Serie A Sieg gegen Inter - Lazio klettert an die Spitze

Im Spitzenspiel der Serie A hat Lazio Rom zum Auftakt des dritten Spieltags Inter Mailand besiegt.

Felipe Anderson brachte Lazio Rom am Freitagabend (26.08.2022) vor der Pause in Führung (40. Minute), kurz nach Wiederanpfiff glich Inters Lautaro Martinez aus. Die Entscheidung fiel in der Schlussviertelstunde, als Luis Alberto (75.) und Pedro (86.) für die Heimmanschaft aus Rom trafen.

Lazio zumindest für eine Nacht Tabellenführer

Bei Inter wurde der deutsche Nationalspieler Robin Gosens erst in der 69. Minute eingewechselt.

In der Tabelle der Serie A geht es für die Mailänder runter auf Platz drei. Neuer Tabellenführer ist nun zumindest für eine Nacht Lazio Rom. Die Mannschaft von Maurizio Sarri ist nach drei Spielen noch ungeschlagen.