Mitteilung des FC Bayern mit folgenden Sätzen zitiert: "Tom Bischof ist eines der größten deutschen Talente, das auch international bereits Interesse auf sich zieht. (...) Tom passt als spielstarker Mittelfeldspieler optimal zu unserer Ausrichtung." Bischof, so Freund, "bringt alles mit, um sich auf höchstem Niveau zu etablieren".

Manchester City holt auch Reis

Kurz vor der Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush hat der englische Meister Manchester City den nächsten neuen Spieler präsentiert. Das Team von Pep Guardiola verpflichtete das Abwehrtalent Vitor Reis vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras Sao Paulo. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Englischen Medienberichten zufolge soll Manchester umgerechnet etwa 35 Millionen Euro nach Brasilien überweisen.

Am Montag hatte City bereits den Kauf des usbekischen Youngsters Abduqodir Xusanov von RC Lens bekannt gegeben. Er soll 40 Millionen Euro kosten.

Mainz holt Maloney aus Heidenheim

Der zweimalige US-Nationalspieler Lennard Maloney wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Heidenheim zum FSV Mainz 05. Bei den Rheinhessen erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. "Mainz 05 passt hervorragend zu mir, sowohl von der Spielweise als auch von der gesamtem Art" , wurde der 25-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. In Heidenheim war der Vize-Kapitän seit Anfang Dezember nicht mehr zum Zuge gekommen.

20. Januar

Neymar vor Rückkehr zum FC Santos

2013 hat er Brasilien und "seinen" FC Santos verlassen, nun soll er vor einer Rückkehr stehen. Der in Saudi-Arabien bei Al-Hilal ausgemusterte Neymar Jr. habe sich mit seinem Jugendklub (2003-2013) geeinigt. Die große Mediengruppe "Globo" berichtete darüber, ohne Details zu den Modalitäten des Wechsels zu nennen. In Saudi-Arabien soll der ehemalige Superstar 88 Mio. Dollar jährlich verdient haben, wurde nun aber aussortiert und spielt in den Planungen des Vereins keine Rolle mehr.

Lens mit einer Art "Jackpot"

Der französische Erstligist RC Lens steht kurz vor einem Rekordtransfer. Manchester City will für den 20 Jahre alten Innenverteidiger Abduqodir Xusanov rund 40 Millionen Euro plus Boni an die Franzosen überweisen. Der Clou: Der Usbeke kam erst vor etwa anderthalb Jahren in die Ligue 1 - und hat damals 450.000 Euro gekostet. Bis dahin hatte der Youngster bei FK Energetik Minsk in Belarus gespielt. Damit hätte sich das Investment in den Spieler innerhalb von 18 Monaten auf knapp das 90-fache gesteigert. Lois Openda war 2023 von Lens nach Leipzig gewechselt - ebenfalls für 40 Mio. Euro, aber ohne Boni.

18. Januar

Man United verleiht Antony offenbar an Betis Sevilla

Wie unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine mündliche Einigung zwischen Manchester United und Betis Sevilla über eine Leihe des Brasilianers Antony bis Saisonende. Im Sommer 2022 war der heute 24-Jährige für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach England gewechselt, hat aber nie überzeugen können und gilt bei vielen als einer der größten Fehleinkäufe der "Red Devils".

Insgesamt kommt Antony bislang in zweieinhalb Jahren in Manchester auf 96 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwölf Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete. Unter Ruben Amorim, der seit einigen Monaten Trainer ist, kommt der Rechtsaußen mit dem starken linken Fuß ebenfalls nur zu Kurzeinsätzen. Bei Betis Sevilla, aktuell Zwölfter in der spanischen Primera Division, soll er nun wieder die Stärke aus Ajax-Zeiten zurückerlangen.

17. Januar

Randal Kolo Muani vor dem Abflug nach Turin

Randal Kolo Muani beendet vorläufig sein enttäuschendes Gastspiel bei Paris Saint-Germain und wird für ein halbes Jahr an Juventus Turin ausgeliehen. Der französische Vize-Weltmeister, für die Rekordsumme von 95 Millionen Euro aus Frankfurt nach Paris gekommen, werde bereits am Samstag im Kader für das Spitzenspiel gegen Ex-Meister AC Mailand stehen, sollten bis dahin alle Unterlagen vorliegen, sagte Juve-Trainer Thiago Motta.

Randal Kolo Muani von Paris Saint Germain

Die Turiner besitzen keine Kaufoption für Kolo Muani, der im Sommer 2023 von der Eintracht zu PSG gewechselt war. Kolo Muani spielte in den vergangenen Monaten bei PSG-Trainer Luis Enrique keine Rolle mehr.

PSG bestätigt: Kvaratskhelia verlässt Napoli

Georgiens Fußballstar Khvicha Kvaratskhelia verlässt den SSC Neapel und wechselt zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Das gab PSG am Freitagabend bekannt. 24 Stunden zuvor hatte sich der 23-Jährige bereits in den sozialen Medien per Video von den Napoli-Fans verabschiedet. Kvaratskhelia war 2022 zu Napoli gekommen, feierte in seiner Premierensaison mit dem Klub gleich die erste italienische Meisterschaft seit 1990 und wurde als bester Spieler der Serie A ausgezeichnet. Im Raum stand zuletzt eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro.

Wolfsburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Skov Olsen

Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste des dänischen Nationalspielers Andreas Skov Olsen gesichert. Wie der Klub mitteilte, kommt der 25 Jahre alte Offensivspieler für die rechte Außenbahn mit sofortiger Wirkung vom belgischen Meister FC Brügge und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2029.

Haaland verlängert bei Man City - und zwar bis 2034

Erling Haaland hat seinen Vertrag mit Manchester City verlängert - und zwar um neuneinhalb Jahre bis 2034. Das teilte der Klub am Freitag mit. "Manchester City ist ein besonderer Verein mit fantastischen Menschen und großartigen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die das Beste aus jedem herausholt" , sagte Haaland der offiziellen Klubmitteilung zufolge.

Zahlt Man City 80 Millionen Euro für Marmoush?

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. City soll für Marmoush ein Ablöse-Paket von rund 80 Millionen Euro schnüren, das bereits mögliche Bonuszahlungen beinhaltet, heißt es in Medienberichten. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport.

Die Vereine haben den bevorstehenden Wechsel noch nicht bestätigt. Die Eintracht teilte stattdessen mit, dass es noch keine Einigung gebe.

16. Januar

Marmoush: Offenbar Einigung zwischen der Eintracht und ManCity

Die Hängepartie um den Wechsel von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu Manchester City scheint dem Ende zuzugehen. "The Athletic" und "RMC Sport" berichten von einer grundsätzlichen, aber vorerst mündlichen Einigung zwischen der Eintracht und dem Klub von Manager Pep Guardiola. Marmoush kommt in der laufenden Saison auf 15 Treffer und hat seit seinem Wechsel von Wolfsburg nach Frankfurt im Sommer 2023 in 67 Spielen 37 Tore erzielt. Es kursieren Gerüchte, denen zufolge Frankfurts Vorstand für seinen Spieler 80 Millionen Euro Ablöse haben will. Noch gestern sei City mit einem Angebot über 60 Mio. aber abgeblitzt.

Hauge verlässt Frankfurt endgültig

Offensivspieler Jens Petter Hauge verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt endgültig. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der Norweger fest zu seinem Jugendverein FK Bodo/Glimt. Der 25-Jährige war bereits seit Januar 2024 in seine Heimat ausgeliehen gewesen. Dort hatte er in der zurückliegenden Saison acht Tore zum Gewinn der norwegischen Meisterschaft beigetragen.

Holstein Kiel hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga seine Defensive verstärkt. Am Donnerstagabend verkündete der Aufsteiger die Verpflichtung des US-Nationalspielers John Tolkin. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom MLS-Team New York Red Bulls, über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

FC Bayern offenbar vor Verpflichtung von Urbig und Bischof

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München steht laut übereinstimmender Medienberichte vor der Verpflichtung von Torhüter Jonas Urbig und Mittelfeldspieler Tom Bischof (TSG Hoffenheim), doch Sportvorstand Max Eberl hält sich bedeckt. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es" , sagte Eberl nach dem 5:0 (3:0) gegen die TSG Hoffenheim. In der Winterpause wird es wohl ohnehin nichts mehr. "Wir haben einen quantitativ und qualitativ hervorragend besetzten Kader. Ich denke nicht, dass sich bis zum Ende der Transferfrist etwas tut" , sagte Eberl nach dem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde.'

"Richtig ist, dass es von mehreren europäischen Top-Klubs - und Bayern ist natürlich ein europäischer Top-Klub - Interessensbekundungen zu Jonas Urbig gibt. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen" , sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller.

Profivertrag für Gulasi bei Schalke 04

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat U19-Talent Ayman Gulasi mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Der offensive Mittelfeldspieler bringe "einen guten Antritt, spielerische Qualitäten und Torgefahr" mit, sagte S04-Kaderplaner Ben Manga. Der 18 Jahre alte Gulasi, der die türkische sowie australische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Sommer 2024 aus Australien in die Schalker "Knappenschmiede" gewechselt.

15. Januar

Kaiserslautern leiht Torwarttalent Simoni aus

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Aufsteiger SSV Ulm seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Der viermalige Meister leiht Torhüter Simon Simoni (20) vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus. Der albanische U21-Nationalspieler war vor zwei Jahren von Dinamo Tirana zur Eintracht gekommen und wurde im vergangenen Sommer an Drittligist FC Ingolstadt 04 verliehen. Nach der vorzeitigen Beendigung dieser Leihe kommt Simoni nun in die Pfalz.

"Wir haben immer betont, dass wir für die Konkurrenzsituation gerne noch einen weiteren Torhüter im Kader hätten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: "Mit Simon haben wir dafür die optimale Ergänzung gefunden."

14. Januar

BVB gibt Malen an Aston Villa ab

Borussia Dortmund gibt Offensivspieler Donyell Malen nach dreieinhalb Jahren an den englischen Premier-League-Klub Aston Villa ab. Den Wechsel gab der BVB unmittelbar vor Anpfiff des Bundesligaspiels bei Holstein Kiel am Dienstag bekannt, ohne Details zu nennen.

"Ich werde keine Zahlen kommentieren, wir haben am Ende versucht, ein gutes Ergebnis für Borussia Dortmund zu erzielen" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei "Sky", "aber auch für Donny, der den Wunsch geäußert hat. Am Ende sind beide Parteien glücklich."

Schalke verpflichtet Loris Karius

Schalke 04 hat die Verpflichtung von Loris Karius bestätigt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat der ehemalige Liverpool-Torwart einen Vertrag bis zum Saisonende beim Zweitligisten unterschrieben. Der 31-Jährige stand bis Sommer bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag - war seitdem aber vereinslos.

Den Weg frei gemacht hatte die Leihgabe von Schalke-Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wechselt zunächst für sechs Monate zum Ligarivalen. Bei Klassenerhalt der Niedersachsen greift eine Kaufpflicht. Hoffmanns Vertrag auf Schalke läuft bis zum 30. Juni 2028.

Okafor-Leihe nach Leipzig geplatzt

Die Leihe von Noah Okafor von der AC Mailand zu RB Leipzig ist geplatzt. Nach dpa-Informationen stellte sich beim Medizincheck heraus, dass der Stürmer nicht hundertprozentig fit ist und keine sofortige Hilfe wäre. Deshalb nahm Leipzig, das sich nicht zu dem Fall äußern wollte, Abstand von der Verpflichtung. Zuerst hatte "Sky" berichtet.

Okafor war am Montag in Leipzig gelandet, eine Vollzugsmeldung blieb aus. In Mailand hatte der 24-Jährige, der sich Mitte Dezember an der Wade verletzt hatte, bereits mit der Mannschaft trainiert. Okafor sollte nach Wolfsburgs Ridle Baku der zweite Winterneuzugang der Leipziger werden. Mit Milan hatte sich RB auf eine Leihe bis zum Saisonende geeinigt und eine Kaufoption über dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro ausgehandelt.

FC Bayern nicht an Nkunku interessiert

Der FC Bayern hat das Interesse an einem Tauschgeschäft mit dem FC Chelsea zurückgewiesen. Berichten zufolge wollte der Rekordmeister den ehemaligen Leipzier Christopher Nkunku an die Isar locken und im Gegenzug Mathys Thel an Chelsea abgeben. Christoph Freund, Bayerns Sportdirektor, erteilte derartigen Gedankenspielchen vor dem Spiel gegen Hoffenheim aber eine Absage.

Vielmehr plant der FC Bayern weiterhin mit Mathys Tel. Dieser sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns", hob Freund den 19-Jährigen hervor. "Das klare Ziel ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft und wir glauben auch daran, Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen."

Bochum beendet vorzeitig die Leihe von Baldé

Der VfL Bochum und Aliou Baldé gehen getrennte Wege. Der Bundesligist beendet mit sofortiger Wirkung die Leihe des 22 Jahre alten Offensivspielers, der erst im Sommer vom französischen Klub OGC Nizza gewechselt war. Dies teilte der Verein mit. In Nizza hat Baldé noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Ursprünglich war die Leihe für ein Jahr angelegt. Doch Baldé konnte sich in Bochum nicht durchsetzen und kam nur auf fünf Kurzeinsätze an den ersten sechs Spieltagen. Unter Trainer Dieter Hecking, der die Bochumer am zehnten Spieltag nach der Beurlaubung von Peter Zeidler übernahm, kam Baldé zu keinem Einsatz. Im Gegenteil: Hecking strich ihn unter anderem auch mal aus disziplinarischen Gründen aus dem Spieltagskader - der 22-Jährige war zu spät zum Training gekommen.

Wolfsburgs Zesiger per Leihe nach Augsburg

Der FC Augsburg hat sich für die restliche Saison mit dem Schweizer Nationalspieler Cédric Zesiger verstärkt. Wie beide Vereine bestätigten, kommt der 26 Jahre alte Verteidiger auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg, Augsburg sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Sommer.

Zesiger, der als Innen- und Linksverteidiger spielen kann, steht seit Sommer 2023 in Wolfsburg unter Vertrag. In dieser Saison stand er in acht Pflichtspielen auf dem Platz, verlor zuletzt aber seinen Stammplatz. Im Sommer war er Teil des Schweizer EM-Kaders, blieb jedoch ohne Einsatz

13. Januar

Malen vor Abschied beim BVB

Borussia Dortmund wird im Winter-Transferfenster den Kader umbauen: Offensivspieler Donyell Malen steht wohl unmittelbar vor dem Abschied zum englischen Premier-League-Klub Aston Villa. Laut Sky soll es bereits eine Transfereinigung zwischen den Klubs geben.

Der Fußball-Bundesligist teilte auf der Plattform X mit, dass der 25-jährige Niederländer nicht mit zum Auswärtsspiel am Dienstagabend nach Kiel reisen wird. Der Verein habe ihn für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.

FC Bayern verleiht Ibrahimović an Lazio

Das Fußball-Talent Arijon Ibrahimović verlässt den FC Bayern München. Der 19-Jährige wird vom deutschen Fußball-Rekordmeister an Lazio Rom verliehen. Wie der FC Bayern mitteilte, wird Ibrahimović bis zum Saisonende in der italienischen Hauptstadt spielen.

Bereits in der Saison 2023/2024 spielte der Offensivspieler auf Leihbasis bei Frosinone Calcio in Italien. Der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.

Wolfsburg im Transferstreit um Wunschspieler

Der VfL Wolfsburg steckt mitten in einem Transferstreit um den dänischen Nationalspieler Andreas Skov Olsen. Der Fußball-Bundesligist möchte den Flügelspieler gern als Nachfolger für den zu RB Leipzig gewechselten Ridle Baku verpflichten. Doch weil sein aktueller Club FC Brügge den Transfer bisher blockiert, hat Skov Olsens Agent nun öffentliche Vorwürfe gegen den belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer erhoben.

" Sie denken nur an Geld, während ich denke, dass Andreas in den letzten drei Jahren viel für das Team getan hat ", sagte der Spielerberater Michael Bolvig der Zeitung "Het Nieuwsblad". " Jetzt würde er gerne nach Wolfsburg gehen, weil er bereit für eine neue Herausforderung ist, aber der Club Brügge macht nicht mit. Sie verlangen zu viel Geld für ihn. "

Nach Angaben von Bolvig hätten die Belgier bereits im Sommer einen Wechsel von Skov Olsen zu Feyenoord Rotterdam verhindert. Unmittelbar nach dem Ende der Transferfrist hätte der Club seinem Spieler dann aber " versprochen, bei einem Transfer im Winter zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, wo ein Angebot auf dem Tisch liegt, will der Club gar nicht erst mit Wolfsburg sprechen " , schimpfte der Berater.

Bochum verleiht Elezi

Der VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Agon Elezi bis Saisonende an den kroatischen Erstligisten HNK Gorica verliehen. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Montag (13.01.2024) mitteilte, soll der 23 Jahre alte Mazedonier dort "mehr Spielpraxis auf hohem Niveau" sammeln. In Bochum kam Elezi seit seiner Ankunft vor rund elf Monaten bisher nur auf einen Pflichtspieleinsatz. Zuvor hatten die Bochumer bereits den Leih-Wechsel von Moritz-Broni Kwarteng (26) verkündet. Der Mittelfeldspieler wird die Rückrunde beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verbringen. Anschließend besitzen die Düsseldorfer eine Kaufoption.

12. Januar

Dortmund an Chelseas Veiga interessiert

Auf der Suche nach Verstärkung seiner Defensive soll Borussia Dortmund an Renato Veiga vom FC Chelsea interessiert sein. Nach Medienberichten soll der BVB eine Leihe mit Kaufoption ins Auge gefasst haben. Der 21-jährige Linksverteidiger war im Sommer für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach London gewechselt. Dort kam er bisher hauptsächlich in der Uefa Conference League und im FA Cup zum Einsatz.

Hoffenheim verleiht Attila Szalai nach Lüttich

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Defensivspieler Attila Szalai bis zum Saisonende ab. Der ungarische Nationalspieler schließt sich bis zum Sommer dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich an. Bei der TSG besitzt der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2027, in der Rückrunde der vergangenen Saison war Szalai bereits leihweise zum SC Freiburg gewechselt. Seit seinem Wechsel von Fenerbahce Istanbul in den Kraichgau im Sommer 2023 setzte sich Szalai nie durch. Zudem hatte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Samstag angekündigt, in der Defensive neues Personal verpflichten zu wollen und so den Konkurrenzkampf zu verschärfen.

11. Januar

Eintracht bestätigt Anfragen wegen Marmoush

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat das Interesse anderer Vereine an Topstürmer Omar Marmoush erstmals bestätigt. "Grundsätzlich ist es so, dass Kontakt von einem Klub aufgenommen wurde" , sagte Krösche vor dem Fußball-Bundesligaspiel beim FC St. Pauli bei "Sky", weitere Details gab Krösche aber nicht bekannt. Der Sender hatte in dieser Woche berichtet, dass der englische Meister Manchester City sich bereits mit dem Ägypter geeinigt haben soll.

Bungert: Burkardt bleibt in Mainz

Durch seine Leistungen im Jahr 2024 hat sich Stürmer Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 in die Notizbücher einiger Topklubs gespielt. Nun macht Sportdirektor Niko Bungert eine klare Ansage. Bungert sagte im Interview in der ARD-Hörfunksportsendung "SWR1 Stadion", dass Burkardt die Rheinhessen in der laufenden Transferperiode nicht verlassen wird. "Er ist ein ganz elementarer Teil unserer Mannschaft. Wir würden nicht auf die Idee kommen, da aktuell was dran zu ändern" , so der Sportdirektor. "Auch Jonny selbst ist als Typ und Person total aufgeräumt. Er weiß, was er an uns hat und dass diese Saison überragend gut läuft. Ihm macht es Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Daher kann ich alle Zweifel ausräumen, dass da in den nächsten drei Wochen etwas passieren wird."

10. Januar

Ridle Baku wechselt zu RB Leipzig

Der viermalige Nationalspieler Ridle Baku wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig. Die Sachsen vermeldeten am Freitag den Wechsel des rechten Außenverteidigers, der den schwer verletzten Benjamin Henrichs ersetzen soll. Sein Vertrag beim VfL Wolfsburg wäre im Sommer ausgelaufen.

Augsburgs Vargas geht nach Sevilla

Der Schweizer Nationalspieler Rubén Vargas wechselt vom Bundesligisten FC Augsburg zum FC Sevilla. Der Vertrag des 26-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen, eine Verlängerung hatte Vargas ausgeschlossen. Der spanische Erstligist soll für den Offensivspieler rund 2,5 Millionen Euro zahlen. Vargas war 2019/20 vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt und absolvierte 161 Pflichtspiele für den FCA, in denen er 23 Tore erzielte und 19 Assists verbuchte.

Schalke will Karius holen

Loris Karius steht vor einem Comeback im deutschen Profifußball. Der vereinslose Torhüter wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Zweitligisten FC Schalke 04 in Zusammenhang gebracht. Wie "Sky" berichtet, steht der Transfer auch im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang von Torhüter Ron-Thorben Hoffmann. Der 31 Jahre alte Karius spielte bis zum Sommer bei Newcastle United, war zuvor auch beim FC Liverpool aktiv und stand mit dem Klub unter anderem im Champions-League-Finale 2018. In der Bundesliga trug er das Trikot des 1. FSV Mainz 05 und des 1. FC Union Berlin.

9. Januar

Marmoush soll mit Manchester City verhandeln

Ein Wintertransfer von Top-Torjäger Omar Marmoush ist bei Eintracht Frankfurt offenbar noch nicht vom Tisch. Wie "Bild" und "Sky" am Mittwochabend übereinstimmend berichteten, gibt es Verhandlungen seines Beraterteams mit Manchester City. Im Raum steht ein Wechsel in diesem Januar für rund 50 bis 60 Millionen Euro. Kontakt seitens der "Citizens" zu Eintracht Frankfurt gibt es bislang nicht - das bestätigen Informationen des "hr".

Sollte sich der Spieler mit dem englischen Meister einigen und Verhandlungen über eine Ablöse mit der Eintracht aufgenommen werden, dann könnte sich eine Ablösesumme auch in Richtung 80 Millionen Euro bewegen, das berichten gut informiere Reporter dem "hr". Einen Nachfolgekandidat soll es bei Frankfurt auch schon geben: Arnaud Kalimuendo (23 Jahre) von Stade Rennes.

BVB verleiht Haller weiter nach Utrecht

Sébastien Haller wird vorerst nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Wie der BVB mitteilte, wird der 30-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten FC Utrecht, seinem Ex-Klub, auflaufen. Zuvor hatten Dortmund und CD Leganés die Leihe des Ivorers "einvernehmlich und vorzeitig" beendet. Haller war im Sommer zum spanischen Erstligisten verliehen worden, kam dort aber auf nur neun Einsätze und null Torbeteiligungen.

Kiel verleiht Puchacz nach Plymouth

Holstein Kiel gibt Defensivspieler Tymoteusz Puchacz bis Saisonende an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ab. Der Fußball-Bundesligist und der Tabellenletzte der Championship verständigten sich auf eine Leihe des 25 Jahre alten polnischen Nationalspielers. Puchacz war im Sommer vom Ligakonkurrenten Union Berlin nach Kiel gewechselt, seitdem lief er in zehn Bundesligaspielen und zwei Pokalspielen für die "Störche" auf - allerdings nie über die volle Distanz.

Vargas verlässt Augsburg Richtung Sevilla

Nach 5,5 Jahren beim FC Augsburg hat sich Ruben Vargas für etwas Neues entschieden: Der Außenstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung nach Spanien zum FC Sevilla. Im Sommer 2019 kam Vargas, der in Augsburg zum Schweizer Nationalspieler reifte, vom FC Luzern und bestritt in der Folge 161 Pflichtspiele für den Bundesligisten (23 Tore).

Sein Vertrag war nur noch bis zum Saisonende gültig, und so nutzte der FCA die letzte Chance, um noch eine Ablöse für Vargas zu generieren. Sevilla soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge 2,5 Millionen Euro plus Boni bezahlen, der obligatorische Medizincheck steht am Donnerstag an.

8. Januar

Stuttgart holt Bruun Larsen

Der VfB Stuttgart hat sich zum zweiten Mal die Dienste von Angreifer Jacob Bruun Larsen gesichert. Der dänische Nationalspieler wechselt von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben und erhält einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll bei 1,7 Millionen Euro liegen. Zur Rückrunde der Saison 2017/2018 hatte der VfB den 26-Jährigen von Borussia Dortmund ausgeliehen, er kam damals auf vier Einsätze. Beim VfB ist Bruun Larsen eine weitere Ergänzung für den Angriff. Dort sind die Stuttgarter mit Deniz Undav und Jamie Leweling sowie mit Ermedin Demirovic, Chris Führich, Nick Woltemade und El Bilal Touré gut besetzt.

BVB hat offenbar keinen Platz mehr für Haller

Sebastien Haller wird offenbar nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren. Nach Berichten diverser Medien aus Spanien und Deutschland sollen die Verantwortlichen beim BVB entschieden haben, dass sie im Kader für die Rückrunde keinen Platz für den Stürmer zur Verfügung haben. Haller war im Sommer zum spanischen Erstligisten CD Leganes verliehen worden. Dort kam er aber auf nur neun Einsätze und null Torbeteiligungen. Als möglicher Abnehmer für ein erneutes Leihgeschäft wurde zuletzt der FC Utrecht gehandelt.

7. Januar

Kölns Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim

U21-Nationalspieler Tim Lemperle wechselt nach WDR-Informationen vom 1. FC Köln zur TSG 1899 Hoffenheim. Der Vertrag des 22-jährigen Stürmers beim Zweitliga-Spitzenreiter läuft zum 30. Juni aus. Nun verhandeln die Clubs, ob sich Lemperle bereits in dieser Winter-Transferperiode dem Bundesligisten anschließt. Dann würde der FC noch eine Ablöse kassieren. Dass der Angreifer seinen Vertrag in Köln nicht verlängern wird, war schon im Dezember klar.

6. Januar

Dortmunds Malen einigt sich offenbar mit Aston Villa

Wie das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International" berichtet, soll sich der Niederländer Donyell Malen mit dem englischen Premier-League-Klub Aston Villa persönlich auf einen Wechsel und einen mehrjährigen Vertrag geeinigt haben.

Auch nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der 25-Jährige dem Klub aus Birmingham grünes Licht für einen Wechsel aus Dortmund gegeben haben. Weiter zur Diskussion steht zwischen beiden Vereinen laut den Berichten aber die Höhe der Ablösesumme. Den Angaben zufolge bot Aston Villa bislang 18 Millionen Euro. Der BVB soll rund 25 Millionen Euro fordern.

Werder leiht Kaboré von Manchester City aus

Werder Bremen hat Abwehrspieler Issa Kaboré vom englischen Meister Manchester City ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, bleibt der 23-Jährige aus Burkina Faso bis zum Saisonende.

"Wegen eines bevorstehenden Wechsels von Olivier Deman und mit Blick auf den Ausfall von Felix Agu hat sich für uns hier kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Issa bis Saisonende auszuleihen" , sagte Profifußball-Leiter Peter Niemeyer. Wie mehrere Medien berichten, soll der Belgier Deman in seine Heimat zu Royal Antwerpen wechseln.

"Issa ist technisch gut ausgebildet, körperlich robust und bringt auch eine gute Schnelligkeit mit" , sagte Trainer Ole Werner. Manchester City hatte Kaboré 2020 vom belgischen Klub KV Mechelen verpflichtet und danach mehrmals verliehen.

5. Januar

Wolverhampton bindet wohl umworbenen Ex-Leipziger Cunha

Mit zehn Toren in 19 Ligaspielen gehört Matheus Cunha zu den größten Überraschungen in der englischen Premier League. Seine Topleistungen sind auch bei anderen Klubs nicht im Verborgenen geblieben, zumindest deuteten darauf Medienberichte, dass verschiedene Interessenten (unter anderem Manchester United und FC Arsenal) um den ehemaligen Offensivspieler von Hertha BSC und RB Leipzig buhlen würden.

Matheus Cunha

Cunha scheint jedoch aktuell keinen Vereinswechsel zu planen - im Gegenteil. Die "Daily Mail" und der Transferexperte Fabrizio Romano berichten von Verhandlungen zwischen dem 25-Jährigen und seinem Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers über eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages. Und die scheinen vor einem erfolgreichen Abschluss zu stehen, Cunha soll bereits seine mündliche Zusage gegeben haben.

4. Januar

Trainer Hütter verlängert in Monaco

Der frühere Bundesliga-Coach Adi Hütter (54) hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco verlängert. Wie der Klub am Samstag mitteilte, läuft der Kontrakt des Österreichers nun bis zum 30. Juni 2027. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt ist seit Sommer 2023 bei den Monegassen.

Hütter führte den Klub gleich zur Vizemeisterschaft und somit erstmals seit der Saison 2018/2019 in die Champions League. In dieser Saison liegt Monaco nach 16 Ligue-1-Spielen mit 30 Punkten wieder aussichtsreich im Rennen, in der Königsklasse steht das Hütter-Team auf Rang 16.

Hoffenheim gibt John ab

Marco John verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler, der in der jüngeren Vergangenheit von einem Kreuzbandriss ausgebremst worden war, hatte bereits in der Saison 2022/2023 auf Leihbasis in Fürth gespielt. Beim Bundesligisten aus Hoffenheim kam John nach seiner Verletzung in dieser Saison nur bei den Amateuren in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.

3. Januar

"Ein Anführer" - Maguire bleibt bei Manchester United

Der englische Nationalspieler Harry Maguire bleibt über das Saisonende hinaus bei Manchester United. Der englische Fußball-Rekordmeister zog eine Option in Maguires auslaufendem Vertrag, das neue Arbeitspapier des Defensivspielers läuft nun bis Sommer 2026. Das gab Teammanager Ruben Amorim am Freitag bekannt.

"Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass er sich auf dem Platz verbessern muss, wir brauchen ihn sehr" , sagte Amorim: "Außerdem muss er sich als Führungspersönlichkeit verbessern. Wir alle kennen die Situation, die er hier hatte, aber wir brauchen ihn im Moment sehr." Das Team "hungere" nach Führungsspielern auf dem Feld, Maguire sei "ein Anführer" , ergänzte Amorim.

Karlsruhe verkauft Torjäger Zivzivadze nach Heidenheim

Zwölf Tore in 17 Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga in der Hinrunde - auch mit solchen Statistiken hat sich Budu Zivzivadze für einen Wechsel in die Bundesliga empfohlen. Nun verlässt der Angreifer aus Georgien den Zweitligisten Karlsruher SC, künftig kämpft er mit dem 1. FC Heidenheim um den Verbleib in der ersten Liga.

"Budu hat eindrucksvoll bewiesen, welche besonderen Torjäger-Qualitäten in ihm stecken" , sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald, "wir sind deshalb davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann." Beim FCH erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis 2029

Heidenheim leiht Krätzig aus

Der FC Bayern verleiht seinen U21-Nationalspieler Frans Krätzig nach dessen Ende beim VfB Stuttgart sofort an den 1. FC Heidenheim weiter. Wie die Münchner mitteilten, wird der 21-Jährige dort bis zum Sommer spielen. Der Vertrag des Abwehrspielers beim deutschen Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.



Bei Vizemeister Stuttgart war Krätzig, der 2017 in den Nachwuchs des FC Bayern wechselte, kaum zum Einsatz gekommen.

Leverkusen holt argentinisches Toptalent Sarco

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Alejo Sarco verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

2. Januar

Hoffenheim verpflichtet Lyon-Stürmer Orban

Die TSG Hoffenheim hat Stürmer Gift Orban verpflichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht eine Ablösesumme von mindestens neun Millionen Euro im Raum.

Hoffenheims neuer Stürmer Gift Orban im Duell mit seinem neuen Teamkollegen Anton Stach

Dani Olmo will offenbar beim FC Barcelona bleiben

Nachdem die spanische Fußball-Liga dem FC Barcelona die Registrierung von Dani Olmo verweigert hat, wird der spanische Nationalspieler nach aktuellem Stand der Dinge in dieser Saison nicht mehr für die Katalanen zum Einsatz kommen.

Er könnte deshalb wechseln, laut seinem Berater will der Ex-Leipziger aber in Barcelona bleiben. "Wir ziehen keine andere Option in Betracht" , sagte Andy Bara gegenüber dem Transferexperten Fabrizio Romano.

1. Januar

Freiburg verleiht Schmidt nach Hannover

Der SC Freiburg hat Defensivspieler Kenneth Schmidt nach Hannover verliehen. Der 22-Jährige kam bisher in 13 Pflichtspielen für die Freiburger zum Einsatz. In dieser Saison spielte er allerding nur für die Reservemannschaft. Das soll sich in Hannover ändern.